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Formula 1 / Son dakika

Hamilton kalan yarışlarda yeni ve "agresif" bir yaklaşıma sahip olacak

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Hamilton kalan yarışlarda yeni ve "agresif" bir yaklaşıma sahip olacak
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
16 Kas 2019 09:52

Lewis Hamilton, 2019 Formula 1 şampiyonluğuna ulaşmasının ardından hem kendisinin hem de Mercedes'in kalan iki yarışta "serbest" olacağını söyledi.

Hamilton, Amerika'daki son yarışta altıncı dünya şampiyonluğunu kazanırken, Mercedes şampiyonluğunu iki yarış öncesinde Japonya'da ilan etti.

Britanyalı pilot, bunun Brezilya GP için motivasyonunda herhangi bir fark yaratmadığını ancak farklı şeyler deneme fırsatına sahip olacağını dile getirdi.

Hamilton, "Bu benim için neredeyse farklı bir yaklaşım çünkü biraz daha fazla agresif olabiliriz. Farklı stratejiler deneyebiliriz, hafta sonu ve tüm bu süreçlerle ilgili nasıl bir yol izlediğimiz konusunda farklı yollar deneyebiliriz."

"Gelecek yıl yapılabilecek bazı şeyleri denemek için temelde iki özgürlüğümüz olacak. Gelecek yıl ilk yarıştan önce daha az test yapacağız. Sanırım test sayısı sekiden altı güne indi."

"Bu yüzden bir şeyleri değiştirerek elde edebileceğimiz her küçük avantajdan memnun kalacağız. Hedefimiz tam olarak bu." dedi.

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Bu hafta sonu Mercedes takım patronu Toto Wolff garajda yer almayacak ve böylelikle 2013'ten sonra ilk kez takımın başında Wolff olmayacak.

Hamilton, "Takım içerisinde öyle bir varlığa sahip ki, varlık olarak burada olmasa bile hâlâ burada. Her şey ayarlanmış durumda. Yaratılan her şey, kendisi ve onun yerine koyduğu tüm bu insanlar sayesinde herkes buradaymış gibi çalışıyor. Sadece onu pit duvarında veya toplantılarda görmüyorsunuz. Ama diğer tarafta toplantıda olduğunu ve söylediklerimizi dinlediğini biliyorum. Herkesin elinden geldiğince düzgün davrandığını düşünüyorum!” dedi.

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Editör Scott Mitchell

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