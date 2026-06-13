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Formula 1 İspanya GP

Wolff: "Silverstone öncesinde kendimizi sağlama almamız gerekecek"

İspanya Grand Prix'si sıralama turlarının ardından Toto Wolff, seans hakkındaki düşüncelerini basınla paylaştı.

Neşe Akkoyun
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Toto Wolff, Mercedes

Toto Wolff, Mercedes

Fotoğraf: Clive Mason/Getty Images

Sıralama turlarında ilk çizgiyi George Russell ve Ferrari pilotu Lewis Hamilton paylaşırken, şampiyona lideri Kimi Antonelli üçüncü sırada yer aldı. Mercedes garajındaki isimlerin performansını ve takımların stratejilerini yorumlayan Toto Wolff, pist üstündeki zaman marjlarının çok dar olduğunu vurguladı.

Sıralama turlarının ardından basına konuşan Toto Wolff şu değerlendirmeleri yaptı: "George tüm hafta sonu boyunca çok iyiydi.” 

“Yarın hem George hem de Kimi yarışa güçlü pozisyonlardan başlayacaklar. İlk virajdaki durumun nasıl olacağını hep birlikte göreceğiz.” 

“George aracı kendi istediği gibi ayarlamaya odaklandı ve yine iyi bir iş çıkardı. Kimi ise cuma günü ilk antrenman seansını kaçırmak zorunda kaldı; zamanlar bu kadar yakın olduğunda, her antrenman seansı büyük önem taşıyor.”

“Kimi frenlemede ve viraj girişlerinde çok güçlü, dönüşlerde çok büyük bir hız taşıyor. Eğer buradaki virajlarda aracı yanlış konumlandırırsanız, viraj çıkışında veya turun sonunda bunun bedelini ödeyebilirsiniz.” 

George Russell, Mercedes, Toto Wolff, Mercedes

George Russell, Mercedes, Toto Wolff, Mercedes

Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Rakiplerin sıralama seansındaki performanslarına da değinen Wolff, şunları dedi: “Açıkçası McLaren'in ön grupta yer almaması garipti, onları da yakından takip ediyordum.”

“Ferrari ise üçüncü sektörde yine güçlüydü. Getirdikleri güncellemenin işe yaradığı net bir şekilde görülüyor. Muhtemelen daha önce gerçek hızlarını saklıyorlardı ancak araca ne kadar çok yeni parça eklediklerini düşününce, bunu nasıl yöneteceklerini iyi hesaplamaları gerekiyor.”

“Lewis Hamilton'a gelirsek; Lewis bu işi biliyor. Daha önce de söylediğim gibi, zihni tamamen buradayken ve kendisini iyi hissettiğinde adeta uçuyor.” 

“Geçmişte çok başarılı olduğu pistlerde ne kadar etkili olduğunu biliyoruz. Silverstone öncesinde kendimizi sağlama almamız gerekecek çünkü orada her şeyi deneyecektir."

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