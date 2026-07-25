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Formula 1 Macaristan GP

Piastri: “Lewis aynalarına bakmıyordu”

Macaristan GP sıralama turlarında istediği son turu atamayan Oscar Piastri, seansın en kritik anında önünde yavaşlayan Lewis Hamilton’a tepki gösterdi.

Neşe Akkoyun
Yayın tarihi:
Oscar Piastri, McLaren

Oscar Piastri, McLaren

Fotoğraf: Bryn Lennon / Formula 1 via Getty Images

McLaren’ın getirdiği güncellemeler sayesinde araç dengesinin ve pistteki hissiyatının cumartesi günü çok daha iyiye gittiğini belirten genç pilot, son turunda Lewis Hamilton yüzünden yavaşladığını ifade etti.

Röportajda hem seans boyunca değişen pist koşullarını hem de yaşadığı talihsiz anı değerlendiren Piastri, hayal kırıklığını gizlemedi: "Bugünkü en büyük sıkıntı neydi diye sorarsanız Lewis’in aynalarına bakmaması diyebilirim. Bu durum bana hiç ama hiç yardımcı olmadı.”

Oscar Piastri, McLaren

Oscar Piastri, McLaren

Fotoğraf: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

“Açıkçası aracın sürüşü bu hafta sonu genel olarak zordu ama bugün biraz daha iyi hissettirdi.” 

“Günün değişen koşullarına ve araca adapte olmaya çalıştım. Hem pist şartları fena değildi hem de araca getirdiğimiz güncellemeler gerçekten işe yaradı.” 

“Bu yüzden tek kelimeyle yazık oldu; tüm bu potansiyeli en çok ihtiyaç duyduğum o son turda sergileme fırsatı bulamadım."

Pistteki rüzgâr değişiminin sürüşü zorlaştırdığını ancak sıralama turları boyunca ritim bulmayı başardığını kaydeden Piastri, sözlerini şöyle tamamladı: "Değişen rüzgâr ve pist şartları kesinlikle kimseye yardımcı olmuyor, işi zorlaştırıyor.” 

Oscar Piastri, McLaren

Oscar Piastri, McLaren

Fotoğraf: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

“Ancak buna rağmen bugün aracın içinde kendimi çok daha rahat ve özgüvenli hissettim.” 

“Yine de günün sonunda her şeyin tek bir tura bağlıydı o anda da istediğim performansı sergileyemedim."

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