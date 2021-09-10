Leclerc: "Yaşadığımız sorunla sekizinci olmak iyi"

Charles Leclerc için Monza'da pek de kolay bir seans olmadı. Monakolu pilot sıralama turlarının başlangıcında sorun yaşayınca beklediğinden daha fazla zorlandı.

İkinci bölümü dokuzuncu bitirip son bölüme kalırken, yarışa Carlos Sainz'ın arkasında sekizinci sıradan başlayacak.

Seansın ardından açıklamalarda bulunan Leclerc, yaşadığı sorunun kendisine yardımcı olmadığını fakat yine de kötü bir sonuç almadığını belirtti.

Leclerc, "Bence kötü bir sonuç değil.

"Fakat açık konuşursam, bugün benim için çok zor bir gündü. Tüm sıralama turları boyunca bir sorunumuz vardı. Ayrıntılara çok fazla girmeyeceğim ama neler olduğunu araştırıyoruz, umarım düzeltiriz çünkü bunu yapamazsak yarışı bu şekilde geçirmek çok zor olabilir."

"Genel olarak o kadar da kötü bir sonuç olmadığını düşünüyorum bu şeyle sekizinci olmak iyi bir sonuç." dedi.

Sorunun ne olduğu sorusuna Leclerc, "Bunu söyleyemem, ayrıntılara girmek istemiyorum. Sadece güç ünitesinde olan bir şey diyebilirim. Ne olduğunu bilmiyorum ama aracı sürmek çok zordu."

"Eğer sorunu çözersek evet, daha iyi olacak. Sprint sıralama yarışında bazı pozisyonlar kazanabiliriz ki bu harika olur. Fakat puanlar pazar günkü ana yarışta dağıtılacak. Bu yüzden ona odaklanacağız." cevabını verdi.

Leclerc sorunlara rağmen sonucun iyi olduğunu tekrarlıyor.

"Yaşadığım sorun elbette bana yardımcı olmadı ama kağıt üstünde Ferrari'nin lehine olmayan bir pistte yedinci ve sekizinci olmak, yaşadığımız problemler göz önüne alındığında çok da kötü bir sonuç değil. Şimdi iyi bir sprint yarışı geçirmeye çalışacağız."

"Bugün daha önlerde olmayı isterdim fakat durum bu."

"McLaren bu hafta sonu çok rekabetçi olsa bile sprint sıralama yarışında çok fazla risk almamaya çalışacağız. Mümkün olduğunca çok puan kazanmaya çalışmalıyız ve yapacağımız şey bu olacak."

Charles Leclerc, Ferrari SF21 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images