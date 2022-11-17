Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
Biletler TV İlanlar Watch Shop MULTIVERSE
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Biletler TV İlanlar Watch Shop MULTIVERSE
Önceki / Steiner: "Pole pozisyonu bile Schumacher'in koltuğunu korumasını sağlamazdı" Sonraki / Haas, Ricciardo ile hiç görüşmemiş
Formula 1 / Abu Dhabi GP Haberler

Lawson, Abu Dabi'deki ilk seansta Verstappen'in yerini alacak

Max Verstappen bu hafta sonuna normalden bir saat geç başlayacak çünkü ilk antrenman seansında yerini Liam Lawson alacak.

Ronald Vording
Ekleyen:
, Writer
Çeviren:
Ezel Tan
, Editör
Lawson, Abu Dabi'deki ilk seansta Verstappen'in yerini alacak
Haberi dinle

Sezonun son Grand Prix'si öncesinde Max Verstappen üç değil, iki antrenman seansını tamamlayacak.

Hollandalı pilot, Cuma günkü ilk antrenman seansında RB18'inda Liam Lawson'ı izleyecek. Red Bull Racing böylece sezon içerisinde iki antrenman seansında genç bir ismi piste çıkarma zorunluluğunu yerine getirecek.

Barselona'da Jüri Vips, Sergio Perez'in aracına binmişti ve bu kez koltuğunu bırakma sırası Verstappen'e geldi.

Lawson böylelikle bu yılki üçüncü kez Formula 1 aracına geçecek. Yeni Zelandalı daha önce AlphaTauri ile iki kez piste çıkmıştı. 

Bunlardan ilki Spa Francorchamps, diğeri ise Meksika'daydı.

Bu hafta sonu piste çıkacak başka isimler de olacak. Ferrari'de Robert Shwartzman, Carlos Sainz'ın yerini alırken, McLaren'da Pato O'Ward piste çıkacak.

Alpine'de Fernando Alonso'nun koltuğuna Jack Doohan, Alfa Romeo'da ise Zhou Guanyu'nun koltuğuna Robert Kubica geçecek.

Aston Martin'de Lance Stroll'ün koltuğuna Felipe Drugovich geçerken, Williams'ta Nicholas Latifi'nin yerini Logan Sargeant, Haas'ta ise Mick Schumacher'in yerini Pietro Fittipaldi alacak.

Böylelikle Mercedes ve AlphaTauri hariç tüm takımlar en az bir sürücüsünü değiştirecek.

paylaşım
yorumlar
Steiner: "Pole pozisyonu bile Schumacher'in koltuğunu korumasını sağlamazdı"
Önceki haber

Steiner: "Pole pozisyonu bile Schumacher'in koltuğunu korumasını sağlamazdı"
Sonraki haber

Haas, Ricciardo ile hiç görüşmemiş

Haas, Ricciardo ile hiç görüşmemiş
Ronald Vording Daha fazlası
Ronald Vording
Verstappen: "Ben takıma ve takım arkadaşlarıma hep iyi davrandım" Abu Dhabi GP
Formula 1

Verstappen: "Ben takıma ve takım arkadaşlarıma hep iyi davrandım"

Marko: "Verstappen lastikleri mahvetmeden sınırda sürdü" Birleşik Devletler GP
Formula 1

Marko: "Verstappen lastikleri mahvetmeden sınırda sürdü"

Verstappen, Norris'le yaşadığı olaya yanıt verdi: "Öndeki araca saygı duymak gerekiyor" Japonya GP
Formula 1

Verstappen, Norris'le yaşadığı olaya yanıt verdi: "Öndeki araca saygı duymak gerekiyor"

Max Verstappen Daha fazlası
Max Verstappen
Winkelman: "Verstappen, Perez'den 'intikamını' aldı" São Paulo GP
Formula 1

Winkelman: "Verstappen, Perez'den 'intikamını' aldı"

Brundle, takım emirleri üzerine Verstappen'e 'bumerang' benzetmesi yaptı São Paulo GP
Formula 1

Brundle, takım emirleri üzerine Verstappen'e 'bumerang' benzetmesi yaptı

Chandhok: "Verstappen, 'dar görüşlü' bir karar verdi" São Paulo GP
Formula 1

Chandhok: "Verstappen, 'dar görüşlü' bir karar verdi"

Red Bull Racing Daha fazlası
Red Bull Racing
Button: "Verstappen, Perez'e yardım etseydi çok daha iyi görünebilirdi" São Paulo GP
Formula 1

Button: "Verstappen, Perez'e yardım etseydi çok daha iyi görünebilirdi"

AlphaTauri, Red Bull'dan "daha az parça" almak istiyor São Paulo GP
Formula 1

AlphaTauri, Red Bull'dan "daha az parça" almak istiyor

Marko emekliliği düşünmüyor: "Daha yapacak çok iş var" São Paulo GP
Formula 1

Marko emekliliği düşünmüyor: "Daha yapacak çok iş var"

Son Haberler

Schumacher: "Bana inanmayanlara, yanıldıklarını kanıtlamak istiyorum"
Formula 1 Formula 1

Schumacher: "Bana inanmayanlara, yanıldıklarını kanıtlamak istiyorum"

Mick Schumacher, sezon sonunda Haas'tan ayrılacağı açıklanması üzerine; kendisine inanmayan herkese 'yanıldıklarını kanıtlamak' istediğini söyledi.

Hulkenberg, bir daha F1'e dönemeyeceğini düşünmüş
Formula 1 Formula 1

Hulkenberg, bir daha F1'e dönemeyeceğini düşünmüş

Jolyon Palmer, Haas'ın ile anlaşmalarından önce; 2023'te F1'e geri dönecek olan Nico Hulkenberg ile yaptığı konuşmalardan bahsetti.

Vettel direksiyona geçtiğinde "farklı duygular" yaşamayı bekliyor
Formula 1 Formula 1

Vettel direksiyona geçtiğinde "farklı duygular" yaşamayı bekliyor

Sebastian Vettel, bu hafta sonu son kez F1 aracının direksiyonuna geçtiği vakit, farklı hisler yaşayacağının farkında.

Sainz, sıralamalarda bayraklara yol açan pilotların cezalandırılmasını istiyor
Formula 1 Formula 1

Sainz, sıralamalarda bayraklara yol açan pilotların cezalandırılmasını istiyor

Sergio Perez'in Monako'daki sıralama kazasından etkilenen ve kaza yapan Carlos Sainz, bu konuda yorum yapmamakla birlikte bayraklara yol açan isimlerin cezalandırılması gerektiğini söylüyor.

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.