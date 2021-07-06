Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Hamilton: “Silverstone’da getirilecek güncellemeler, Red Bull’la farkı kapatmak için yeterli değil”
Formula 1 Haberler

Red Bull: “F1’in yeni motorları keyif vermeli yoksa FE’den farkımız kalmaz”

Ekleyen:
Çeviren:
Selin Elif Köse

Christians Horner, Formula 1’in 2025’te gelecek olan yeni motorlarının yüksek sesli ve hayranlar için keyif verici olması gerektiğini düşünüyor çünkü aksi takdirde, Formula E’de yarışmaktan bir fark kalmayacağına inanıyor.

Red Bull: “F1’in yeni motorları keyif vermeli yoksa FE’den farkımız kalmaz”

Geçtiğimiz hafta sonu Avusturya’da yapılan ve önemli üretici markaların katıldığı toplantıda, F1’in 2025 güç üniteleri hakkında konuşuldu. Bu güç ünitelerinin daha çok elektrik gücü kullanması ve tamamen sürdürülebilir yakıtla çalışması üzerinde çalışılıyor.

Red Bull, önümüzdeki sene Honda’nın güç ünitesi projesini devralıyor ve yeni kural döneminde, kendi motorlarını üretecekler. Bu konu da toplantıda ele alınan gündemlerden biriydi.

Red Bull takım patronu Horner, F1’in şu anki turbo hibrit motor kurallarını daha iyi şekilde değiştirmek için elinde eşsiz bir fırsat olduğunu düşünüyor. Mevcut motorlar, çok maliyetli ve karmaşık olmanın yanı sıra yüksek sesli olmadığından dolayı oldukça eleştiriliyor.

Bu nedenle Horner, motorlar için ses faktörünün çok önemli olduğunu ve hayranların, V10 ile V8 motorların sesinin verdiği hissi tekrardan yaşamak istediklerini düşünüyor.

Horner, “Şu anki motorların maliyeti birçok açıdan çok kısıtlayıcı.”

“Bu, konu mevcut motorlar tasarlanırken düşünülmemişti ve bence muhtemelen önümüzdeki 10 yıl boyunca kullanılacak olan motorlar konusunda biraz farklı bir şey yapmak için harika bir fırsatımız var."

“Bence [motorun] sesi sizin hislerinizi etkilemeli ve evet, elbette sürdürülebilir motorlar üretmeliyiz."

“Fakat yine de keyif verici olmaları gerektiğini düşünüyorum, aksi takdirde Formula E'den bir farkımız kalmaz."

"Umarım, birlikte 2025 için ilgi çekici fikirler bulabiliriz ya da daha mantıklı olan şey ise işi daha düzgün bir şekilde yapmak adına bunu 2026 için yaparız.” dedi.

Gelecekteki güç ünitelerinin sesini yükseltilmesinin yolları arasında MGU-H sisteminin çıkarılması veya maksimum devir ve yakıt akışının arttırılması yer alıyor.

Horner, mevcut tüm F1 üreticilerinin yanı sıra gelecekteki kuralların şekillenmesiyle ilgili toplantılara katılan Audi ve Porsche'nin de en iyi tasarım fikrini oluşturmak için olabildiğince iyi katkıların yapmasının oldukça önemli olduğuna inanıyor.

Toplantı hakkında konuşan Horner, “Bence verimli tartışmalar yapıldı. F1’in geleceği için ürün [güç ünitesi] ve maliyeti konusunda doğru çözümü bulmak çok önemli. Bence tüm önemli paydaşlar bu tartışmalarda yer aldı ve spora fayda sağlamak için birlikte çalışmak önemli.” dedi.

Avusturya'daki toplantıyı yönetmeye yardımcı olan F1 CEO'su Stefano Domenicali, toplantının 2025 ve sonrası için gerekli olanı bulmak konusunda ‘iyi bir adım’ olduğunu hissetti. Ayrıca, turbo hibrit fikrinin kesinlikle kalacağını doğruladı.

"Tabii ki hibrit olacak. Gelecek için odaklandığımız nokta motorumuzun daha hibrit bir hale getirmek olacak. Ancak, bu motorun temelleri değişmeyecek.”

paylaşım
yorumlar
Hamilton: “Silverstone’da getirilecek güncellemeler, Red Bull’la farkı kapatmak için yeterli değil”

Önceki haber

Hamilton: “Silverstone’da getirilecek güncellemeler, Red Bull’la farkı kapatmak için yeterli değil”
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Türkiye GP en iyi nereden izlenir?

9 ay
2
Formula 1

Schumacher: "Raikkonen'in hareketi utanç vericiydi"

6 s
3
Formula 1

Hamilton: “Silverstone’da getirilecek güncellemeler, Red Bull’la farkı kapatmak için yeterli değil”

39 dk
4
Formula 1

Resmi: 2021 Avustralya Grand Prix'si iptal edildi!

