Sainz: "Bakü'de hiçbir zaman iyi olamadım"
Carlos Sainz, Bakü'deki sıralama turlarında elde ettiği sonuçtan memnun olduğunu söyledi.
Carlos Sainz, Scuderia Ferrari
Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images
Carlos Sainz, zorlandığı bir pist olmasına rağmen iyi bir pozisyonda bitirdiğini söyledi.
Kariyeri boyunca bu pistte her zaman zorlandığını söyleyen Sainz, yarınki yarış için umutlu olduğunu dile getirdi.
"Bence sağlam bir sıralama seansı geçirdik, sağlam bir gündü ve kendimizi yarın için iyi bir pozisyona taşıyabildik."
"Kariyerim boyunca burada hiçbir zaman %100'ümü veremedim, bu pistte genelde zorlanıyorum."
"Ancak Q3'e girerken bana daha fazla güven veren bir şey buldum ve yarın için iyi bir pozisyonda olduğumu düşünüyorum."
"Yarın daha da iyi olabiliriz."
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Ferrari, ileride takıma dönmesi için Sainz'a açık kapı bıraktı
Vasseur: "Sainz ile yeniden çalışmak isterim"
Sainz: "F1'de takım arkadaşınıza bile güvenemezsiniz"
Leclerc: "Sıralama turlarında duvarlardan uzak kalmaya çalıştım"
Leclerc, yaşadığı kazanın nedenini açıkladı
Leclerc: "Newey değil, takım önemli"
Son Haberler
Stella: "Norris ile puan elde etmek için elimizden geleni yapacağız"
Vasseur: "Charles, Bakü ve Monako'da kendine güveniyor"
Hamilton: "Her cumartesi günü aynı şeyi yaşıyoruz"
Alonso: "Yarışta bize yardımcı olacağını düşündüğümüz bir stratejiye sahibiz"
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar