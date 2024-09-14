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Formula 1 Azerbaycan GP

Sainz: "Bakü'de hiçbir zaman iyi olamadım"

Carlos Sainz, Bakü'deki sıralama turlarında elde ettiği sonuçtan memnun olduğunu söyledi.

Enes Erdemirel
Enes Erdemirel
Carlos Sainz, Scuderia Ferrari

Carlos Sainz, Scuderia Ferrari

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Carlos Sainz, zorlandığı bir pist olmasına rağmen iyi bir pozisyonda bitirdiğini söyledi.

Kariyeri boyunca bu pistte her zaman zorlandığını söyleyen Sainz, yarınki yarış için umutlu olduğunu dile getirdi.

"Bence sağlam bir sıralama seansı geçirdik, sağlam bir gündü ve kendimizi yarın için iyi bir pozisyona taşıyabildik."

"Kariyerim boyunca burada hiçbir zaman %100'ümü veremedim, bu pistte genelde zorlanıyorum."

"Ancak Q3'e girerken bana daha fazla güven veren bir şey buldum ve yarın için iyi bir pozisyonda olduğumu düşünüyorum."

"Yarın daha da iyi olabiliriz."

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