Alonso'dan sert eleştiri: "En kötü motora sahibiz"

Fernando Alonso, takımın şu anda gridin en arkasında olduğunu kabul ederken, mevcut aracın motor, enerji yönetimi, şanzıman ve aerodinami açısından ciddi eksiklikler taşıdığını söyledi.

Dikkat çekici ifadeler kullanan iki kez dünya şampiyonu, "Çok kötü bir motora sahibiz. Hatta en kötü motora sahibiz."

"Enerji kullanımımız çok kötü. Şanzıman problemlerimiz var ve aerodinamik problemlerimiz de var."

"Tüm bunlar üzerinde çalışıyoruz ve umarım sezonun ikinci yarısında insanların sevineceği bir şeyler sunabiliriz."

Yarış startlarında yaptığı agresif ataklarla tanınan Alonso'ya, pazar günü yine benzer bir başlangıç yapıp yapamayacağı soruldu.

İspanyol pilot ise mevcut performans seviyeleri göz önüne alındığında bunun çok da bir şey değiştirmeyeceğini belirtti: "Kötü bir start alıp bulunduğumuz yerde kalmayı tercih ederim."

"Çünkü iyi bir start alıp 11., 12. ya da 14. sıraya yükseldiğinizde, ilk altı ya da yedi tur içinde araçlar sizi tekrar geçiyor. Bu da çok eğlenceli değil."

"Her hafta sonu aynı şeyleri konuşuyoruz. Bu gerçekten yorucu."

"Son sıradayız, bunu biliyoruz ve kabul etmekte de bir problem yaşamıyoruz. Bu yüzden sezonun ikinci yarısını bekliyoruz."

"Bu süreçte hafta sonlarını mümkün olduğunca keyifli geçirmeye çalışacağız. Araca zarar vermeden, bütçe sınırını etkilemeden ve mümkün olduğunca az sorun yaşayarak yarışmaya çalışıyoruz."