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Sıralama turları raporu
Formula 1 Azerbaycan GP

Azerbaycan GP Sıralama: Leclerc pole'de, Verstappen altıncı sırada!

Azerbaycan Grand Prix'si sıralama turlarında pole pozisyonu Ferrari pilotu Charles Leclerc'in oldu.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Güncel:
İlk üç sırayı alanlar Pole adamı Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, Oscar Piastri, McLaren F1 Takımı, Carlos Sainz, Scuderia Ferrari

İlk üç sırayı alanlar Pole adamı Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, Oscar Piastri, McLaren F1 Takımı, Carlos Sainz, Scuderia Ferrari

Fotoğraf: Dom Romney / Motorsport Images

2024 Azerbaycan Grand Prix'si sıralama turlarında Charles Leclerc en hızlı turu atarak pazar günkü yarış için pole pozisyonunu elde etti.

Oscar Piastri ikinci olurken, Carlos Sainz üçüncü sıraya yerleşti.

Azerbaycan Grand Prix'si pazar günü Türkiye saati ile 14:00'da gerçekleşecek.

Yarış Gridi:

   
1
 - 
3
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Şase Motor Zaman km/s
1 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari

1'41.365

 213.197
2 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes

+0.321

1'41.686

 212.524
3 Spain C. Sainz Jr. Ferrari 55 Ferrari Ferrari

+0.440

1'41.805

 212.276
4 Mexico S. Perez Red Bull Racing 11 Red Bull Red Bull

+0.448

1'41.813

 212.259
5 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes

+0.509

1'41.874

 212.132
6 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull

+0.658

1'42.023

 211.822
7 United Kingdom L. Hamilton Mercedes 44 Mercedes Mercedes

+0.924

1'42.289

 211.271
8 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Mercedes

+1.004

1'42.369

 211.106
9 Argentina F. Colapinto Williams 43 Williams Mercedes

+1.165

1'42.530

 210.775
10 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes

+1.494

1'42.859

 210.101
11 United Kingdom O. Bearman Haas F1 Team 50 Haas Ferrari

+1.603

1'42.968

 209.878
12 Japan Y. Tsunoda RB F1 Team 22 RB Red Bull

+1.670

1'43.035

 209.742
13 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Renault

+1.814

1'43.179

 209.449
14 Germany N. Hulkenberg Haas F1 Team 27 Haas Ferrari

+1.826

1'43.191

 209.425
15 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Mercedes

+2.039

1'43.404

 208.993
16 Australia D. Ricciardo RB F1 Team 3 RB Red Bull

+2.182

1'43.547

 208.705
17 United Kingdom L. Norris McLaren 4 McLaren Mercedes

+2.244

1'43.609

 208.580
18 Finland V. Bottas Sauber 77 Sauber Ferrari

+2.253

1'43.618

 208.562
19 France E. Ocon Alpine 31 Alpine Renault

+3.139

1'44.504

 206.793
20 China G. Zhou Sauber 24 Sauber Ferrari

+2.881

1'44.246

 207.305
Tüm sonuçları görüntüle  

Q3 - Üçüncü Bölüm:

Son bölümde en hızlı turu atarak zirveye yerleşen ilk isim 1:41.610 ile Charles Leclerc oldu.

Seansın bitimine son 2 dakika kala Lando Norris, Williams pilotu Alex Albon'un aracında unutulan bir hava kutusu fanı olduğunu telsizden bildirdi.

Albon, pit yolu çıkışında aracını kenara çekti ve aracında unutulan parçayı çıkardı. 

Bu durum komiserler tarafından not edildi ve seanstan sonra inceleneceği bildirildi.

Damalı bayrak sallandığında Charles Leclerc, 1:41.365'lik turuyla pole pozisyonunu alan kişi oldu.

Oscar Piastri 0.321 saniye gerisinde ikinci olurken, Carlos Sainz üçüncü oldu.

Sergio Perez'in dördüncü ve Max Verstappen'in altıncı olmasıyla Hollandalı pilot bu sezon ilk kez sıralama turlarında takım arkadaşına geçilmiş oldu.

Q3 Sonucu:

   
1
 - 
4
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Şase Motor Tur Zaman Ara km/s
1 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 6

1'41.365

   213.197
2 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 6

+0.321

1'41.686

 0.321 212.524
3 Spain C. Sainz Jr. Ferrari 55 Ferrari Ferrari 6

+0.440

1'41.805

 0.119 212.276
4 Mexico S. Perez Red Bull Racing 11 Red Bull Red Bull 6

+0.448

1'41.813

 0.008 212.259
5 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 6

+0.509

1'41.874

 0.061 212.132
6 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull 6

+0.658

1'42.023

 0.149 211.822
7 United Kingdom L. Hamilton Mercedes 44 Mercedes Mercedes 6

+0.924

1'42.289

 0.266 211.271
8 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Mercedes 6

+1.004

1'42.369

 0.080 211.106
9 Argentina F. Colapinto Williams 43 Williams Mercedes 6

+1.165

1'42.530

 0.161 210.775
10 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 5

+1.494

1'42.859

 0.329 210.101
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Q2 - İkinci Bölüm: Verstappen lider, Colapinto Q3'e kaldı

İkinci bölüm başladığında piste çıkan ilk pilotlar Ferrari pilotları oldu.

İlk turların ardından en hızlı turu atan isim 1:42.042 ile Max Verstappen olurken, ikinci sıraya 0.221 saniye gerisindeki takım arkadaşı Sergio Perez yerleşti.

Q1'e kıyasla nispeten olaysız geçen Q2'de şampiyona lideri Verstappen'in turunu geçebilen olmadı. İkinci sıraya 1:42.056 ile Charles Leclerc yerleşirken, Sergio Perez 1:42.263'lik turuyla üçüncü oldu.

