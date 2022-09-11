De Vries, hafta sonu Williams ile yarışacağını 'kahve molasında' öğrenmiş

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Hollandalı pilot, bu hafta sonu Alex Albon'un aracını kullanarak yarışa sekizinci sıradan başlayacak.

Q3 seansı sonunda on üçüncü sırayı elde eden De Vries, diğer pilotlara verilen grid cezaları sayesinde beş sıra yükselmiş oldu.

Monza ilk antrenman turlarına Aston Martin'de Sebastian Vettel yerine çıkan De Vries, padokta dinlenirken Mercedes strateji şefi James Vowles, Hollandalı pilotla temasa geçip Alex Albon'un sağlığıyla alakalı bir sorun olduğunu söyledi.

De Vries, Albon'un apandisit sorunu olduğu ve hafta sonunun geri kalanında yer alamayacağı resmi olarak açıklanmadan önce, Williams'ın seans öncesi toplantısına katıldı.

Motorsport.com tarafından bu durumu nasıl öğrendiği sorulduğunda De Vries, "Sabahın erken saatlerinde padok kulübünde oturup kahve içiyordum."

"Kapuçino içerek F3 podyumunu izliyordum. James yanıma geldi ve biraz durumdan bahsetti. Hemen Mercedes garajına gittim ve herkesin benim yarışma durumumdan oldukça memnun olduğunu gördüm."

"Daha sonra Williams garajına gittim ve ne yazık ki Alex'in hasta olduğunu öğrendim. Umarım bir an önce iyileşir ve geri döner."

"3. antrenman seansından önce yapılan toplantıda, hafta sonu için Alex'in aracını süreceğim söylendi."

"Bütün bunlar 3. antrenman seansından sadece bir saat önce gerçekleşti. Duruma adapte olmak için çok kısa bir sürem vardı." dedi.

Nyck de Vries, Williams FW44, climbs into his car Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Mercedes, Aston Martin ve Williams için yedek pilot olarak görev yapan De Vries, böyle bir fırsatın önüne çıkmasını hiç beklemediğini söyledi.

De Vries, "Yedek pilot olarak seyahat etmek için oldukça fazla zaman harcıyorsunuz fakat yarışma imkanınız asla olmuyor. Bu yüzden, bunun olabileceğine dair inancımı neredeyse yitirmiştim. Bu durumun son anda gelişmesi de beni şaşırttı."

"Belki böylesi daha iyi olmuştur. Çünkü bu noktada konuyu düşünme fırsatınız olmuyor ve yalnızca talimatlara uymanız gerekiyor." dedi.

De Vries, Q1 seansında en hızlı turunun pist limitleri ihlali sebebiyle silinmesinin ardından yine de elenmeyerek 15. sırayı elde etti. Q2 seansında ise ikinci şikanda fren dengesinde sorun yaşayarak pist dışına çıktı ve sıralama turlarını 13. sırada noktaladı.

De Vries, "3. antrenman seansında, sıralama turları denemesi yapmak pek mümkün olmuyor. Çünkü iki farklı lastik seçeneğiniz var ve uzun turlar atamıyorsunuz. Bu yüzden kendinizi sıralama turlarına alıştırma imkanınız olmuyor. Kendinizi ve aracı zorlayıp hazırlanmanız gerekiyor. Bence bu konuda iyi bir iş çıkardık."

"Tabii ki daha iyi performans gösterebilirdim. Q2'nin son turunda yanlışlıkla fren dengesi değiştirme butonuna bastım ve bu 4. virajda pist dışına çıkmama sebep oldu. Bu yüzden turum boşa gitti."

"Ama sonuç olarak bu kısa sürede Q2'ye geçmemiz gayet iyi bir işti." dedi.

De Vries, diğer pilotlara verilen grid cezalarının kendisini ilk 10'a taşımasından keyif aldığını söyledi.

De Vries, "Evet, kendime karşı sert olmama ve daha iyi bir iş çıkarmam gerektiğini düşünmeme rağmen bu durum beni oldukça mutlu etti. Bu harika."

"Ancak aynı zamanda takım olarak bu gece ödevimizi iyi yapıp yarışa iyice hazırlandığımızdan emin olmak istiyorum. Umarım iyi bir başlangıç yapıp, iyi ilk turlar atarak yarışa dahil oluruz."

"Açıkçası hiç bu kadar tur yarışmadığım için tam olarak ne konumda olacağımı bilemiyorum. Bunu şu an sadece hayal edebiliyorum." dedi.