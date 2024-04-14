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Formula 1 Japonya GP

Hulkenberg, Japonya GP'deki "mucize" geri dönüşüne şaşırmış

Nico Hulkenberg, yarışın ilk turunda kaybettiği sıraların ardından bu kadar yükselmesini "mucize" olarak görüyor ve sonucun kendisini "şaşırttığını" belirtiyor.

Ezel Tan
Nico Hulkenberg, Haas VF-24

Mark Sutton / Motorsport Images

Suzuka'daki ilk startın ardından umut verici şekilde 12. sıraya yükselen Hulkenberg, kırmızı bayrak sonrası ikinci startta stop etmeyi engelleyen sisteminin devreye girmesiyle 17. sıraya geriledi.

Ancak Alman pilot daha sonra sert lastiklerle iki güçlü stint attı ve Aston Martin'den Lance Stroll de dahil olmak üzere beş sürücüyü geçerek 11. sırada finiş gördü.

Hulkenberg, kötü geçen ikinci startın ardından bu sonucun “gayet iyi” olduğunu vurguluyor.

Hulkenberg şöyle diyor: "Dürüst olmak gerekirse geri dönmeyi başardığım için biraz şaşkınım ve bunun bir mucize olduğunu düşünüyorum. Bu bize iyi bir hızımız olduğunu gösterdi."

"Elbette üzücü bir durum çünkü muhtemelen Yuki ile mücadele edebilirdik ya da bir noktada onu yenebilirdik. Bu tartışmaya açık bir şe”

“Öbür yandan, Hamilton onun 50 saniye önünde finiş gördü. Yani o biraz ulaşılamazdı."

Hulkenberg, Bahreyn'deki sezon açılışından bu yana ilk kez puan alamamasına rağmen şöyle diyor: "Bugünden çıkardığım sonuç, orta gruptaki diğer takımlarla mücadele edebilecek bir pakete sahip olduğumuz ve aracın beklediğimizden daha iyi hissettirdiği."

"Yarış beklediğimden daha iyi gitti. Bu yüzden durumdan memnunum ve daha iyi yarışlar için sabırsızlanıyorum."

Nico Hulkenberg, Haas F1 Team

Nico Hulkenberg, Haas F1 Team

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

 

Hulkenberg aracın "çok daha tutarlı" olmasını sağlayan "güçlü" aerodinamik konsepti överken, takım patronu Ayao Komatsu yarışa biraz daha “mükemmeliyetçi” bakıyordu.

Japon takım patronu, "Gördüğünüz gibi yüksek hızlı bölümler için gerekli yere basma gücüne henüz sahip değiliz.”

"Dolayısıyla bu konuda gelişmemiz gerekiyor. Ayrıca aracın ön tarafıyla ilgili bazı şeyleri geliştirmeliyiz."

“Sıralama turlarında bir araçla Q2’ye kaldık ve Nico'nun 12. Sırayı elde etmesi inanılmazdı. Ancak bugün bu pozisyonda kalmak bile zor olurdu.”

"İkinci startta geriye düştük fakat bunu iyi bir şekilde toparlamayı başardık."

"Burada aracımızın zayıf olduğu noktaları gördük ve şimdi sonraki yarışlar için yeni güncellemeler getirmek adına agresif şekilde çalışıyoruz. Bunlar araca performans katmalı, her şeyi daha iyi hale getirmeli."

"Yine de bekleyip görmemiz lazım."

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