Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Verstappen'in Hamilton'dan uzaklaşmasını sağlayan yeni güncellemeler
Formula 1 / Britanya GP Haberler

Hamilton: “Silverstone’da getirilecek güncellemeler, Red Bull’la farkı kapatmak için yeterli değil”

Ekleyen:
Çeviren:
Selin Elif Köse

Lewis Hamilton, Mercedes’in Britanya Grand Prix’sinde getireceği güncellemelerin Red Bull’la olan farklarını kapatmak için yeterli olacağını düşünmüyor.

Hamilton: “Silverstone’da getirilecek güncellemeler, Red Bull’la farkı kapatmak için yeterli değil”

Geçen haftaki Avusturya Grand Prix’sinde zor bir zaman geçiren Hamilton, dördüncü sırada finiş görmesi ardından pilotlar şampiyonasında Max Verstappen’in 32 puan gerisine düştü.

Mercedes, Red Bull ile arasındaki farkı kapatmak için Silverstone’daki yarıştan önce araca birkaç güncelleme getirecek. Fakat Hamilton, bu güncellemelerin ne kadar etkili olacağı konusunda şüpheli.

“Birkaç güncelleme getireceğiz ama bu aramızdaki farkı kapatmak için yeterli olmaz. Bazı çalışmalar yapmamız gerek.”

Red Bull’un son zamanlarda yaptığı güncellemeler Milton Keynes merkezli takımın son 5 yarışı kazanmasına yardım etti. Öte yandan Hamilton, İspanya Grand Prix’sinden beri zafer kazanamıyor.

Mercedes, şu anda Red Bull’un en hızlı araca sahip olduğundan emin ama Hamilton, son yarışların yapıldığı pistlerin Red Bull aracına daha uygun olduğundan bunun, şampiyonadaki ana rakiplerine avantaj sağladığını düşünüyor.

Hamilton, “Son yarışlar benim için zordu çünkü Verstappen, ön tarafta çok hızlı gidiyor. Bu yüzden yapabileceğim pek bir şey yok.”

“Tabii ki diğer yarış için bunun, değişmesini umuyorum ama onların aracı çok hızlı. Bu yüzden, yapabileceğimiz her şeyi yapıyoruz.”

“Son iki haftadır fabrikada zaman geçirdim. Her hafta, araçtan en iyisini çıkarmaya çalıştım. Ama aracımız burada [Avusturya’da] iyi değildi. Umarım, diğer yarışlarda daha iyi olur." yorumlarını yaptı.

Hamilton’ın takım arkadaşı Vatteri Bottas da Red Bull Ring’in pist düzeninin Mercedes’in yararına olmadığını söylerken Silverstone’da, bu durumun düzeleceğini umuyor.

Fin pilot, “İki haftadır aynı pistte yarışıyoruz ve Red Bull’un burada daha hızlı olduğu çok açık ama başka pistlerde durum daha farklı olabilir.”

“Bence burası, araçlarına çok uygundu ama başka pistlerde de yavaş değiller. Yine de Silverstone, tamamen farklı. Daha fazla yüksek hızlı viraj var ve bu yüzden, neler olacağını göreceğiz."

“Silverstone’da yeni parçalar getirmek gibi bir planımız var. Bence, bu güncellemelerle olabildiğince zorlayacağız ama kolay olmayacağını biliyoruz.” dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes W12, Valtteri Bottas, Mercedes W12

Lewis Hamilton, Mercedes W12, Valtteri Bottas, Mercedes W12
1/1

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Biletler
paylaşım
yorumlar
Verstappen'in Hamilton'dan uzaklaşmasını sağlayan yeni güncellemeler

Önceki haber

Verstappen'in Hamilton'dan uzaklaşmasını sağlayan yeni güncellemeler
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Türkiye GP en iyi nereden izlenir?

9 ay
2
Formula 1

Schumacher: "Raikkonen'in hareketi utanç vericiydi"

5 s
3
Formula 1

Verstappen'in Hamilton'dan uzaklaşmasını sağlayan yeni güncellemeler

1 s
4
World Superbike

Sofuoğlu: "Petronas SRT, Toprak'ı MotoGP'ye istiyor"

8 s
5
Formula 1

Hamilton: “Silverstone’da getirilecek güncellemeler, Red Bull’la farkı kapatmak için yeterli değil”

20 dk
Son Haberler
Hamilton: “Silverstone’da getirilecek güncellemeler, Red Bull’la farkı kapatmak için yeterli değil”
F1

Hamilton: “Silverstone’da getirilecek güncellemeler, Red Bull’la farkı kapatmak için yeterli değil”

20dk
Verstappen'in Hamilton'dan uzaklaşmasını sağlayan yeni güncellemeler
F1

Verstappen'in Hamilton'dan uzaklaşmasını sağlayan yeni güncellemeler

1 s
Seidl: "McLaren, gerçek temposu konusunda 'gerçekçi' olmalı"
F1

Seidl: "McLaren, gerçek temposu konusunda 'gerçekçi' olmalı"

2 s
Glock: "Mercedes ve Hamilton kolay pes etmeyecek"
F1

Glock: "Mercedes ve Hamilton kolay pes etmeyecek"

4 s
Alonso, Avusturya'daki pist limitlerine uyduğu için "aptal gibi" hissediyor
F1

Alonso, Avusturya'daki pist limitlerine uyduğu için "aptal gibi" hissediyor

4 s
Son Videolar
Juan Pablo Montoya, Avusturya GP'sini yorumluyor 07:40
Formula 1
5 Tem 2021

