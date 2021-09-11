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Formula 1 / İtalya GP Haberler

Ricciardo: ''Sprintte beşinci olmak istemiyorum''

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McLaren pilotu Daniel Ricciardo, İtalya Grand Prix'si hafta sonunda gerçekleştirilecek olan sprint sıralama yarışında beşinci olarak kalmak istemediğini söyledi.

Ricciardo: ''Sprintte beşinci olmak istemiyorum''

Bu hafta Monza'nın ev sahipliği yaptığı İtalya Grand Prix'sinde sprint sıralama yarışı formatı uygulanacak ve sürücüler Cuma akşamı sıralama turlarında aldıkları pozisyonlardan başlayıp 100 kilometrelik bir yarışa katılacak.

Bu yarış ise Pazar günkü Grand Prix'nin başlangıç gridini belirleyecek.

McLaren pilotu Monza'daki birinci antrenmanı dokuzuncu sırada bitirirken, takım arkadaşı Lando Norris ise 12. sıradaydı.

Fakat Norris temposunu sıralamada biraz daha artırdı ve Avustralyalı pilotun sadece 0.006 saniye önünde dördüncü oldu.

Ricciardo, sıralamalarda damalı bayraktan geçtikten sonra kısa bir süreliğine üçüncü olduğunu sandığını anlattı.

''Evet, hızlıydım. Son sektörde daha çok zaman çıkarabileceğimi biliyordum ancak ilk iki sektör eşitti. Son sektörde daha iyi yapmam gerektiğini biliyordum.''

''Bunun yeterli olduğunu sanmıştım. Kısa bir süreliğine üçüncü olduğumu sandım sonra dördüncüye, sonra da beşinci sıraya indim.''

''Bugün beni en çok üzen şey buydu, asıl olarak üçüncü olduğumu sanmamdı.''

Avustralyalı pilot duruma olumlu tarafından baktığını da anlattı.

''Daha iyi oldu. Şu anda üçüncülük hakkında hayal kırıklığına uğruyorum. Max'a çok yakındık ve son zamanlarda Max sıralamalardaki adam oldu. Son yedi pole pozisyonunun altısını aldı, ya da şimdi sanırım son sekizde altı oldu.''

''Bu grupta olmayalı uzun zaman olmuştu. Yani bu iyi oldu. Bu olumluydu. Hızlıydık ve arkamızdakilerle iyi bir aramız vardı. Bu pozisyonu tutabileceğimiz ve ilerleyebileceğimiz konusunda olumluyum. Yarın beşinci olmak istemiyorum.''

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