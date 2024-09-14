Azerbaycan GP Sıralama: Leclerc pole'de, Verstappen altıncı sırada!

2024 Azerbaycan Grand Prix'si sıralama turlarında Charles Leclerc en hızlı turu atarak pazar günkü yarış için pole pozisyonunu elde etti.

Oscar Piastri ikinci olurken, Carlos Sainz üçüncü sıraya yerleşti.

Azerbaycan Grand Prix'si pazar günü Türkiye saati ile 14:00'da gerçekleşecek.

Yarış Gridi:

Q3 - Üçüncü Bölüm:

Son bölümde en hızlı turu atarak zirveye yerleşen ilk isim 1:41.610 ile Charles Leclerc oldu.

Seansın bitimine son 2 dakika kala Lando Norris, Williams pilotu Alex Albon'un aracında unutulan bir hava kutusu fanı olduğunu telsizden bildirdi.

Albon, pit yolu çıkışında aracını kenara çekti ve aracında unutulan parçayı çıkardı.

Bu durum komiserler tarafından not edildi ve seanstan sonra inceleneceği bildirildi.

Damalı bayrak sallandığında Charles Leclerc, 1:41.365'lik turuyla pole pozisyonunu alan kişi oldu.

Oscar Piastri 0.321 saniye gerisinde ikinci olurken, Carlos Sainz üçüncü oldu.

Sergio Perez'in dördüncü ve Max Verstappen'in altıncı olmasıyla Hollandalı pilot bu sezon ilk kez sıralama turlarında takım arkadaşına geçilmiş oldu.

Q3 Sonucu:

Q2 - İkinci Bölüm: Verstappen lider, Colapinto Q3'e kaldı

İkinci bölüm başladığında piste çıkan ilk pilotlar Ferrari pilotları oldu.

İlk turların ardından en hızlı turu atan isim 1:42.042 ile Max Verstappen olurken, ikinci sıraya 0.221 saniye gerisindeki takım arkadaşı Sergio Perez yerleşti.

Q1'e kıyasla nispeten olaysız geçen Q2'de şampiyona lideri Verstappen'in turunu geçebilen olmadı. İkinci sıraya 1:42.056 ile Charles Leclerc yerleşirken, Sergio Perez 1:42.263'lik turuyla üçüncü oldu.

Q2'de elenen isimler isiyle sırasıyla Oliver Bearman, Yuki Tsunoda, Pierre Gasly, Nico Hulkenberg ve Lance Stroll oldu.

Williams çaylak pilotu Franco Colapinto altıncı olarak Q3'e kalmayı başardı.

Q2 Sonucu:

Q1 - Birinci Bölüm: Norris elendi, Leclerc zirvede

2024 Azerbaycan Grand Prix'si sıralama turları güneşli koşullarda başladı.

Pit yolunun sonunda sıralanan pilotlar, seans başlar başlamaz zaman kaybetmeyerek piste çıktılar.

Orta hamuru takan Mercedes pilotları Lewis Hamilton ve George Russell dışında tüm grid ilk turlar için kırmızı logolu lastikleri tercih etti.

İlk turların ardından 1:43.436'lık turuyla zirvede Sergio Perez yer alırken, takım arkadaşı Max Verstappen aracın dengesi hakkında telsizden şikayette bulundu.

Carlos Sainz'ın pist dışı ziyareti nedeniyle seansta kısa süreli sarı bayraklar görülse de İspanyol pilot piste hemen geri döndü.

Seansın bitimine 5 dakika kala pilotlardan art arda hızlı turlar görmeye başladık, Mercedes pilotları da yumuşak lastikleri takarak diğer pilotlara katıldı.

Seansta en hızlı turu atan isim 1:42.775 ile Ferrari pilotu Charles Leclerc olurken, 0.124 saniye gerisinde Alex Albon ve üçüncü sırada Pierre Gasly yer aldı.

Lando Norris turunu bırakıp pite girerek elenen isim oldu. Kendisine eşlik eden pilotlar ise Daniel Ricciardo, Valtteri Bottas, Guanyu Zhou ve aracına hasar alan Esteban Ocon oldu.

Q1 Sonucu: