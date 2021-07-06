Hamilton: “Silverstone’da getirilecek güncellemeler, Red Bull’la farkı kapatmak için yeterli değil”

Geçen haftaki Avusturya Grand Prix’sinde zor bir zaman geçiren Hamilton, dördüncü sırada finiş görmesi ardından pilotlar şampiyonasında Max Verstappen’in 32 puan gerisine düştü.

Mercedes, Red Bull ile arasındaki farkı kapatmak için Silverstone’daki yarıştan önce araca birkaç güncelleme getirecek. Fakat Hamilton, bu güncellemelerin ne kadar etkili olacağı konusunda şüpheli.

“Birkaç güncelleme getireceğiz ama bu aramızdaki farkı kapatmak için yeterli olmaz. Bazı çalışmalar yapmamız gerek.”

Red Bull’un son zamanlarda yaptığı güncellemeler Milton Keynes merkezli takımın son 5 yarışı kazanmasına yardım etti. Öte yandan Hamilton, İspanya Grand Prix’sinden beri zafer kazanamıyor.

Mercedes, şu anda Red Bull’un en hızlı araca sahip olduğundan emin ama Hamilton, son yarışların yapıldığı pistlerin Red Bull aracına daha uygun olduğundan bunun, şampiyonadaki ana rakiplerine avantaj sağladığını düşünüyor.

Hamilton, “Son yarışlar benim için zordu çünkü Verstappen, ön tarafta çok hızlı gidiyor. Bu yüzden yapabileceğim pek bir şey yok.”

“Tabii ki diğer yarış için bunun, değişmesini umuyorum ama onların aracı çok hızlı. Bu yüzden, yapabileceğimiz her şeyi yapıyoruz.”

“Son iki haftadır fabrikada zaman geçirdim. Her hafta, araçtan en iyisini çıkarmaya çalıştım. Ama aracımız burada [Avusturya’da] iyi değildi. Umarım, diğer yarışlarda daha iyi olur." yorumlarını yaptı.

Hamilton’ın takım arkadaşı Vatteri Bottas da Red Bull Ring’in pist düzeninin Mercedes’in yararına olmadığını söylerken Silverstone’da, bu durumun düzeleceğini umuyor.

Fin pilot, “İki haftadır aynı pistte yarışıyoruz ve Red Bull’un burada daha hızlı olduğu çok açık ama başka pistlerde durum daha farklı olabilir.”

“Bence burası, araçlarına çok uygundu ama başka pistlerde de yavaş değiller. Yine de Silverstone, tamamen farklı. Daha fazla yüksek hızlı viraj var ve bu yüzden, neler olacağını göreceğiz."

“Silverstone’da yeni parçalar getirmek gibi bir planımız var. Bence, bu güncellemelerle olabildiğince zorlayacağız ama kolay olmayacağını biliyoruz.” dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes W12, Valtteri Bottas, Mercedes W12 1 / 1 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images