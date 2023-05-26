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Formula 1 / Monako GP Haberler

Sekiz ismin güç ünitesinde değişiklik yapıldı

Monako GP öncesinde sekiz ismin güç ünitesinde değişiklik yapıldığı açıklandı.

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Zhou Guanyu, Alfa Romeo C43

Monako GP'de motor gücü çok büyük bir fark yaratmıyor, bundan ötürü favori isimlerin güç ünitesinde değişiklik yapılmadı.

Alfa Romeo sürücüsü Zhou Guanyu yeni bir turbo, MGU-H, MGU-K ve egzoza geçerek, bu hafta sonu en fazla parça değiştiren isim oldu.

Valtteri Bottas ve Kevin Magnussen yeni bir MGU-K takarken, Esteban Ocon ve Pierre Gasly de yeni bir enerji depolama/kontrol elektroniği ünitelerine geçti.

Üç isim de yeni egzoza geçti; Lando Norris, Nyck de Vries ve Logan Sargeant.

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2023 Monako GP 1. antrenman: Sainz en hızlısı, Alonso ve Hamilton takipte

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