Juan Pablo Montoya, Avusturya GP'sini yorumluyor

Avusturya Grand Prix'si Gridi 01:01
Formula 1
4 Tem 2021

Avusturya Grand Prix'si Gridi

Avusturya GP hakkında bilmeniz gerekenler 02:18
Formula 1
2 Tem 2021

Avusturya GP hakkında bilmeniz gerekenler

Formula 1: Alonso geri dönüşünden keyifli 00:50
Formula 1
30 Haz 2021

Formula 1: Alonso geri dönüşünden keyifli

Canlı yayın: 2021 Steiermark GP Motorsport.com değerlendirme yayını 00:00
Formula 1
27 Haz 2021

Canlı yayın: 2021 Steiermark GP Motorsport.com değerlendirme yayını

Jonathan Noble Daha fazlası
Jonathan Noble
Seidl: "McLaren, gerçek temposu konusunda 'gerçekçi' olmalı" Avusturya GP
Formula 1

Seidl: "McLaren, gerçek temposu konusunda 'gerçekçi' olmalı"

2025 motorlarında elektrikli parçalara daha fazla ağırlık verilecek! Avusturya GP
Formula 1

2025 motorlarında elektrikli parçalara daha fazla ağırlık verilecek!

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Lewis Hamilton Daha fazlası
Lewis Hamilton
Hamilton, kerblerden aldığı hasar nedeniyle 30 puanlık yere basma gücü kaybetmiş Avusturya GP
Formula 1

Hamilton, kerblerden aldığı hasar nedeniyle 30 puanlık yere basma gücü kaybetmiş

Avusturya GP: Verstappen ve Red Bull yine kazandı, Norris podyuma çıktı! Avusturya GP
Formula 1

Avusturya GP: Verstappen ve Red Bull yine kazandı, Norris podyuma çıktı!

Hamilton'ın yeni "kopyala/yapıştır" anlaşması, her şeyi nasıl kolaylaştırdı?
Formula 1

Hamilton'ın yeni "kopyala/yapıştır" anlaşması, her şeyi nasıl kolaylaştırdı?

Mercedes Daha fazlası
Mercedes
Mercedes: “Kendi sorunlarımızı kendimiz yarattık” Avusturya GP
Formula 1

Mercedes: “Kendi sorunlarımızı kendimiz yarattık”

Hamilton, Verstappen'in yarın "gezinerek" kazanacağını düşünüyor Avusturya GP
Formula 1

Hamilton, Verstappen'in yarın "gezinerek" kazanacağını düşünüyor

Resmi: Hamilton, Mercedes'le iki yıllık yeni anlaşma imzaladı! Avusturya GP
Formula 1

Resmi: Hamilton, Mercedes'le iki yıllık yeni anlaşma imzaladı!

Çok Okunanlar Bugün

Türkiye GP en iyi nereden izlenir?
Formula 1 Formula 1

Türkiye GP en iyi nereden izlenir?

Schumacher: "Raikkonen'in hareketi utanç vericiydi"
Formula 1 Formula 1

Schumacher: "Raikkonen'in hareketi utanç vericiydi"

Verstappen'in Hamilton'dan uzaklaşmasını sağlayan yeni güncellemeler
Formula 1 Formula 1

Verstappen'in Hamilton'dan uzaklaşmasını sağlayan yeni güncellemeler

Sofuoğlu: "Petronas SRT, Toprak'ı MotoGP'ye istiyor"
World Superbike World Superbike

Sofuoğlu: "Petronas SRT, Toprak'ı MotoGP'ye istiyor"

Hamilton: “Silverstone’da getirilecek güncellemeler, Red Bull’la farkı kapatmak için yeterli değil”
Formula 1 Formula 1

Hamilton: “Silverstone’da getirilecek güncellemeler, Red Bull’la farkı kapatmak için yeterli değil”

Haas, Schumacher'le ilgili söylentilerin "yakında" bitmesini bekliyor
Formula 1 Formula 1

Haas, Schumacher'le ilgili söylentilerin "yakında" bitmesini bekliyor

Seidl: "McLaren, gerçek temposu konusunda 'gerçekçi' olmalı"
Formula 1 Formula 1

Seidl: "McLaren, gerçek temposu konusunda 'gerçekçi' olmalı"

Glock: "Mercedes ve Hamilton kolay pes etmeyecek"
Formula 1 Formula 1

Glock: "Mercedes ve Hamilton kolay pes etmeyecek"

Son Haberler

Hamilton: “Silverstone’da getirilecek güncellemeler, Red Bull’la farkı kapatmak için yeterli değil”
Formula 1 Formula 1

Hamilton: “Silverstone’da getirilecek güncellemeler, Red Bull’la farkı kapatmak için yeterli değil”

Verstappen'in Hamilton'dan uzaklaşmasını sağlayan yeni güncellemeler
Formula 1 Formula 1

Verstappen'in Hamilton'dan uzaklaşmasını sağlayan yeni güncellemeler

Seidl: "McLaren, gerçek temposu konusunda 'gerçekçi' olmalı"
Formula 1 Formula 1

Seidl: "McLaren, gerçek temposu konusunda 'gerçekçi' olmalı"

Glock: "Mercedes ve Hamilton kolay pes etmeyecek"
Formula 1 Formula 1

Glock: "Mercedes ve Hamilton kolay pes etmeyecek"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.