Alonso: "Artık ne aradığımızı bilmeden karanlıkta koşan bir takım değiliz”

2026 Formula 1 sezonunda zorlu bir ilk yarı geçiren Aston Martin, Hungaroring’e getirdiği büyük güncelleme paketiyle tempo bulmaya başladı. İki kez dünya şampiyonu Fernando Alonso, sıralama turlarında 16. sırayı alarak takımın son beş yarıştır en arka sırada yer alma kâbusuna son verdi ve bu sezon ilk kez Q2 heyecanı yaşadı.

Silverstone merkezli ekibin AMR26 şasisinde yaptığı radikal değişikliklerin ardından açıklamalarda bulunan 44 yaşındaki İspanyol pilot, bu derecenin pozisyonlardan ziyade takımın geleceği açısından kritik bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

Son güncellemelerle birlikte fabrikadaki havanın baştan aşağı değiştiğini belirten Alonso, gelecek paketler için hedeflerinin netleştiğini ifade etti: "Q2 derecesi kesinlikle çok önemliydi.”

Fernando Alonso, Aston Martin Racing Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

“Hem pistteki ekip hem de her iki fabrikamızda gece gündüz çalışan herkes için harika bir moral oldu.”

“Sezonun ilk yarısında performans olarak çok gerideydik. Bu yeni güncelleme paketi belki bize sıralamada birdenbire çok büyük pozisyonlar kazandırmadı ama fabrikadaki herkesin motivasyonunu ve ivmesini tamamen değiştirdi.”

“Artık ne aradığımızı bilmeden karanlıkta koşan bir takım değiliz. Tam olarak ne aradığımızı, bir sonraki güncelleme paketinde veya gelecek yılın aracında neleri hedeflediğimizi çok iyi biliyoruz.”

“Benim açımdan bu hafta sonunun en büyük kazancı kesinlikle bu oldu."

Fernando Alonso, Aston Martin Racing Fotoğraf: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Rüzgâr tüneli verileriyle pist performansının birebir örtüşmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren tecrübeli pilot, aracın yeni karakteristiğini değerlendirdi: "Yeni bir araç veya büyük bir güncelleme getirdiğinizde, verilerin pistte birebir karşılık bulması ve kötü bir sürprizle karşılaşmamak çok önemlidir.”

“Her şey beklediğimiz gibi gitti ve kötü bir sürpriz yaşamadık.”

“Aracın sürüş karakterine gelirsek; virajlarda genel yol tutuşunu ve yere basma kuvvetini artırdık.”

“Araç artık çok daha tutarlı ve bütünsel davranıyor. Viraj girişinden çıkışına kadar sürüşü kesinlikle daha kolay.”

“Bundan önceki aracımızı kullanmak çok daha karmaşık ve zordu."

Cuma günü 1. serbest antrenmanda arka süspansiyon arızası nedeniyle spin atarak 2. seansı kaçıran Lance Stroll ise sıralama turlarını 20. sırada tamamladı. İlerlemenin farkında olduğunu belirten Kanadalı pilot, motor gücündeki eksikliğe dikkat çekti: "Aracın daha iyi olduğu kesin.”

Lance Stroll, Aston Martin Racing Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

“Ancak şu an motor tarafında çok şey kaybediyoruz, kesinlikle daha fazla güce ihtiyacımız var.”

“Yol tutuş seviyemiz gözle görülür şekilde iyileşti, artık tek yapmamız gereken motor performansını artırmak.”

“Sıralama turumda 12. virajda araç arkadan esen rüzgârın da etkisiyle dönmedi ve doğruca çakıl havuzuna kaydım. Bu çok can sıkıcı oldu çünkü bugün rahatlıkla Q2'ye kalabilirdim."