10 s
5
Formula 1

Verstappen'in Hamilton'dan uzaklaşmasını sağlayan yeni güncellemeler

1 s
Son Haberler
Red Bull: “F1’in yeni motorları keyif vermeli yoksa FE’den farkımız kalmaz”
F1

Red Bull: “F1’in yeni motorları keyif vermeli yoksa FE’den farkımız kalmaz”

4dk
Hamilton: “Silverstone’da getirilecek güncellemeler, Red Bull’la farkı kapatmak için yeterli değil”
F1

Hamilton: “Silverstone’da getirilecek güncellemeler, Red Bull’la farkı kapatmak için yeterli değil”

39dk
Verstappen'in Hamilton'dan uzaklaşmasını sağlayan yeni güncellemeler
F1

Verstappen'in Hamilton'dan uzaklaşmasını sağlayan yeni güncellemeler

1 s
Seidl: "McLaren, gerçek temposu konusunda 'gerçekçi' olmalı"
F1

Seidl: "McLaren, gerçek temposu konusunda 'gerçekçi' olmalı"

2 s
Glock: "Mercedes ve Hamilton kolay pes etmeyecek"
F1

Glock: "Mercedes ve Hamilton kolay pes etmeyecek"

4 s
Son Videolar
Juan Pablo Montoya, Avusturya GP'sini yorumluyor 07:40
Formula 1
5 Tem 2021

Juan Pablo Montoya, Avusturya GP'sini yorumluyor

Avusturya Grand Prix'si Gridi 01:01
Formula 1
4 Tem 2021

Avusturya Grand Prix'si Gridi

Avusturya GP hakkında bilmeniz gerekenler 02:18
Formula 1
2 Tem 2021

Avusturya GP hakkında bilmeniz gerekenler

Formula 1: Alonso geri dönüşünden keyifli 00:50
Formula 1
30 Haz 2021

Formula 1: Alonso geri dönüşünden keyifli

Canlı yayın: 2021 Steiermark GP Motorsport.com değerlendirme yayını 00:00
Formula 1
27 Haz 2021

Canlı yayın: 2021 Steiermark GP Motorsport.com değerlendirme yayını

Jonathan Noble Daha fazlası
Jonathan Noble
Hamilton: “Silverstone’da getirilecek güncellemeler, Red Bull’la farkı kapatmak için yeterli değil” Britanya GP
Formula 1

Hamilton: “Silverstone’da getirilecek güncellemeler, Red Bull’la farkı kapatmak için yeterli değil”

Seidl: "McLaren, gerçek temposu konusunda 'gerçekçi' olmalı" Avusturya GP
Formula 1

Seidl: "McLaren, gerçek temposu konusunda 'gerçekçi' olmalı"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Red Bull Racing Daha fazlası
Red Bull Racing
Verstappen'in Hamilton'dan uzaklaşmasını sağlayan yeni güncellemeler Avusturya GP
Formula 1

Verstappen'in Hamilton'dan uzaklaşmasını sağlayan yeni güncellemeler

Avusturya GP: Verstappen ve Red Bull yine kazandı, Norris podyuma çıktı! Avusturya GP
Formula 1

Avusturya GP: Verstappen ve Red Bull yine kazandı, Norris podyuma çıktı!

Red Bull, 2026'dan itibaren F1 motorlarıyla "yeni bir sayfa açmak" istiyor Avusturya GP
Formula 1

Red Bull, 2026'dan itibaren F1 motorlarıyla "yeni bir sayfa açmak" istiyor

Çok Okunanlar Bugün

Türkiye GP en iyi nereden izlenir?
Formula 1 Formula 1

Türkiye GP en iyi nereden izlenir?

Schumacher: "Raikkonen'in hareketi utanç vericiydi"
Formula 1 Formula 1

Schumacher: "Raikkonen'in hareketi utanç vericiydi"

Hamilton: “Silverstone’da getirilecek güncellemeler, Red Bull’la farkı kapatmak için yeterli değil”
Formula 1 Formula 1

Hamilton: “Silverstone’da getirilecek güncellemeler, Red Bull’la farkı kapatmak için yeterli değil”

Resmi: 2021 Avustralya Grand Prix'si iptal edildi!
Formula 1 Formula 1

Resmi: 2021 Avustralya Grand Prix'si iptal edildi!

Verstappen'in Hamilton'dan uzaklaşmasını sağlayan yeni güncellemeler
Formula 1 Formula 1

Verstappen'in Hamilton'dan uzaklaşmasını sağlayan yeni güncellemeler

Sofuoğlu: "Petronas SRT, Toprak'ı MotoGP'ye istiyor"
World Superbike World Superbike

Sofuoğlu: "Petronas SRT, Toprak'ı MotoGP'ye istiyor"

Seidl: "McLaren, gerçek temposu konusunda 'gerçekçi' olmalı"
Formula 1 Formula 1

Seidl: "McLaren, gerçek temposu konusunda 'gerçekçi' olmalı"

Türkiye GP bilet fiyatları açıklandı, biletler Biletix üzerinden satışa sunulacak!
Formula 1 Formula 1

Türkiye GP bilet fiyatları açıklandı, biletler Biletix üzerinden satışa sunulacak!

Son Haberler

Red Bull: “F1’in yeni motorları keyif vermeli yoksa FE’den farkımız kalmaz”
Formula 1 Formula 1

Red Bull: “F1’in yeni motorları keyif vermeli yoksa FE’den farkımız kalmaz”

Hamilton: “Silverstone’da getirilecek güncellemeler, Red Bull’la farkı kapatmak için yeterli değil”
Formula 1 Formula 1

Hamilton: “Silverstone’da getirilecek güncellemeler, Red Bull’la farkı kapatmak için yeterli değil”

Verstappen'in Hamilton'dan uzaklaşmasını sağlayan yeni güncellemeler
Formula 1 Formula 1

Verstappen'in Hamilton'dan uzaklaşmasını sağlayan yeni güncellemeler

Seidl: "McLaren, gerçek temposu konusunda 'gerçekçi' olmalı"
Formula 1 Formula 1

Seidl: "McLaren, gerçek temposu konusunda 'gerçekçi' olmalı"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.