Horner: "Verstappen'in üçüncülüğü Perez’in fedakarlığı sayesinde oldu”

Red Bull pilotu Max Verstappen, sıralama turlarının son bölümündeki ilk denemesinde, iyi bir tur çıkardı ve üçüncü olmayı başardı. Fakat Sergio Perez dokuzuncu sırada yer aldı.

Red Bull takım patronu Christian Horner, Verstappen’in sprint yarışındaki grid pozisyonunun Sergio Perez’in fedakarlığı sayesinde olduğunu belirtti.

Meksikalı sürücü, piste Verstappen’in önünde çıkarak ona hava koridoru oluşturdu ve Verstappen, turunu, McLaren sürücüleri Lando Norris ve Daniel Ricciardo’dan 0.1 saniyeden az farkla üçüncü sırada tamamlayabildi.

Geçtiğimiz yıllarda, Mercedes ile puan farklarına bakıldığında ise bu sene Mercedes ile zaman farkını azalttıklarını belirten Horner, “Dürüst olmam gerekirse, geçtiğimiz yıla kıyasla bu sezon farkı neredeyse yarıya indirdik."

"Ayrıca belirtmem gerekir ki Checo, Max’in bu pozisyonu elde etmesi için ona hava koridoru oluşturarak takım arkadaşı olarak büyük bir rol oynadı. Çünkü, McLaren’lara karşı zayıftık. Max’in üçüncülüğü elde etmesiyle, Checo neredeyse yarım saniye kaybetti. Aslında, olması gerekenden daha yukarıda bitirebilirdi ama bu sonuçtan da oldukça memnunuz.” dedi.

Cumartesi günü Mercedes ile daha iyi bir mücadele verebilecek mi sorusuna ise, ”Başlangıçtan 1. viraja kadar olan bölge ilginç olacak. Çünkü burada Max gridin sağ tarafında ve 1. viraja kadar hava koridoru etkisi yakalayabilir. Eminim ki bu da üzerinde durulan bir nokta. Lewis, büyük ihtimalle sağda kalmaktansa solda olmayı tercih ederdi. Bu sıralama, tabii ki de heyecanlı bir sprint yarışına yol açacak.” şeklinde cevap verdi.

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Red Bull’un ne yapacağı hakkında hakkında ise Horner, “Biz, Perez ile geçtiğimiz hafta ceza aldık. Bu yüzden iyi durumdayız. Yaptıklarımızın nasıl sonuçlandığına göre bakacağız. Büyük olasılıkla önümüzdeki dört ya da beş yarış içerisinde alacağız. Nasıl sonuçlanacağını göreceğiz.

“Pek çok senaryomuz var. Yani her an harekete geçebiliriz. Bize yön verecek çok fazla senaryo var ve ‘evet böyle olacak, böyle gidecek’ diyebileceğimiz net bir plan yok. “ yorumunda bulundu.

Q1’de yaşanan tehlikeli anların ardından ise Horner, “Burası çok hızlı bir pist ve hava koridoru etkisi büyük önem taşıyor. Bence Max, etrafında bir çok araç ile bunu yakalayamadı ve herkes sıralama turu için tek tek gönderilmediği sürece bu çok zor. Her şey pistte daha iyi bir pozisyon yakalamak için ancak bunun güvenli bir şekilde yapılması gerekiyor ama tabii ki pit alanı da kalabalıklaşabiliyor. Neyse ki bugün bir kaza yaşanmadı ama yine de bu iyi incelememiz gereken bir şey.” dedi.

Çeviri: Aybike Simay Erden