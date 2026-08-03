Leclerc: "Yeni araçlarda tek bir yanlış hamle sizi daha da geriye götürüyor"
Charles Leclerc, 2026 Formula 1 teknik düzenlemeleriyle birlikte araçların çok daha karmaşık hale geldiğini ve artık pilotların sadece verilere bakarak nerede zaman kaybettiklerini tespit edemediklerini söyledi.
Charles Leclerc, Ferrari
Fotoğraf: Rudy Carezzevoli / Getty Images
Yeni güç ünitesi kurallarının getirdiği farklılıklar, takımlar ve pilotlar için uyum sürecini oldukça zorlaştırırken, bazı ekipler bu değişime diğerlerinden daha iyi adapte oldu.
Sezona güçlü bir başlangıç yapan Charles Leclerc ise birkaç yarış boyunca zorlandıktan sonra Britanya Grand Prix'sinde yakaladığı çıkışla yeniden ritmini buldu.
Yaz arasına girilirken pilotların sürüş tarzlarını nasıl değiştirmek zorunda kaldıkları ve doğal olarak daha hızlı pilotların, 'hızlı olmak için daha yavaş sürmek' anlayışı nedeniyle dezavantaj yaşayıp yaşamadıkları padokta en çok konuşulan konular arasında yer aldı.
Leclerc'e, padokta agresif sürüş tarzı ile daha yumuşak sürüş yaklaşımı arasında fikir ayrılıkları olduğu hatırlatıldı. Ferrari pilotu, sezonun Silverstone öncesindeki bölümünde agresif sürüşün kendisi için işe yaramadığını belirtmişti.
Monakolu pilot, bunun tamamen aracın karakteristiği ve güç ünitesiyle bağlantılı olduğunu vurguladı.
"Bence bu tamamen güç ünitesine ve her şeyin nasıl ayarlandığına bağlı."
"Bu araçları bu kadar zor yapan da bu. Artık o kadar fazla değişken var ki geçmişte olduğu gibi verilere bakıp, 'İşte burada zaman kaybediyorum, sürüş tarzımda bunu değiştirmem gerekiyor' diyemiyorsunuz."
Charles Leclerc, Ferrari
Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images
"Sürüş tarzınızı değiştirirsiniz ama yazılım bunun tam tersini istiyorsa, başlangıçtakinden çok daha kötü bir duruma düşebilirsiniz."
"Bu yüzden çok fazla değişken var. Açık fikirli olmanız gerekiyor. Ben de bunu yaşadım. Sezona araçla çok rahat ve çok güçlü başlamıştım."
"Ancak Monako ve Montreal'de bu araçla çok zorlandım. Daha sonra bazı şeyleri değiştirince yeniden toparladım."
Leclerc, yeni nesil Formula 1 araçlarının eskisine kıyasla çok daha fazla gri alan barındırdığını ve tek bir doğru sürüş stilinin bulunmadığını ifade etti.
"Bu araçlarda her şey siyah ya da beyaz değil."
"Çok fazla değişken var ve biraz geride kaldığınızda bunun tüm sonuçlarını anlamak göründüğünden çok daha zor."
"Bu nedenle bu araçlarda aşırı agresif sürüşün işe yaradığı görüşüne katılmıyorum. En azından bizim aracımızda işe yaramıyor."
"Ama başka bir araçta işe yarayabilir."
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
Afrika'nın F1 girişimleri rekabete dönüştü: Ruanda, Fas ve Kongo gündemde
Leclerc: "Yeni araçlarda tek bir yanlış hamle sizi daha da geriye götürüyor"
Liberty Media, 2023 Las Vegas GP seyircilerine 3 milyon dolar tazminat ödeyecek
WRC pilotları, FIA'nın yeni anlaşmasını değerlendirdi
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar