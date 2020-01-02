Vasseur: “Spa kazası, Giovinazzi’yi neredeyse koltuğundan ediyordu”

Formula 1’deki ilk tam sezonunu geçiren Giovinazzi, sezonun ilk yarısında tecrübeli takım arkadaşı Kimi Raikkonen’e göre çok zorlanmıştı. Ancak Spa yarışındaki etkileyici sürüşüyle iyi puanlar almaya doğru gidiyordu.

Ancak Giovinazzi, yarışın sondan ikinci turunda Pouhon virajında kaza yapmış ve zaten tehdit altında olan geleceği daha da sorgulanmaya başlanmıştı. Ama İtalyan sürücü, sonraki yarışta hem kendisinin hem de takımının evindeki yarışta 9. olarak iyi bir performans sergilemişti.

Motorsport.com’a konuşan Vasseur, “Spa kazası, takımdaki herkes için büyük bir şoktu. Çünkü o yarış iyi bir fırsattı. Antonio bir anda iyi bir yarış geçirdi ancak son turlarda kaza yaptı.”

“Antonio ile zorlu bir görüşme gerçekleştirdik, çünkü bu tür şeyler kariyerinizi şekillendirir. Biz, geleceği düşünüyorduk. Oturup bu durumu konuşmalıydık ve o da buna iyi bir tepki gösterdi.”

“İtalya yarışında üzerinde çok baskı vardı, çok fazla misafir vardı, Alfa Romeo’nun ev yarışıydı, basın konferansında Spa hakkında çok soru vardı. Ancak çok iyi bir iş yaptı, baskıyı iyi yönetti.”

“Monza ve Singapur’da iyi iş yaptı. Antonio’yu yarışa liderlik ederken görmek güzeldi. İyi bir tepki gösterdi.”

“Benim için, Antonio’nun Monza’da gösterdiği tepki çok önemliydi. Bu yarışta gerçekten zorladı.”

“Asıl sorun, Antonio iyi performans gösterirken bizim düşük performans göstermemizdi. Takım arkadaşınızın önünde olabilirsiniz, ancak 14. veya 15. sıradayken daha az dikkat çekersiniz. Eğer 6. veya 7. iseniz herkes sizin hakkınızda konuşur.”

“Kendinizi takıma göstermenin yolu puan almaktır. Çünkü padoktaki herkes sonuçlara odaklıdır.”

“Günden güne iyi sonuçlar alamıyorsanız uygun bir analiz yapmak zordur. Bir şekilde omuzlarınıza yük bindirirsiniz.” ifadelerini kullandı.