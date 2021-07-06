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Formula 1 / Avusturya GP Analiz

Verstappen'in Hamilton'dan uzaklaşmasını sağlayan yeni güncellemeler

Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Giorgi Piola
Çeviren:
Abdullah Çelik
, Şef Editör

Red Bull'un Avusturya GP hafta sonunda getirdiği yeni güncellemeler sayesinde Max Verstappen, şampiyonadaki rakibi Lewis Hamilton'dan uzaklaşmayı sürdürdü.

Verstappen'in Hamilton'dan uzaklaşmasını sağlayan yeni güncellemeler

Red Bull'un Red Bull Ring'e yeni parçalar getirmeye devam etmesinin ardından Verstappen, takımının gösterdiği gelişimi övdü ve aracının sanki raylar üzerinde gittiğini ifade etti.

Red Bull açık bir şekilde şampiyonluk mücadelesinde Hamilton'a karşı Verstappen'i destekliyor ve güncellemeleri ilk olarak hep Hollandalı pilot alıyor.

Red Bull Ring'deki her iki yarışta da bu oldu ve Verstappen, Steiermark GP'nin ardından Avusturya GP'de de yeni ön kanadı aldı.

Verstappen ön kanat dışında sidepod deflektör bölgesinde de güncellemeler aldı. Tüm bunlar RB16B'nin daha performanslı olmasını sağladı.

Red Bull, sidepod yanındaki dikey kanat bölgesinde bir süredir Haas tarzı panjur tarzı kanatlar kullanıyordu. 

Ancak takım bu bölümde sürekli olarak performans ararken güncellemeler yapmayı sürdürüyor.

Red Bull Racing RB16B eski bargeboard detay

Red Bull Racing RB16B eski bargeboard detay

Fotoğraf: Giorgio Piola

Bu seferki güncelleme, Portekiz'de yapılan güncellemenin devamı niteliğinde oldu. O güncellemede sidepoddaki dikey kanadın şekli değiştirilmiş ve tabana bağlanmıştı.

Portekiz'deki güncellemelerde sidepod deflektör bölgesindeki öndeki dikey kanadın arkasına iki katlı bir kanatçık tasarımı eklenmişti. Buradaki basamak sayısı 3'e çıkarılırken bunlara genel olarak kutu tasarımı verildi ve arkada tabana doğru uzatıldı.

Bu bölümün arkasında ise yere paralel bir şekilde geriye uzanan kanatçık sayısı arttırıldı.

Red Bull Racing RB16B ön kanat kıyaslaması

Red Bull Racing RB16B ön kanat kıyaslaması

Fotoğraf: Uncredited

Verstappen'in Avusturya GP hafta sonunda kullandığı ön kanadın ise ana planyasında değişiklik vardı. Kanadın nötr kısmından kıvrımlı bölüme geçişteki çentik, daha agresif hale getirildi.

Bu bölümdeki çıkıntı, birbirini birleştiren iki yüzey arasındaki yüzey ve basınç farkı tarafından oluşturulan Y250 girdabı üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Bu genellikle, tasarımcıların hava akışını aracın altına doğru yönlendirme gereksinimi duyduklarında kullanılan bir çözüm.

Buradaki ana planyada veya arkasındaki flaplerin şeklinde veya uçlarında yapılan değişiklik, oluşan girdabın şekli, yönü ve gücü üzerinde büyük bir etkiye neden oluyor.

Red Bull RB16B difüzör detay

Red Bull RB16B difüzör detay

Fotoğraf: Giorgio Piola

Bunların dışında Steiermark GP'de Verstappen'in difüzöründe yer alan tırtıklı bölüm, Avusturya GP'de Sergio Perez'in aracına da eklendi.

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