Hulkenberg: "Monako benim favori pistim"

Puan açısından bakarsak Haas, sezona geçen yılki kadar güçlü başlayamadı fakat Nico Hulkenberg'in şimdiye kadarki performansı Amerikalı ekibi mutlu etmiş vaziyette.

Peki Haas'ın hızı Monaco için yeterli olacak mı? Hülkenberg oldukça iyimser görünüyor ve takımın puanlar alabileceğini söylüyor.

Alman pilot, "Son birkaç yıla bakarsanız, Haas burada genellikle rekabetçi oldu ve iyi iş çıkardı."

"Bu sefer de farklı olacağını düşünmek için hiçbir neden yok. Açıkçası bu yıl ilk kez tam yere basma gücü paketi ile yarışacağız."

"Bu kanadı daha önce aracımızda hiç kullanmadık. Araçta bazı değişiklikler de var. Çıkıp nasıl gittiğine bakacağız fakat hafta sonu için iyimseriz."

"Monako'yu biliyoruz, her yıl geldiğimiz ikonik ve özel pistlerden birisi. Kişisel olarak en sevdiklerimden biri."

"Son gerçek cadde pisti buymuş gibi hissediyorum: inanılmaz dar bir yapısı var ve en ufak bir hata ağır şekilde cezalandırılıyor."

"Şahsen Monako'nun sunduğu mücadeleyi seviyorum. Araç ve rekabet gücü anlamında iyi olmalıyız."

"Pazar günü puan mücadelesi veremememiz için hiçbir neden yok ama zorlu bir hafta sonu olacağı kesin." dedi.