Russell, aracındaki sorunu açıkladı: “Umarım bu durum yarınki yarışımızı etkilemez”

Hungaroring’deki sıralama turlarında beklentilerin gerisinde kalarak 7. sırayı alan George Russell, seansın hemen ardından yaşanan teknik arızayla sarsıldı. Turunu tamamladıktan sonra pist üstünde durmak zorunda kalan Britanyalı pilot, araçta tespit edilen su sızıntısının yarış gününe yansımasından endişeli.

Sky Sports F1'e konuşan Russell, hem yaşadıkları mekanik sorunu hem de Mercedes'in tek tur performansındaki eksikliğini değerlendirdi.

George Russell, Mercedes Fotoğraf: Michael Potts / LAT Images via Getty Images

Seans sonunda araçtan ciddi miktarda su sızdığını belirten Russell, durumun ciddiyetine dikkat çekti: "Sıralama turlarının sonunda su basıncını kaybettik ve bir su sızıntısı yaşadık.”

“Pistte durduğum an araçtan ciddi miktarda su sızıyordu. Sızıntının tam olarak nereden kaynaklandığını henüz bilmiyoruz.”

“Umarım bu durum yarınki yarışımızı etkileyecek bir soruna yol açmaz."

Sıralama seansındaki tempo eksikliklerini değerlendiren tecrübeli pilot, yarış temposuna güvendiklerini ve ayarları buna göre seçtiklerini vurguladı: "Cuma günü muhtemelen çok daha gerideydik ama yarış temposu en güçlü olan taraf da bizdik.”

“Bu durum sorunun araçtan ziyade lastiklerden kaynaklandığını gösteriyor.”

George Russell, Mercedes Fotoğraf: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

“Sıralama ayarları ile yarış ayarları arasındaki doğru dengeyi kurup kuramadığımızı yarın göreceğiz.”

“Yarış performansımızdan taviz vererek aracı sıralama turları için daha hızlı hale getirebileceğimizi biliyorduk ama yarış ayarları üzerine yoğunlaşarak bir tercih yaptık.”

“Doğru kararı verip vermediğimizi yarın göreceğiz. Hungaroring'de geçiş yapmak oldukça zor olacak, bu yüzden sıralamada daha üst sıralarda yer almak şüphesiz çok daha iyi olurdu."