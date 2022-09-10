Verstappen: "Grid cezasına rağmen galibiyet şansımız olabilir"

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Son Formula 1 dünya şampiyonu, Monza sıralama turlarında Charles Leclerc'in 0.145 saniye arkasında ikinci olurken, diğer Ferrari pilotu Carlos Sainz ise Verstappen'in 0.268 saniye arkasında kalarak üçüncü sıraya yerleşti.

Ancak Verstappen, içten yanmalı motor değişikliği sebebiyle yarış için 5 sıra grid cezası aldı.

Verstappen, aracın sıralama turlarındaki hız eksikliği ve ilk sektördeki yol tutuşu kaybı sebebiyle pole pozisyonunu kaçırdığını düşünüyor.

Yine de Hollandalı pilot, yarınki yarışta daha yüksek yakıtla yarışacaklarını düşündüğü Ferrari'ye kıyasla daha az lastik aşınması yaşayacaklarına inanıyor.

Autosport tarafından Red Bull mühendislerinin bu hafta aracın hızı konusunda verdiği tavizlerden memnun olup olmadığı sorulduğunda Verstappen, "Bence diğer araçlara kıyasla hâlâ çok iyi bir azami hıza sahibiz."

"Sadece Ferrari düzlüklerde bizden biraz daha hızlı." dedi.

Verstappen, zemin etkisi sebebiyle hava koridorunun eskisi kadar fark yaratmamasına rağmen, yarınki yarışta Leclerc'e karşı galibiyet mücadelesi vermek için önündeki rakiplerini çabucak geçebileceğini söylüyor.

Carlos Sainz, Ferrari F1-75, Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Verstappen, "Öndekileri geçebileceğimi düşünüyorum."

"Charles'a yaklaştığımda, mücadele biraz daha zorlu hale gelecek. Bu yüzden aracın virajlardaki dengesinden emin olmamız gerekiyor."

"Bu hafta sonu, diğer araçlara kıyasla yere basma gücünü biraz daha yükseltmeyi tercih ettik."

"Bu bir sorun yaratmadı fakat sıralama ve yarış performansları her zaman birbirinden farklı oluyor. Yine de antrenman turlarında da gayet iyiydik. Yarış temposu için araç iyi gözüküyor."

"Sadece, Charles ile aramızdaki araçlardan çabucak kurtulmam gerekiyor. Daha sonrasında galibiyet için şansımız olabileceğini düşünüyorum." dedi.

Bu hafta sonu grid cezalarının fazlalığı sebebiyle Verstappen'in yarış için gridde tam olarak nerede yer alacağı konusunda belirsizlikler vardı.

5 sıra grid cezasına sahip Hollandalı pilot, normal şartlarda yedinci sıraya düşecekti.

Carlos Sainz, Sergio Perez ve Lewis Hamilton'ın da grid cezalarına sahip olması sebebiyle Verstappen'in yarışa dördüncü sıradan başlayabileceği konuşuluyordu.

Bu konu hakkındaki soruya Verstappen, "Eğer aptal değilsem, yarın yedinci sıradan başlamam gerekiyor. Kuralları okumanız gerek." şeklinde yanıt verdi.

Hollandalı pilot tahmin ettiği gibi yedinci başlayacak.