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Formula 1 / Son dakika

Saward: "McLaren, Mercedes'in gücünü Williams gibi boşa harcamamalı"

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Saward: "McLaren, Mercedes'in gücünü Williams gibi boşa harcamamalı"
Ekleyen:
, Editör

Joe Saward, Mercedes motoruna geçişin McLaren’a avantaj sağladığını ama bunun belirli bir miktar dezavantajı da olduğunu düşünüyor.

Honda ve Renault motorlarıyla pek mutlu olmayan McLaren, altı yıllık aranın ardından bu sezon Mercedes motoruna geri dönüyor.

Karara göre takımlar, geçen seneki araçlar üzerinde jeton sistemini kullanarak birkaç değişiklik yapıp, bu araçları yeni sezona taşıyabilecek. Bu karar göz önüne alındığında, motor değişikliği için çok da iyi bir zamanlama olmadığı söylenebilir.

McLaren, aracı iyileştirmekten ziyade, Mercedes motorunun MCL35 şasisine uymasını sağlamak için bazı jetonlarını kullanmak zorunda kaldı.

Bu, Woking merkezli takımın Takımlar Şampiyonası'nda üçüncü sırayı korumak için mücadele edip etmeyeceği konusunda bazı tartışmalara yol açtı.

F1 muhabiri Saward, bu takasın artıları ve eksileri olduğunu düşünen isimlerden biri.

Missed Apex Podcast'e konuşan Saward, “Şasi-motor kombinasyonu gibi yeni şeyler öğrenmek zorunda oldukları için belli bir miktar dezavantajları var." dedi.

Diğer takımların sahip olduğu verilere sahip olmadıkları için de bir miktar dezavantajları olduğunu sözlerine ekledi.

 

"Belki de bu bir avantaj sağlar, Renault'dan daha fazla beygir gücüne sahip olabilirler, görmemiz gerekecek." dedi.

Motor değişiminin aynı montaj noktalarına sahip olma eğilimlerinden dolayı eskisi kadar "felaket" bir zorluğu olmadığını düşünen ünlü muhabir, bunun ağırlık merkezi gibi şeyleri de etkilediği için çok teknik bir mevzu olduğunu söyledi.

"Teoride onları biraz geri çekebilir ama aynı zamanda ileriye doğru hareketlenmelerini de sağlayabilir. Bu yüzden bu değişikliği yaptılar."

Saward, Mercedes'in zaferlerine bakarak bunun iyi bir fikir gibi göründüğüne vurgu yaptı;  Mercedes'in Aston Martin ve Williams gibi isimlerden oluşan müşteri listesine McLaren'ın da dahil olduğunu söyledi.

"Şasiniz ve motorunuz entegre olursa, Mercedes'in yapabileceği ve başkalarının yapamayacağı şekilde başarabileceğiniz şeyler açısından… Diğerlerine verdikleri motorların o kadar iyi olmadığını söylemiyorum, olmaları gerektiği gibi olduklarından eminim ama motorun şasiye entegrasyonu Mercedes'te tasarlanırken diğerleri onlara verilenler etrafında tasarlanmak zorunda."

"Yani küçük bir dezavantajınız oluyor." diyen Saward, Williams'ın Mercedes motorunu ziyan ettiğini düşünüyor.

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Editör Zeynep Temel

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