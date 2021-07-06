Red Bull: “F1’in yeni motorları keyif vermeli yoksa FE’den farkımız kalmaz”

Geçtiğimiz hafta sonu Avusturya’da yapılan ve önemli üretici markaların katıldığı toplantıda, F1’in 2025 güç üniteleri hakkında konuşuldu. Bu güç ünitelerinin daha çok elektrik gücü kullanması ve tamamen sürdürülebilir yakıtla çalışması üzerinde çalışılıyor.

Red Bull, önümüzdeki sene Honda’nın güç ünitesi projesini devralıyor ve yeni kural döneminde, kendi motorlarını üretecekler. Bu konu da toplantıda ele alınan gündemlerden biriydi.

Red Bull takım patronu Horner, F1’in şu anki turbo hibrit motor kurallarını daha iyi şekilde değiştirmek için elinde eşsiz bir fırsat olduğunu düşünüyor. Mevcut motorlar, çok maliyetli ve karmaşık olmanın yanı sıra yüksek sesli olmadığından dolayı oldukça eleştiriliyor.

Bu nedenle Horner, motorlar için ses faktörünün çok önemli olduğunu ve hayranların, V10 ile V8 motorların sesinin verdiği hissi tekrardan yaşamak istediklerini düşünüyor.

Horner, “Şu anki motorların maliyeti birçok açıdan çok kısıtlayıcı.”

“Bu, konu mevcut motorlar tasarlanırken düşünülmemişti ve bence muhtemelen önümüzdeki 10 yıl boyunca kullanılacak olan motorlar konusunda biraz farklı bir şey yapmak için harika bir fırsatımız var."

“Bence [motorun] sesi sizin hislerinizi etkilemeli ve evet, elbette sürdürülebilir motorlar üretmeliyiz."

“Fakat yine de keyif verici olmaları gerektiğini düşünüyorum, aksi takdirde Formula E'den bir farkımız kalmaz."

"Umarım, birlikte 2025 için ilgi çekici fikirler bulabiliriz ya da daha mantıklı olan şey ise işi daha düzgün bir şekilde yapmak adına bunu 2026 için yaparız.” dedi.

Gelecekteki güç ünitelerinin sesini yükseltilmesinin yolları arasında MGU-H sisteminin çıkarılması veya maksimum devir ve yakıt akışının arttırılması yer alıyor.

Horner, mevcut tüm F1 üreticilerinin yanı sıra gelecekteki kuralların şekillenmesiyle ilgili toplantılara katılan Audi ve Porsche'nin de en iyi tasarım fikrini oluşturmak için olabildiğince iyi katkıların yapmasının oldukça önemli olduğuna inanıyor.

Toplantı hakkında konuşan Horner, “Bence verimli tartışmalar yapıldı. F1’in geleceği için ürün [güç ünitesi] ve maliyeti konusunda doğru çözümü bulmak çok önemli. Bence tüm önemli paydaşlar bu tartışmalarda yer aldı ve spora fayda sağlamak için birlikte çalışmak önemli.” dedi.

Avusturya'daki toplantıyı yönetmeye yardımcı olan F1 CEO'su Stefano Domenicali, toplantının 2025 ve sonrası için gerekli olanı bulmak konusunda ‘iyi bir adım’ olduğunu hissetti. Ayrıca, turbo hibrit fikrinin kesinlikle kalacağını doğruladı.

"Tabii ki hibrit olacak. Gelecek için odaklandığımız nokta motorumuzun daha hibrit bir hale getirmek olacak. Ancak, bu motorun temelleri değişmeyecek.”