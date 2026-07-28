Red Bull’un Macaristan GP’deki stratejisi Ferrari’yi şaşırttı: “Hatamızı anladığımızda iş işten geçmişti”

Macaristan GP'sinde Red Bull'un Max Verstappen için uyguladığı yumuşak lastik stratejisi, başta Ferrari olmak üzere tüm rakipleri şaşırttı.

Macaristan Grand Prix'sinde Red Bull strateji ekibinin aldığı cesur karar, yarışın kaderini belirledi. Aracın dengesizliğinden şikayetçi olduğu zorlu bir hafta sonunu geride bırakan Max Verstappen, takımının yumuşak lastik kararı sayesinde Hungaroring'de podyumun ikinci basamağına tırmandı.

Yarışa yumuşak lastiklerle başlayan Charles Leclerc ve Lewis Hamilton, ilk dakikalarda sıra kazanamayınca stratejik değiştirme kararı aldı. Sert lastiklere rakiplere kıyasla erken geçen ikili, yine de aradığı tempoyu bulamadı.

Lewis Hamilton, Ferrari Fotoğraf: Artur Widak / NurPhoto via Getty Images

Hamilton’ın erken pite alınması ve pit alanındaki hız ihlali nedeniyle aldığı 5 saniyelik ceza Britanyalı pilotu 5. sıraya geriletirken, Leclerc de Kimi Antonelli’nin arkasında kalarak yarışı 4. sırada tamamladı. Böylece SF-26’nın saf hız potansiyeline rağmen Ferrari podyumun tamamen dışında kaldı.

Yarışın 56. turunda Oscar Piastri’nin yolda kalmasıyla devreye giren Sanal Güvenlik Aracı periyodunda Ferrari, pilotlarını yeni set yumuşak lastikler için pite çağırdı. Ancak Red Bull, zaten kullanılmış yumuşak lastiklerle yarışan Verstappen’i pistte tutma kararı aldı.

Bu kararla yumuşak lastiklerle 29 turluk başarılı bir stint çıkaran Verstappen, kararın ilk anlarında yarış mühendisine "Bu lastiklerin dayanacağına dair bir kanıtımız var mı?" diye sorsa da performansıyla ikinciliği korumayı başardı.

Frederic Vasseur, Ferrari Fotoğraf: Bryn Lennon / Formula 1 via Getty Images

Max Verstappen yarış sonrasında şaşkınlığını dile getirmiş, lastiklerin dayanabileceğini düşünmediğini söyleyerek ikinci sırada olmayı beklemediğini ifade etmişti.

Red Bull takım patronu Laurent Mekies de yarışın ardından yaptığı açıklamalarda verdikleri strarejik kararlardan memnun olduğunu dile getirdi: "Ekibimiz bugün sanal güvenlik aracı esnasındaki kararı da dahil olmak üzere stratejik açıdan son derece cesur kararlar verdi.”

“Sezon başında kalkışlarda sorun yaşıyorduk ama artık iyi startlar alıyor, güçlü pit stoplar yapıyor ve her zamanki gibi harika stratejiler üretiyoruz. Takımın son yarışlardaki operasyonel gücünden çok memnunum."

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Ferrari takım patronu Frédéric Vasseur ise yarışın ardından Red Bull’un stratejisini değerlendirdi ve şaşkınlığını dile getirdi: "Red Bull’un sonucuna takımdaki herkes şaşırdı çünkü Max yumuşak lastiklerle yarışın neredeyse yarısını tamamladı. Biz, en fazla yarışın çeyreği kadar dayanmasını bekliyorduk.”

“Sert lastikler aracın sürüşünü düşündüğümüzden daha çok zorlaştırdı ama bu hatamızı anladığımızda iş işten geçmişti.”

“Max’in temposunu görünce biz de son bölümde yumuşak lastiğe döndük ama ona yetişmek için çok geçti."