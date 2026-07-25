Resmi: Antonelli, Macaristan GP'de 3 sıra cezası aldı!
Macaristan GP sıralama turlarını 4. sırada tamamlayan ve Hamilton’ın cezasının ardından 3. sıraya yükselen Kimi Antonelli’ye de hakemlerden ceza geldi.
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Fotoğraf: Bryn Lennon / Formula 1 via Getty Images
Hungaroring’deki sıralama turlarının ardından hakem odasından bir ceza kararı daha çıktı. Lewis Hamilton’ın cezasının ardından 3. sıraya yükselen Mercedes’in genç yıldızı ve şampiyona lideri Kimi Antonelli, sarı bayrak kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 sıra geri düşürme cezası aldı.
Q3'ün son anlarında Max Verstappen’in son virajda attığı spin sonrası sallanan tek sarı bayraklar esnasında "yeterince yavaşlamadığı" tespit edilen İtalyan pilot, yarışa 6. sıradan başlamak zorunda kalacak.
Hamilton'ın ardından Antonelli'nin de ceza almasıyla Macaristan GP sıralaması bir kez daha değişti:
- Lando Norris, McLaren
- Charles Leclerc, Ferrari
- Oscar Piastri, McLaren
- Max Verstappen, Red Bull
- Lewis Hamilton, Ferrari
- George Russell, Mercedes
- Kimi Antonelli, Mercedes
- Isack Hadjar, Red Bull
- Arvid Lindblad, Racing Bulls
- Nico Hulkenberg, Audi
Hakemlerin gerekçesi
Hakemler, Antonelli'nin son viraja girerken gaz kestiğini savunmasına rağmen verileri incelediğinde yavaşlama oranının sarı bayrak kuralları için "yetersiz" olduğuna hükmetti.
Şampiyona liderinin sarı bayrak bölgesindeki telemetri verilerine göre hızı yeterince düşürmediği ve potansiyel bir tehlikeye davetiye çıkardığı belirtildi.
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