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Formula 1

Leclerc: "Yeni araçlarda tek bir yanlış hamle sizi daha da geriye götürüyor"

Charles Leclerc, 2026 Formula 1 teknik düzenlemeleriyle birlikte araçların çok daha karmaşık hale geldiğini ve artık pilotların sadece verilere bakarak nerede zaman kaybettiklerini tespit edemediklerini söyledi.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Yayın tarihi:
Charles Leclerc, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari

Fotoğraf: Rudy Carezzevoli / Getty Images

Yeni güç ünitesi kurallarının getirdiği farklılıklar, takımlar ve pilotlar için uyum sürecini oldukça zorlaştırırken, bazı ekipler bu değişime diğerlerinden daha iyi adapte oldu.

Sezona güçlü bir başlangıç yapan Charles Leclerc ise birkaç yarış boyunca zorlandıktan sonra Britanya Grand Prix'sinde yakaladığı çıkışla yeniden ritmini buldu.

Yaz arasına girilirken pilotların sürüş tarzlarını nasıl değiştirmek zorunda kaldıkları ve doğal olarak daha hızlı pilotların, 'hızlı olmak için daha yavaş sürmek' anlayışı nedeniyle dezavantaj yaşayıp yaşamadıkları padokta en çok konuşulan konular arasında yer aldı.

Leclerc'e, padokta agresif sürüş tarzı ile daha yumuşak sürüş yaklaşımı arasında fikir ayrılıkları olduğu hatırlatıldı. Ferrari pilotu, sezonun Silverstone öncesindeki bölümünde agresif sürüşün kendisi için işe yaramadığını belirtmişti.

Monakolu pilot, bunun tamamen aracın karakteristiği ve güç ünitesiyle bağlantılı olduğunu vurguladı.

"Bence bu tamamen güç ünitesine ve her şeyin nasıl ayarlandığına bağlı."

"Bu araçları bu kadar zor yapan da bu. Artık o kadar fazla değişken var ki geçmişte olduğu gibi verilere bakıp, 'İşte burada zaman kaybediyorum, sürüş tarzımda bunu değiştirmem gerekiyor' diyemiyorsunuz."

Charles Leclerc, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari

Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

"Sürüş tarzınızı değiştirirsiniz ama yazılım bunun tam tersini istiyorsa, başlangıçtakinden çok daha kötü bir duruma düşebilirsiniz."

"Bu yüzden çok fazla değişken var. Açık fikirli olmanız gerekiyor. Ben de bunu yaşadım. Sezona araçla çok rahat ve çok güçlü başlamıştım."

"Ancak Monako ve Montreal'de bu araçla çok zorlandım. Daha sonra bazı şeyleri değiştirince yeniden toparladım."

Leclerc, yeni nesil Formula 1 araçlarının eskisine kıyasla çok daha fazla gri alan barındırdığını ve tek bir doğru sürüş stilinin bulunmadığını ifade etti.

"Bu araçlarda her şey siyah ya da beyaz değil."

"Çok fazla değişken var ve biraz geride kaldığınızda bunun tüm sonuçlarını anlamak göründüğünden çok daha zor."

"Bu nedenle bu araçlarda aşırı agresif sürüşün işe yaradığı görüşüne katılmıyorum. En azından bizim aracımızda işe yaramıyor."

"Ama başka bir araçta işe yarayabilir."

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