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Formula 1 / Son dakika

Jordan, Vettel'in Aston Martin'e geçişinde Damon Hill esintileri görmüş

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Jordan, Vettel'in Aston Martin'e geçişinde Damon Hill esintileri görmüş
Ekleyen:
, Editör

Eski takım sahibi Eddie Jordan'a göre Sebastian Vettel, Aston Martin'e bu sezon Formula 1'de, aynı Damon Hill'in Jordan takımına yaptığı gibi, yükselme fırsatı yaratabilir.

Geçen sene Racing Point adıyla mücadele eden Aston Martin, kökleri 1991'de İrlandalı girişimciye kadar dayanan Jordan takımının, en son değişime uğramış hâli. 

Red Bull ile 2010-13 senelerinde üst üste dört tane şampiyonluk elde eden Vettel, Meksikalı Sergio Perez'in yerine, takım sahibi Lawrence Stroll'ün oğlu olan Lance Stroll'ün takım arkadaşı olarak ekibe katıldı. 

Reuters ile yaptığı röportajda Jordan, Vettel'in Aston Martin ile olan anlaşmasının "büyük bir değişiklik yaratabileceğine" inandığını söyledi.

"Şunu net ve şüphesiz bir şekilde gördük ki Lance inanılmaz hızlı bir pilot, ancak o kadar da hızlı olmadığı anlar olabiliyor."

"Hepimiz bir dönem 'Acaba Lance ile ilerlemek doğru mu?' diye düşünüyorduk ve şu anda ise Lance'in hızından şüphe edilmeyeceğinden eminiz. Bir sürücü olarak ona bakıp, kendisinin hızını, veya ortaya koyabileceği hızı, her zaman ortaya koyamadığını görebilirsiniz. Ancak o inanılmaz bir yetenek. Ve bir dünya şampiyonu olabilecek hıza sahip, bu gerçekten böyle."

"Ancak benim görmek istediğim şey istikrar. Bir yarışa doğru ilerlerken Lance'ten ne bekleyeceğimden emin değilim. Bence Vettel bu konuda ona yardımcı olabilir. Ben Vettel'in, aynı kendisinin Leclerc'e yaptığı gibi, ona da bir şeyler katabileceğine inanıyorum."

 

1998 yılında Jordan'a transfer olan Damon Hill, geldiği senede takım adına ilk galibiyeti almayı başardı - Belçika'da Ralf Schumacher ile 1-2 olmayı başardılar.

Jordan da Aston Martin'in durumunu buna benzetti ve şunları söyledi: "Damon Hill ile anlaşana kadar Jordan yerlerde sürünüyordu ve herkes de onun, en hızlı sürücüler arasındaki en hızlı sürücü olmadığını biliyordu."

"Ancak onda (Damon Hill) olan şey büyük bir bilgi birikimiydi, kazanma becerisine sahip olmasıydı ve bunu Williams'tan bize getiriyordu."

"Bizim için kazanma kapılarını o açtı. Vettel'in de bu kapasiteye sahip olduğuna inanıyorum."

Jordan aynı zamanda Racing Point'ten gönderilen ve Red Bull ile sözleşme imzalayan Perez'in, Avusturyalı takımla anlaşmasının büyük bir olay olduğunu ve Max Verstappen - Sergio Perez ikilisinin çok güçlü olacağına inandığını söyledi.

"Aston Martin'in üstlerde olacağına inanıyorum. Daha önce hiç olmadığı kadar büyük bir şansa sahipler."

"Şampiyonada, normalde bu sene de almaları gereken, üçüncülüğü alma fırsatları var... Ben onların kesinlikle ilk üçte yer alacağına inanıyorum."

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Sebastian Vettel
Takımlar Aston Martin Racing
Editör Efe Kahya

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