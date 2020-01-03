Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Brezilya GP
14 Kas
-
17 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
28 Kas
-
01 Ara
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Avustralya GP
Biletler
12 Mar
-
15 Mar
Sıradaki Etkinlik
68 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Vasseur: "Alfa Romeo, kaotik yarışlarda daha iyisini yapmalı"

paylaşım
yorumlar
Vasseur: "Alfa Romeo, kaotik yarışlarda daha iyisini yapmalı"
Ekleyen:
3 Oca 2020 17:00

Takım patronu Frederic Vasseur, Alfa Romeo'nun geçen sezon pek çok fırsatı teptiğini ve kaotik yarışlardan maksimumu çıkarması gerektiğini söyledi.

Alfa Romeo geçen yıla parlak bir başlangıçta yaptı ve 2007 dünya şampiyonu Kimi Raikkonen'le ilk dört yarışın tamamından puanla ayrıldı. Yaz tatiline de 12 yarışın sekizinde ilk onda yer alarak girdi.

Bununla birlikte Azerbaycan'daki sıralama turlarında Raikkonen ve Antonio Giovinazzi en hızlı sekizinci ve dokuzuncu isim oldular.

Raikkonen o yarışa pit yolundan başladı ve sonuç olarak sadece bir puan alabildiler. Raikkonen ve Giovinazzi ikilisi, teknik ihlaller nedeniyle Almanya Grand Prix'sinden diskalifiye edilmeden önce de yedinci ile sekizinci sıradalardı.

Eğer Bakü'de grid pozisyonlarını yarışa yansıtabilselerdi ve Hockenheim'daki puanları kaybetmeseydi en az 16 puan daha alacaktı.

Sekizinci oldukları sezonun ardından Motorsport.com'a konuşan Vasseur, "Sezon tamamen farklı olabilirdi ancak bu on takımın hepsi için geçerli."

"Antonio'nun geriden başlamak zorunda olduğu ve Kimi'nin de pit yolundan başladığı Bakü'de iki büyük fırsatı kaçırdık. Hockenheim'da ceza aldık. Bunlar olmasa tamamen farklı bir şampiyona olurdu."

"Bence sezon boyunca üç kaotik yarış vardı; Bakü, Hockenheim ve Brezilya. Yirmi aracın hepsinin finiş gördüğü bir gruba liderlik etmenin mantığı yok, çünkü o zaman en iyi ihtimalle yedinci ya da sekizinci olabilirsiniz. Eğer grubun en tepesindeyseniz ve sonrasında kazalar olursa, o zaman 20 puan kazanabilirsiniz." dedi.

Alfa Romeo bu sezon herhangi bir yarışta orta grubun en iyisi olamadı ve da en güçlü hafta sonlarında bile rakiplerinden daha az puan aldığı anlamına geliyor.

Bu durum sadece Raikkonen ve Giovinazzi'nin dördüncü ile beşinci oldukları Brezilya Grand Prix'sinde değişti. Alfa Romeo, o yarışta bir orta grup takımının tek bir yarışta aldığı en yüksek puanı topladı  Bu da 2018'den daha az puan kazanmalarını engelledi.

Vasseur, "Benim için önemli olan, geçen yıla kıyasla liderlerle aramızdaki farkı kapatmamızdı. 2018'de ortalama olarak en hızlı takımdan 2.6 saniye yavaştık. Şimdi ise 1.8 veya 1.9 saniye yavaştık. İleriye doğru iyi bir adım attık ve 2020'de de aynısını yapmalıyız. Aynı motivasyonu korumamız gerekiyor. Bazen gördüğünüz sonuçlar performansı veya hızı yansıtmıyor. Performans anlamında iyi bir iş yaptığımızı düşünüyorum." dedi.

Çeviri: İnci Beğen

Sonraki haber
Galeri: Schumacher'in F1'de kazandığı 91 zafer

Önceki haber

Galeri: Schumacher'in F1'de kazandığı 91 zafer
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar Alfa Romeo
Editör Scott Mitchell

Yarış merkezi

Abu Dhabi GP

Abu Dhabi GP

28 Kas - 1 Ara
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
FP1
Cum 29 Kas
Cum 29 Kas
04:00
13:00
FP2
Cum 29 Kas
Cum 29 Kas
08:00
17:00
FP3
Cmt 30 Kas
Cmt 30 Kas
05:00
14:00
Q1
Cmt 30 Kas
Cmt 30 Kas
08:00
17:00
Yarış
Paz 1 Ara
Paz 1 Ara
08:10
17:10
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
WRC

Tanak, Hyundai ile ilk testinin ardından i20'yi övdü

2
Formula 1

2020 Ferrari, Vettel'in sürüş tarzına uygun olacak

3
Formula 1

Michael Schumacher'in kullandığı 20 Formula 1 aracı

4
Formula 1

Honda: "Verstappen, Honda ile olan ilişkisinde genç Senna'ya benziyor"

2s
5
Formula 1

Ferrari: “Üst düzey takım personeli, F1 patronu olmamalı”

Son Videolar

2019 F1 sezonunda geçiş sayıları yükseldi - 2 Ocak F1 ve Motor Sporları Haberleri 10:02
Formula 1

2019 F1 sezonunda geçiş sayıları yükseldi - 2 Ocak F1 ve Motor Sporları Haberleri

1 Ocak 2020 F1 ve Motor Sporları Haberleri 06:56
Formula 1

1 Ocak 2020 F1 ve Motor Sporları Haberleri

31 Aralık 2019 F1 ve Motor Sporları Haberleri 07:55
Formula 1

31 Aralık 2019 F1 ve Motor Sporları Haberleri

''2019'da Vettel'i yenmesi inanılmaz'' - 30 Aralık Pazartesi F1 ve Motor Sporları Haberleri 09:43
Formula 1

''2019'da Vettel'i yenmesi inanılmaz'' - 30 Aralık Pazartesi F1 ve Motor Sporları Haberleri

29 Aralık 2019 F1 ve Motor Sporları Haberleri 10:16
Formula 1

29 Aralık 2019 F1 ve Motor Sporları Haberleri

Son Haberler

Vasseur: "Alfa Romeo, kaotik yarışlarda daha iyisini yapmalı"
F1

Vasseur: "Alfa Romeo, kaotik yarışlarda daha iyisini yapmalı"

Galeri: Schumacher'in F1'de kazandığı 91 zafer
F1

Galeri: Schumacher'in F1'de kazandığı 91 zafer

Honda: "Verstappen, Honda ile olan ilişkisinde genç Senna'ya benziyor"
F1

Honda: "Verstappen, Honda ile olan ilişkisinde genç Senna'ya benziyor"

Schumacher'in kazandığı 68 pole pozisyonu
F1

Schumacher'in kazandığı 68 pole pozisyonu

Haas, 2018 sezonu yüzünden gafil avlanmış
F1

Haas, 2018 sezonu yüzünden gafil avlanmış

Program

Formula 1
  • Formula 1
  • MotoGP
Biletler
Sağlayan
12 Mar
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.