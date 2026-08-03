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WRC Finlandiya Rallisi

WRC pilotları, FIA'nın yeni anlaşmasını değerlendirdi

Dünya Ralli Şampiyonası, Fransız otomotiv şirketi Cosmobilis ile özel kredi yatırımcısı Park Square Capital'ın ticari hakları devralmasının ardından önemli bir yatırım almaya hazırlanıyor.

Tom Howard Zeynep Taş
Yayın tarihi:
Sebastien Ogier, Vincent Landais, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Aylar süren görüşmelerin ardından Fransız otomotiv şirketi Cosmobilis ile özel kredi yatırımcısı Park Square Capital, WRC ve Avrupa Ralli Şampiyonası'nın (ERC) ticari haklarını elinde bulunduran WRC Promoter GmbH'yi resmen satın aldı. Taraflar anlaşmanın süresini açıklamazken, sözleşmenin yaklaşık 25 yıllık olduğu belirtiliyor.

Eski Lotus ve McLaren Formula 1 takım patronu Eric Boullier, WRC Promoter'ın yeni CEO'su olarak göreve başlayacak.

WRC'nin yeni vizyonunun ise bu ay düzenlenecek Paraguay Rallisi sırasında açıklanması bekleniyor.

Bu anlaşmanın tamamlanması, WRC'nin gelecek yıl yürürlüğe girecek radikal teknik kurallarla başlayacak yeni dönemine geçişinde kritik bir adım olarak görülüyor.

Yeni ticari hak sahibinin göreve başlamasıyla birlikte, 2027 takvimi ve sportif regülasyonların da kısa süre içinde kesinleşmesi bekleniyor.

WRC'nin tanıtımı son yıllarda servis alanındaki en çok tartışılan konulardan biri olurken, bu tarihi anlaşma pilotlar tarafından da olumlu karşılandı.

Değişim ihtiyacını en yüksek sesle dile getiren isimlerden biri olan Thierry Neuville, kendi geleceği henüz netleşmemiş olsa da yeni hak sahibinin pilotlarla birlikte çalışmasını umduğunu söyledi.

Neuville, Motorsport.com'a yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Açıkçası bu duyuruyu uzun zamandır bekliyorduk. Umarım takımlar, pilotlar ve promotör el ele vererek şampiyonayı ait olduğu yere geri taşıyabiliriz. Biz pilotların da bu süreçte önemli katkı sağlayabileceğini düşünüyorum. Çünkü bu şampiyonanın ana karakterleri biziz ve şampiyonanın ne ifade ettiğini en iyi bilen kişiler de yine bizleriz." dedi.

Dokuz kez dünya şampiyonu olan Sebastien Ogier de WRC'deki geleceğinin henüz netleşmediğini belirtirken, anlaşmanın şampiyona adına önemli olduğunu vurguladı.

Ogier şöyle konuştu: "Kişisel olarak bakarsam, bu spordaki kariyerimin artık çok uzun süreceğini sanmıyorum."

"Ama sporun geneli açısından değerlendirirsek, yeni insanların ve yeni bir enerjinin gelmesi harika bir haber. Görünen o ki bu insanlar sporu olması gereken yere taşımak konusunda motive. Çünkü şu an bulunduğumuz noktadan gerçekten memnun olduğumuzu söylemek zor. Potansiyel ortada. Yeni bir ekip, yeni fikirler ve yeni hedeflerle WRC'nin hak ettiği konuma ulaşmasını sağlayabilir."

Rally1 sınıfındaki çaylak pilot Jon Armstrong da anlaşmanın gelecek adına umut verici olduğunu söyledi.

Armstrong şu değerlendirmeyi yaptı: "Oldukça umut verici görünüyor. Açıkçası bu insanları çok yakından tanımıyorum ancak geçmişlerine baktığınızda motor sporları ve organizasyon tarafına farklı bir bakış açısıyla geldiklerini görebiliyorsunuz."

"Gelecekte neler olacağını görmek için heyecanlıyım. Dünyanın en heyecan verici sporlarından birine sahip olduğumuzu düşünüyorum. Umarım bunu daha fazla insana gösterebilir ve çok daha geniş bir izleyici kitlesine ulaşabiliriz."

The new deal comes ahead of a rules overhaul in WRC 2027

The new deal comes ahead of a rules overhaul in WRC 2027

Photo by: FIA

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