Russell, aracındaki sorunu açıkladı: “Umarım bu durum yarınki yarışımızı etkilemez”
Macaristan GP sıralama turlarını 7. sırada tamamlayan Mercedes pilotu George Russell, seans sonunda aracında yaşanan su sızıntısına dikkat çekerek pazar günkü yarış öncesi endişelerini dile getirdi.
George Russell, Mercedes
Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images
Hungaroring’deki sıralama turlarında beklentilerin gerisinde kalarak 7. sırayı alan George Russell, seansın hemen ardından yaşanan teknik arızayla sarsıldı. Turunu tamamladıktan sonra pist üstünde durmak zorunda kalan Britanyalı pilot, araçta tespit edilen su sızıntısının yarış gününe yansımasından endişeli.
Sky Sports F1'e konuşan Russell, hem yaşadıkları mekanik sorunu hem de Mercedes'in tek tur performansındaki eksikliğini değerlendirdi.
George Russell, Mercedes
Fotoğraf: Michael Potts / LAT Images via Getty Images
Seans sonunda araçtan ciddi miktarda su sızdığını belirten Russell, durumun ciddiyetine dikkat çekti: "Sıralama turlarının sonunda su basıncını kaybettik ve bir su sızıntısı yaşadık.”
“Pistte durduğum an araçtan ciddi miktarda su sızıyordu. Sızıntının tam olarak nereden kaynaklandığını henüz bilmiyoruz.”
“Umarım bu durum yarınki yarışımızı etkileyecek bir soruna yol açmaz."
Sıralama seansındaki tempo eksikliklerini değerlendiren tecrübeli pilot, yarış temposuna güvendiklerini ve ayarları buna göre seçtiklerini vurguladı: "Cuma günü muhtemelen çok daha gerideydik ama yarış temposu en güçlü olan taraf da bizdik.”
“Bu durum sorunun araçtan ziyade lastiklerden kaynaklandığını gösteriyor.”
George Russell, Mercedes
Fotoğraf: Steven Tee / LAT Images via Getty Images
“Sıralama ayarları ile yarış ayarları arasındaki doğru dengeyi kurup kuramadığımızı yarın göreceğiz.”
“Yarış performansımızdan taviz vererek aracı sıralama turları için daha hızlı hale getirebileceğimizi biliyorduk ama yarış ayarları üzerine yoğunlaşarak bir tercih yaptık.”
“Doğru kararı verip vermediğimizi yarın göreceğiz. Hungaroring'de geçiş yapmak oldukça zor olacak, bu yüzden sıralamada daha üst sıralarda yer almak şüphesiz çok daha iyi olurdu."
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
Piastri: “Lewis aynalarına bakmıyordu”
Resmi: Antonelli, Macaristan GP'de 3 sıra cezası aldı!
Russell, aracındaki sorunu açıkladı: “Umarım bu durum yarınki yarışımızı etkilemez”
Alonso: "Artık ne aradığımızı bilmeden karanlıkta koşan bir takım değiliz”
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar