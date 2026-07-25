Resmi: Antonelli, Macaristan GP'de 3 sıra cezası aldı!

Hungaroring’deki sıralama turlarının ardından hakem odasından bir ceza kararı daha çıktı. Lewis Hamilton’ın cezasının ardından 3. sıraya yükselen Mercedes’in genç yıldızı ve şampiyona lideri Kimi Antonelli, sarı bayrak kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 sıra geri düşürme cezası aldı.

Q3'ün son anlarında Max Verstappen’in son virajda attığı spin sonrası sallanan tek sarı bayraklar esnasında "yeterince yavaşlamadığı" tespit edilen İtalyan pilot, yarışa 6. sıradan başlamak zorunda kalacak.

Hamilton'ın ardından Antonelli'nin de ceza almasıyla Macaristan GP sıralaması bir kez daha değişti:

Lando Norris, McLaren Charles Leclerc, Ferrari Oscar Piastri, McLaren Max Verstappen, Red Bull Lewis Hamilton, Ferrari George Russell, Mercedes Kimi Antonelli, Mercedes Isack Hadjar, Red Bull Arvid Lindblad, Racing Bulls Nico Hulkenberg, Audi

Hakemlerin gerekçesi

Hakemler, Antonelli'nin son viraja girerken gaz kestiğini savunmasına rağmen verileri incelediğinde yavaşlama oranının sarı bayrak kuralları için "yetersiz" olduğuna hükmetti.

Şampiyona liderinin sarı bayrak bölgesindeki telemetri verilerine göre hızı yeterince düşürmediği ve potansiyel bir tehlikeye davetiye çıkardığı belirtildi.