Eski Ferrari mühendisi: "Favori pilot belirlemek takımın tek şansı olabilir”

Eski Ferrari mühendisi Smedley'nin, Ferrari içinde favori pilot belirlenmesine yönelik iddialı yorumu, Leclerc'in Silverstone'da zafer elde ederek takıma tarihindeki 250. galibiyetini kazandırdığı Britanya Grand Prix'sinin ardından geldi.

Yarışın ardından Mercedes pilotu Kimi Antonelli 179 puanla liderliğini sürdürürken, takım arkadaşı George Russell 154 puanla ikinci, Ferrari pilotu Lewis Hamilton ise 147 puanla üçüncü sırada, yani zirvenin yakın takibinde yer alıyor. Britanya GP’yi kazanan Leclerc ise 108 puanla dördüncü sırada ve lider Antonelli ile arasında 71 puanlık bir fark var.

Katıldığı bir podcast programında durumu değerlendiren Smedley, Leclerc'in Britanya'da Hamilton'dan daha iyi bir sonuç elde etmesine rağmen, Ferrari'nin Mercedes'le mücadele edebilmesi için takım içi bir rekabete izin vermemesi gerektiğini savundu.

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Smedley, şampiyona durumunu göz önünde bulundurarak şunları söyledi: “Belki de kendi mantığıma ters düşecek bir şey söyleyeceğim ama bence favori bir pilot belirlemek, Ferrari'nin şampiyonluğu kazanabilmesi için elindeki tek şans olabilir.”

“Eğer geliştirme yarışında Mercedes'e karşı üstünlük sağlamaya çalışırken bir yandan da Lewis ve Charles mücadele ederse; hata yapma ihtimalleri artar, şampiyonluğu kazanma ihtimalleriyse ciddi şekilde azalabilir.”

“Takımın önünde hâlâ çok fazla bilinmezlik var. İlk bakışta 'Bunu neden yapsınlar?' denebilir fakat bence Lewis'in dünya şampiyonluğunu kazanmasını ve Ferrari'nin sezonu ön sıralarda noktalamasını sağlayacak tek strateji budur."

İzle: F1 Gündem: Verstappen adım adım McLaren'a mı gidiyor? Red Bull B planını belirledi! Gerilim artıyor!