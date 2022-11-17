Lawson, Abu Dabi'deki ilk seansta Verstappen'in yerini alacak
Max Verstappen bu hafta sonuna normalden bir saat geç başlayacak çünkü ilk antrenman seansında yerini Liam Lawson alacak.
Sezonun son Grand Prix'si öncesinde Max Verstappen üç değil, iki antrenman seansını tamamlayacak.
Hollandalı pilot, Cuma günkü ilk antrenman seansında RB18'inda Liam Lawson'ı izleyecek. Red Bull Racing böylece sezon içerisinde iki antrenman seansında genç bir ismi piste çıkarma zorunluluğunu yerine getirecek.
Barselona'da Jüri Vips, Sergio Perez'in aracına binmişti ve bu kez koltuğunu bırakma sırası Verstappen'e geldi.
Lawson böylelikle bu yılki üçüncü kez Formula 1 aracına geçecek. Yeni Zelandalı daha önce AlphaTauri ile iki kez piste çıkmıştı.
Bunlardan ilki Spa Francorchamps, diğeri ise Meksika'daydı.
Bu hafta sonu piste çıkacak başka isimler de olacak. Ferrari'de Robert Shwartzman, Carlos Sainz'ın yerini alırken, McLaren'da Pato O'Ward piste çıkacak.
Alpine'de Fernando Alonso'nun koltuğuna Jack Doohan, Alfa Romeo'da ise Zhou Guanyu'nun koltuğuna Robert Kubica geçecek.
Aston Martin'de Lance Stroll'ün koltuğuna Felipe Drugovich geçerken, Williams'ta Nicholas Latifi'nin yerini Logan Sargeant, Haas'ta ise Mick Schumacher'in yerini Pietro Fittipaldi alacak.
Böylelikle Mercedes ve AlphaTauri hariç tüm takımlar en az bir sürücüsünü değiştirecek.
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