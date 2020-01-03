Vasseur: "Alfa Romeo, kaotik yarışlarda daha iyisini yapmalı"

Alfa Romeo geçen yıla parlak bir başlangıçta yaptı ve 2007 dünya şampiyonu Kimi Raikkonen'le ilk dört yarışın tamamından puanla ayrıldı. Yaz tatiline de 12 yarışın sekizinde ilk onda yer alarak girdi.

Bununla birlikte Azerbaycan'daki sıralama turlarında Raikkonen ve Antonio Giovinazzi en hızlı sekizinci ve dokuzuncu isim oldular.

Raikkonen o yarışa pit yolundan başladı ve sonuç olarak sadece bir puan alabildiler. Raikkonen ve Giovinazzi ikilisi, teknik ihlaller nedeniyle Almanya Grand Prix'sinden diskalifiye edilmeden önce de yedinci ile sekizinci sıradalardı.

Eğer Bakü'de grid pozisyonlarını yarışa yansıtabilselerdi ve Hockenheim'daki puanları kaybetmeseydi en az 16 puan daha alacaktı.

Sekizinci oldukları sezonun ardından Motorsport.com'a konuşan Vasseur, "Sezon tamamen farklı olabilirdi ancak bu on takımın hepsi için geçerli."

"Antonio'nun geriden başlamak zorunda olduğu ve Kimi'nin de pit yolundan başladığı Bakü'de iki büyük fırsatı kaçırdık. Hockenheim'da ceza aldık. Bunlar olmasa tamamen farklı bir şampiyona olurdu."

"Bence sezon boyunca üç kaotik yarış vardı; Bakü, Hockenheim ve Brezilya. Yirmi aracın hepsinin finiş gördüğü bir gruba liderlik etmenin mantığı yok, çünkü o zaman en iyi ihtimalle yedinci ya da sekizinci olabilirsiniz. Eğer grubun en tepesindeyseniz ve sonrasında kazalar olursa, o zaman 20 puan kazanabilirsiniz." dedi.

Alfa Romeo bu sezon herhangi bir yarışta orta grubun en iyisi olamadı ve da en güçlü hafta sonlarında bile rakiplerinden daha az puan aldığı anlamına geliyor.

Bu durum sadece Raikkonen ve Giovinazzi'nin dördüncü ile beşinci oldukları Brezilya Grand Prix'sinde değişti. Alfa Romeo, o yarışta bir orta grup takımının tek bir yarışta aldığı en yüksek puanı topladı Bu da 2018'den daha az puan kazanmalarını engelledi.

Vasseur, "Benim için önemli olan, geçen yıla kıyasla liderlerle aramızdaki farkı kapatmamızdı. 2018'de ortalama olarak en hızlı takımdan 2.6 saniye yavaştık. Şimdi ise 1.8 veya 1.9 saniye yavaştık. İleriye doğru iyi bir adım attık ve 2020'de de aynısını yapmalıyız. Aynı motivasyonu korumamız gerekiyor. Bazen gördüğünüz sonuçlar performansı veya hızı yansıtmıyor. Performans anlamında iyi bir iş yaptığımızı düşünüyorum." dedi.

Çeviri: İnci Beğen