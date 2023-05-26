Sekiz ismin güç ünitesinde değişiklik yapıldı
Monako GP öncesinde sekiz ismin güç ünitesinde değişiklik yapıldığı açıklandı.
Monako GP'de motor gücü çok büyük bir fark yaratmıyor, bundan ötürü favori isimlerin güç ünitesinde değişiklik yapılmadı.
Alfa Romeo sürücüsü Zhou Guanyu yeni bir turbo, MGU-H, MGU-K ve egzoza geçerek, bu hafta sonu en fazla parça değiştiren isim oldu.
Valtteri Bottas ve Kevin Magnussen yeni bir MGU-K takarken, Esteban Ocon ve Pierre Gasly de yeni bir enerji depolama/kontrol elektroniği ünitelerine geçti.
Üç isim de yeni egzoza geçti; Lando Norris, Nyck de Vries ve Logan Sargeant.
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