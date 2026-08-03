Afrika'nın F1 girişimleri rekabete dönüştü: Ruanda, Fas ve Kongo gündemde
Afrika'nın F1'e geri dönme planları iddialı pist projeleri, diplomatik sorunlar ve artan bir jeopolitik krizin ortasında bir krize dönüştü.
Taraftarlar
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
GP Blog’un haberine göre Ruanda, Kigali yakınlarındaki Bugesera Uluslararası Havalimanı bölgesinde yer alan ve eski F1 pilotu Alexander Wurz tarafından tasarlanan yeni bir pist inşa etme planını resmi olarak açıkladı.
Fakat Formula 1'e ev sahipliği yapmayı hedefleyen Ruanda'nın bu adımı, zaten gergin ilişkileri olan komşusu Kongo Demokratik Cumhuriyeti ile diplomatik sorunlara sebep oldu. Kongo Dışişleri Bakanı Thérèse Kayikwamba Wagner, F1 CEO’su Stefano Domenicali’ye resmi bir mektup göndererek Ruanda ile yürütülen tüm görüşmelerin derhal durdurulmasını talep etti.
Kongo’nun bu tutumu karşısında Formula 1 yönetimi durumu yakından takip ettiğini söyleyerek şu açıklamayı yaptı: "Potansiyel yarışlar detaylı şekilde değerlendirilecek, gelecekteki kararlar sporumuzun en iyi çıkarları ve değerleri doğrultusunda alınacaktır."
Ruanda ve Kongo diplomatik krizle mücadele ederken, Fas da geniş kapsamlı bir yatırım projesi üzerinde çalıştığını duyurdu. Eski McLaren ve Lotus takım patronu Eric Boullier liderliğinde yürütülen projede, Tanca şehri yakınlarında 1.2 milyar dolarlık devasa bir motor sporları ve turizm kompleksinin kurulması hedefleniyor.
Eric Boullier Formula 1, MotoGP ve WEC yarışlarına ev sahipliği yapabilecek potansiyeldeki pistin yanı sıra; oteller, tema parkı, alışveriş merkezleri ve marinanın yer alacağı projeyi bir "Mini Abu Dabi" olarak tanımlıyor.
Şimdiden 800 milyon dolarlık özel yatırım sağlandığı belirtilen proje, Tanca Limanı’na yakınlığı sayesinde Avrupa’dan gelecek F1 ekipleri için devasa bir lojistik kolaylık da sunuyor.
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