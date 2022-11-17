Haas, Ricciardo ile hiç görüşmemiş

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Daniel Ricciardo, 2022 sezonunun ardından McLaren'dan ayrılacak ve adı zaman zaman Haas ile anılıyordu.

Haas, uzun süren düşünme sürecinin ardından tercihini Nico Hulkenberg'den yana kullandı.

Ricciardo ile görüşüp görüşmediği sorusuna Steiner, "Benimle hiç konuşmadığını söyledim. Hâlâ benimle görüşmedi ve geçen hafta yaşanan kazanın ardından beni aramaya dahi çalışmamalı çünkü ona cevap vermeyeceğim! (gülüyor)" cevabını verdi.

Ona ulaşmayı hiç düşünüp düşünmediği sorusuna Steiner, "Evet, başlangıçta ulaştım, aslında bu McLaren olayı gerçekleşmeden önce, gelecek yıl ne yapacağını görmek için ona ulaştık ama sonra hiçbir yere varamadık."

"Nedenini ben bilemem! Bana değil, ona sorun."

"Daniel bu yıl iyi bir performans gösteremedi. Aksi takdirde gelecek yıl McLaren'da kalırdı değil mi?"

"Tüm seçenekleri değerlendirdiğimizde, Daniel'in kariyerinin zirvesinde olmadığı gerçeğini dikkate aldık."

"Bir an için kariyerinin zirvesindeydi. Hâlâ olanları anlamıyorum çünkü bence çok iyi bir sürücü, Red Bull ile yarışlar kazandı."

"Çok iyiydi ama bu yıl her şey bir araya gelmedi."

"Eğer böyle birini alırsanız, bu riski de alıyorsunuz demektir. Risk onu geri getirebilir misiniz, yoksa getiremeyecek misiniz?"

"Belki Nico ile de öyle, yani bilmiyorum." cevabını verdi.