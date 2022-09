Iron Maiden, Meksika konseri tişörtünde Sergio Perez'e yer verdi!

Haberi dinle

Britanya'nın en kült gruplarından Iron Maiden, 2020 sezonunun başında patlak veren COVID-19 pandemisi nedeniyle ertelenen Legacy of the Beast turnesinin ikinci ayağını yeniden başlattı.

Son haftalarda Latin Amerika, Güney Amerika ve Kuzey Amerika ülkelerinde konserler veren grubun son adresi, 7 Eylül'de Mexico City oldu.

Konser, F1 hayranlarının yakından bildiği bir alanda verildi: Foro Sol, yani Meksika GP'sinin yapıldığı Hermanos Rodriguez pistinin stadyum bölümü!

Hem turneyi, hem de pistte verilen bu konseri ölümsüzleştirmek isteyen grup, sınırlı sayıda basılan bir turne tişörtünü satışa sundu; tişörtün ana teması ise F1!

Tişörtün üst kısmında grubun ünlü maskotu Eddie the Head bir damalı bayrak tutarken görülüyor, alt kısmında ise yine maskot tarafından kullanılan üç F1 aracının yanı sıra Sergio Perez'in aracı ve suratı yer almakta!

Grubun amacı Meksikalı gençlere iyi bir hatıra bırakmaksa, bunu başarmış olmalılar.

Motor sporlarına ilgi duyduğu bilinen Iron Maiden'in bu konudaki ilk girişimi elbette bu değil. Grubun sahibi olduğu Trooper Beer, uzun süredir dokuz kez Isle of Man TT galibi Peter Hickman'ın sponsoru.

Grupla iyi bir bağ kuran Hickman, 2017'deki Book of Souls ve 2018'deki Legacy of the Beast turnelerinin tişörtlerinde de yer almıştı.

Iron Maiden'in gitaristi Adrian Smith'in sıkı bir F1 takipçisi olduğu ve geçmişte Renault'un konuğu olarak bazı yarışlarda yer aldığı da bilinmekte.