Q2'de elenen isimler isiyle sırasıyla Oliver Bearman, Yuki Tsunoda, Pierre Gasly, Nico Hulkenberg ve Lance Stroll oldu.

Williams çaylak pilotu Franco Colapinto altıncı olarak Q3'e kalmayı başardı.

Q2 Sonucu:

   
1
 - 
4
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Şase Motor Tur Zaman Ara km/s
1 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull 6

1'42.042

   211.783
2 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 8

+0.014

1'42.056

 0.014 211.754
3 Mexico S. Perez Red Bull Racing 11 Red Bull Red Bull 3

+0.221

1'42.263

 0.207 211.325
4 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 6

+0.287

1'42.329

 0.066 211.189
5 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Mercedes 6

+0.384

1'42.426

 0.097 210.989
6 Argentina F. Colapinto Williams 43 Williams Mercedes 6

+0.431

1'42.473

 0.047 210.892
7 Spain C. Sainz Jr. Ferrari 55 Ferrari Ferrari 8

+0.461

1'42.503

 0.030 210.830
8 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 5

+0.556

1'42.598

 0.095 210.635
9 United Kingdom L. Hamilton Mercedes 44 Mercedes Mercedes 6

+0.723

1'42.765

 0.167 210.293
10 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 6

+0.798

1'42.840

 0.075 210.140
11 United Kingdom O. Bearman Haas F1 Team 50 Haas Ferrari 6

+0.926

1'42.968

 0.128 209.878
12 Japan Y. Tsunoda RB F1 Team 22 RB Red Bull 6

+0.993

1'43.035

 0.067 209.742
13 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Renault 6

+1.137

1'43.179

 0.144 209.449
14 Germany N. Hulkenberg Haas F1 Team 27 Haas Ferrari 6

+1.149

1'43.191

 0.012 209.425
15 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Mercedes 6

+1.362

1'43.404

 0.213 208.993
Tüm sonuçları görüntüle  

Q1 - Birinci Bölüm: Norris elendi, Leclerc zirvede

2024 Azerbaycan Grand Prix'si sıralama turları güneşli koşullarda başladı.

Pit yolunun sonunda sıralanan pilotlar, seans başlar başlamaz zaman kaybetmeyerek piste çıktılar. 

Orta hamuru takan Mercedes pilotları Lewis Hamilton ve George Russell dışında tüm grid ilk turlar için kırmızı logolu lastikleri tercih etti.

İlk turların ardından 1:43.436'lık turuyla zirvede Sergio Perez yer alırken, takım arkadaşı Max Verstappen aracın dengesi hakkında telsizden şikayette bulundu.

Carlos Sainz'ın pist dışı ziyareti nedeniyle seansta kısa süreli sarı bayraklar görülse de İspanyol pilot piste hemen geri döndü.

Seansın bitimine 5 dakika kala pilotlardan art arda hızlı turlar görmeye başladık, Mercedes pilotları da yumuşak lastikleri takarak diğer pilotlara katıldı.

Seansta en hızlı turu atan isim 1:42.775 ile Ferrari pilotu Charles Leclerc olurken, 0.124 saniye gerisinde Alex Albon ve üçüncü sırada Pierre Gasly yer aldı.

Lando Norris turunu bırakıp pite girerek elenen isim oldu. Kendisine eşlik eden pilotlar ise Daniel Ricciardo, Valtteri Bottas, Guanyu Zhou ve aracına hasar alan Esteban Ocon oldu.

Q1 Sonucu:

   
1
 - 
4
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Şase Motor Tur Zaman Ara km/s
1 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 6

1'42.775

   210.272
2 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 8

+0.124

1'42.899

 0.124 210.019
3 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 8

+0.258

1'43.033

 0.134 209.746
4 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Renault 9

+0.313

1'43.088

 0.055 209.634
5 United Kingdom L. Hamilton Mercedes 44 Mercedes Mercedes 10

+0.314

1'43.089

 0.001 209.632
6 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull 8

+0.322

1'43.097

 0.008 209.616
7 Germany N. Hulkenberg Haas F1 Team 27 Haas Ferrari 8

+0.326

1'43.101

 0.004 209.608
8 Argentina F. Colapinto Williams 43 Williams Mercedes 8

+0.363

1'43.138

 0.037 209.532
9 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 8

+0.364

1'43.139

 0.001 209.530
10 Mexico S. Perez Red Bull Racing 11 Red Bull Red Bull 6

+0.438

1'43.213

 0.074 209.380
11 Japan Y. Tsunoda RB F1 Team 22 RB Red Bull 10

+0.562

1'43.337

 0.124 209.129
12 Spain C. Sainz Jr. Ferrari 55 Ferrari Ferrari 9

+0.582

1'43.357

 0.020 209.088
13 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Mercedes 8

+0.595

1'43.370

 0.013 209.062
14 United Kingdom O. Bearman Haas F1 Team 50 Haas Ferrari 8

+0.696

1'43.471

 0.101 208.858
15 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Mercedes 7

+0.697

1'43.472

 0.001 208.856
16 Australia D. Ricciardo RB F1 Team 3 RB Red Bull 9

+0.772

1'43.547

 0.075 208.705
17 United Kingdom L. Norris McLaren 4 McLaren Mercedes 7

+0.834

1'43.609

 0.062 208.580
18 Finland V. Bottas Sauber 77 Sauber Ferrari 7

+0.843

1'43.618

 0.009 208.562
19 China G. Zhou Sauber 24 Sauber Ferrari 10

+1.471

1'44.246

 0.628 207.305
20 France E. Ocon Alpine 31 Alpine Renault 8

+1.729

1'44.504

 0.258 206.793
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