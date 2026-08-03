Liberty Media, 2023 Las Vegas GP seyircilerine 3 milyon dolar tazminat ödeyecek

Formula 1, 2023 yılında Caesars Palace'da 1980'lerin başında düzenlenen yarışların ardından ilk kez Las Vegas'a, Strip Caddesi'ndeki şehir pistiyle geri dönmüştü. Ancak bu dönüş beklendiği gibi olmadı.

İlk serbest antrenman seansının başlamasından yalnızca 10 dakika sonra gevşeyen bir rögar kapağı, Carlos Sainz'ın Ferrari'sinde ciddi hasara yol açtı. Bunun üzerine seans kırmızı bayrakla durduruldu ve bir daha yeniden başlatılmadı.

Pistte gerekli onarımların yapılabilmesi için ikinci antrenman seansı ise yaklaşık iki saat gecikmeli başladı.

Bu gecikme nedeniyle ikinci antrenman seansı, güvenlik görevlilerinin mesai saatinin sona ermesinin ardından gerçekleştirildi. Organizasyon, güvenlik personelinin görev süresinin dolması nedeniyle tribünlerdeki seyircilerin büyük bölümünü pistten çıkardı ve taraftarlar ikinci antrenman seansını izleyemedi.

Bunun üzerine çok sayıda seyirci, Formula 1'in ticari hak sahibi Liberty Media'ya karşı bilet ücretlerinin iadesi talebiyle toplu dava açtı.

Dava sonucunda seyirciler haklı bulunurken, Liberty Media toplam 3.047.986 dolar tutarında kısmi tazminat ödemeyi kabul etti.

Nevada Mahkemesi kararında şu ifadelere yer verdi: "Davalılar Liberty Media Corporation, Las Vegas Grand Prix Inc. ile uzlaşmadan yararlanma hakkına sahip kişi ve kuruluşlar arasında toplu dava kapsamında anlaşmaya varılmıştır."

Mahkeme kararında, uzlaşmanın gerekçesi de açıklandı: "Davalılar, ikinci serbest antrenman seansını ertelemek zorunda kalmış ve ardından uzlaşmadan yararlanacak gruba dahil seyircilerin giriş haklarını, ikinci antrenman seansı başlamadan önce haklı bir gerekçe olmaksızın iptal etmiştir. Bu nedenle söz konusu kişiler bilet bedellerinin bir kısmının iadesini talep etmiştir."

Mahkeme ayrıca, varılan anlaşmanın Liberty Media açısından bir suç veya kusur kabulü anlamına gelmediğini de vurguladı.

Kararda şu ifadeler yer aldı: "Önerilen uzlaşma, davalıların herhangi bir kusuru kabul ettiği anlamına gelmemektedir. Davalılar, kendilerine yöneltilen tüm iddiaları reddetmekte ve davada ileri sürülen taleplerle ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir."