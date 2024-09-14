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Formula 1 Azerbaycan GP

Leclerc: "Sıralama turlarında duvarlardan uzak kalmaya çalıştım"

2024 Azerbaycan Grand Prix'si sıralama turlarında pole pozisyonunu elde eden Charles Leclerc seanstan sonra açıklamalarda bulundu.

Neva Ünsaldı
Neva Ünsaldı
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J Balvin, Scuderia Ferrari'den Charles Leclerc'e Pirelli Pole Position Ödülü'nü takdim etti

J Balvin, Scuderia Ferrari'den Charles Leclerc'e Pirelli Pole Position Ödülü'nü takdim etti

Fotoğraf: Dom Romney / Motorsport Images

Charles Leclerc, Azerbaycan Grand Prix'si 1. antrenman seansında kaza yaptıktan sonra 2. antrenman seansının ilk kısmında aracıyla sorun yaşamıştı. Tüm bu olumsuzluklara rağmen Leclerc, 2. antrenman seansını lider, 3. antrenman seansını ikinci tamamlamıştı.

Monakolu pilot, bu performansını sıralama turlarında da sürdürdü ve başarılı bir tur atarak pole pozisyonunu elde etti. Leclerc pole pozisyonunu elde ettikten sonra şunları söyledi:

"Sezonun en sevdiğim pistlerinden biri, gerçekten çok seviyorum. Zor bir hafta sonu oldu, çünkü tabii ki ilk antrenman seansındaki kaza işleri zorlaştırdı. Ama bu özgüvenimi kaybetmeme neden olmadı, hıza sahip olduğumuzu biliyordum."

"2. antrenman seansında arabaya yeni takılan bir parçada bir problem yaşadık ve yarım saat daha kaybettik, bu turları geri kazanamadık ama hız hep oradaydı."

"Sıralama turlarında, duvarlardan uzak durmaya çalışmak önemliydi. O son turda biraz daha zorladım ve tur zamanı gerçekten güzel geldi. Araba çok iyi hissettirdi, her şey harikaydı ve pole pozisyonunda olmak inanılmaz."

"Birinci ve üçüncü sıradan başlamak istediğimiz yerdi ve umarım yarın takım oyunu yaparak yarışı kazanabiliriz. Geçmişte yarışta zorlandık, bu yıl daha güçlü bir yarış aracımız var, bu yüzden umarım yarın nihayet başarabiliriz."

"Monza’da gerçekten iyi bir iş çıkardık ama her yarışta yeniden başlamak zorundayız. Yarın, lastik aşınmasının daha fazla sorun olacağı bir yarış olacak ve bu gece ödevimizi yapıp yarına hazırlanacağız."

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