Steiner: "Pole pozisyonu bile Schumacher'in koltuğunu korumasını sağlamazdı"

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Haas, perşembe günü itibariyle Schumacher'in gelecek sezon için takımda kalmayacağını doğruladı ve yerine Nico Hulkenberg'in geçeceğini açıkladı.

Steiner, Schumacher'e takımda kalmayacağını çarşamba günü bildirdiklerini ve Hulkenberg'le de aynı gün sözleşme imzaladıklarını açıkladı. Yani karar için son ana kadar beklemişlerdi.

Steiner, "Takım için hangi seçeneğin en iyi olacağına karar vermek kolay olmadı. Nico ile sözleşme daha dün imzalandı."

"Mick'e daha fazla zaman vermek ve ardından mümkün olan en iyi kararı vermek istedik ve bunu da yaptık. Takım için en iyisinin ne olduğu konusunda Gene Haas ile sürekli tartıştık ve geçen hafta ne yapılması gerektiğine dair bir anlaşmaya vardık." dedi.

Hal böyle olunca akıllara bir soru geliyor: Schumacher son yarışlarda başarılı bir performans sergileseydi, koltuğunu koruyabilir miydi?

Motorsport.com, Steiner'ın yorumu üzerine eğer geçen hafta pole pozisyonu alan isim Kevin Magnussen değil de Schumacher olsaydı, şu anda koltuğunu koruyup korumayacağını sordu.

Steiner, bunun üzerine "Orada pole pozisyonu alması hiçbir şeyi değiştirmezdi. Çünkü bu kararı duygusal bir yarış ya da sıralama sonucuna göre almazsınız, bunu yapmak yanlış olur, her iki şekilde de yanlış olur." dedi.

Steiner, Schumacher'in yılın başında yaptığı kazaların takımda kalma şansına yardımcı olmadığını kabul etti ancak kararlarını etkileyen tek şeyin bu olmadığını belirtti.

"Bu da bunun bir parçası ama sadece 'kaza yaptı' diyemezsiniz."

"Bunun iyi bir şey olmadığı ortada. Şimdi bunu iyi bir şeymiş gibi göstermeye çalışmıyorum ama kazandığı çok iyi sonuçların ne kadar etkisi olduğunu da görebilirsiniz. Yakalamaya çalıştığımız denge buydu. Bazı şeyler çok iyiydi. Örneğin Avusturya ve Silverstone'da çok iyi sonuçlar aldı."

"Fakat kötü şeyler ve kazalar da oldu. Yani bunların bir karışımıydı. Fakat bu kararı tetikleyen şey görünenin aksine bir konu değildi. Her şeyin kombinasyonuydu ve en büyük şey, takımı geleceğe dönük şekilde yeniden kurmaya çalışıyor olmamız."

Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

"Mick sezon boyunca çok gelişti. Bunu hepiniz görüyorsunuz, bunu size söylememe gerek yok."

"Bu nedenle bu kararı almamız çok uzun sürdü, insanların düşündüğü gibi bu kararı yazdan önce almadık, takım için en iyisinin ne olduğuna karar vermemiz çok zaman aldı. Bazı yarışlarda iyi sürdü."

Schumacher'in nerede kaybettiği sorusuna Steiner şöyle yanıt verdi: "Bence F1'de uzun yıllar geçirmemesi ve bizden başka bir takımla hiç çalışmamış olması."

"Nico kendisiyle birlikte, daha önce üç ya da dört takımla çalışmanın deneyimini getiriyor, yani tecrübesi var ve tecrübe edinmek zaman alıyor. Şu anda zamanımız yok çünkü ilerlemek istiyoruz. Şu anda bulunduğumuz yerde olmak istemiyoruz, daha iyi olmak istiyoruz."

Steiner, Schumacher'in beklentileri karşılayıp karşılamadığını söylemenin zor olduğunu söyledi.

"Buna cevap vermek zor, çünkü beklenti ne? Belki de şu anda takımda düzeltmemiz gereken ve başka biriyle daha iyisini yapabileceğimiz, bunu yaparken de onun performansını bir kenara bırakabileceğimiz şeyler görüyoruz. Yani sadece sürücüyü değil, takımı da geliştirmemiz gerekiyor."

"Bulunduğumuz yerde olmamız Mick'in suçu değil. Bunun için kendimizi suçlamalıyız ama yeniden yükselmemiz gerekiyor ve şu anda bulunduğumuz pozisyona benzer pozisyonlarda bulunan birçok takımda bunu yapmış, çok deneyimli bir adamı takıma getirerek nispeten kısa bir yol seçebiliriz."

23 yaşındaki sürücünün başka bir yerde koltuk bulmayı hak edip etmediği sorulduğunda Steiner şunları söyledi: "Hak edip etmediği konusundaki kararı ben veremem. Bu hafta sonu Williams'taki garipliğin dışında, gelecek yıl için boş koltuk olmadığını düşünüyorum."

"Hak ediyor ya da etmiyor, ben kimim ki bunu yargılayayım? Bence hepimiz bir şeyler için çalışmak zorundayız, kimseye hiçbir şey bedava verilmiyor."

"Bende koltuk yok. Meslektaşlarıma, diğer takım patronlarına kimin neyi hak ettiği konusunda tavsiyede bulunmayı sevmiyorum. O pozisyonda olmak istemiyorum."