Briatore, gerçekleşmeyen F1 projesini anlattı: "Trump ile New Jersey GP'si planlamıştık"

Alpine takım patronu Flavio Briatore, Formula 1'in 2010'lu yılların başında ABD'de bugünkü kadar ilgi görmediğini belirterek, Donald Trump ile birlikte New Jersey'de bir Formula 1 yarışı düzenleme girişiminde bulunduklarını açıkladı.

Formula 1, 2007 sezonunda Lewis Hamilton'ın kazandığı Indianapolis Grand Prix'sinin ardından ABD'den ayrılmış ve sekiz yıllık Indianapolis dönemi sona ermişti.

Bunun ardından Briatore, Formula 1'i yeniden ABD'ye getirmek amacıyla dönemin iş insanı, bugün ise ABD Başkanı olan Donald Trump ile birlikte harekete geçti. İkili, projeyi dönemin Formula 1 patronu Bernie Ecclestone'a sundu.

İlk hedef New York olsa da Trump, Briatore'ye New Jersey'in daha uygun bir seçenek olacağını söyledi. Bunun ardından Ecclestone, New Jersey'deki yetkililerle görüşmeleri bizzat yürüttü.

Planlanan Port Imperial Pisti, 2013 yılında takvime girecek 5,1 kilometrelik bir şehir pisti olacaktı. Ancak proje hiçbir zaman hayata geçirilemedi.

The Race Business'ın In Conversation With... programında Darren Cox'a konuşan Briatore, süreci şöyle anlattı: "Donald'ın da o dönemde Formula 1 hakkında pek bilgisi yoktu ama müthiş bir organizatördü."

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"O zamanlar boks organizasyonları düzenliyordu, Las Vegas'ta birçok etkinliğin içindeydi."

"Donald'ın ofisindeydik ve Bernie ile görüntülü görüşme yaptık. New York'ta yarış için en uygun yerin neresi olabileceğini konuşuyorduk."

"Donald bize New York'un birçok nedenden dolayı çok zor olduğunu söyledi ve New Jersey'in doğru seçenek olduğunu belirtti. Bunun üzerine Bernie, New Jersey'de iki ya da üç farklı grupla görüşmelere başladı."

Ancak Briatore'ye göre projenin başarısız olmasının temel nedeni, Formula 1'in o dönemde ABD'de yeterince değer görmemesiydi.

"Ama başarılı olamadık çünkü Formula 1 o dönemde özel bir şey olarak görülmüyordu. İnsanlar NASCAR'dan, IndyCar'dan bahsediyordu. Tamamen farklı bir dünyaydı ve Formula 1'e neredeyse hiç değer verilmiyordu."

Bugün Formula 1, ABD'de üç yarış düzenliyor.

2012 yılında takvime giren Austin'deki Circuit of the Americas'ın ardından 2022'de Miami, 2023'te ise Las Vegas Grand Prix'si takvime eklendi.

Briatore, 2017 yılında Formula 1'in ticari haklarını satın alan Liberty Media'nın sporun ABD'deki algısını tamamen değiştirdiğini düşünüyor.

"Şimdi ise Amerika'ya gittiğinizde Miami'de 500 bin kişi tribünlerde oluyor."

"Austin tamamen dolu, Las Vegas da öyle. Formula 1 inanılmaz şekilde değişti. Yağmur yağsın ya da yağmasın, bütün yarışlar kapalı gişe."

"Asıl değişen ticari taraf oldu. Liberty çok daha açık bir yapı oluşturdu. Bernie iş konusunda çok güçlüydü ama aynı zamanda oldukça katıydı."

"Liberty ticari tarafı tamamen açtı. Pazarlama faaliyetlerini de tamamen farklı bir seviyeye taşıdı. Ayrıca Liberty, takımlarla çok iyi bir ortaklık içinde çalışıyor."