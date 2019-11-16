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Formula 1 / Brezilya GP / Son dakika

Kubica, Magnussen'in çıkarttığı su yüzünden kaza yapmış

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Kubica, Magnussen'in çıkarttığı su yüzünden kaza yapmış
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
16 Kas 2019 08:44

Williams Formula 1 pilotu Robert Kubica, ikinci seanstaki kazanın Haas aracının çıkarttığı suyun üzerinden geçmesinden kaynaklandığını söyledi.

Polonyalı pilot ilk antrenman seansında aracını Nicholas Latifi'ye bıraktı ve ikinci seansta piste çıktıktan hemen sonra üçüncü virajda büyük bir kaza yaptı.

Bariyerlere sert şekilde vuran Kubica, Haas pilotu Kevin Magnussen'in aracının çıkarttığı suyun üstünden geçtiğini ve bundan ötürü kaza yaptığını söyledi.

"Aslında bordüre dokunmadım, başından beri ne olduğunu bilmiyordum. Aracın kontrolünü çok kötü şekilde kaybettim. Kazadan sonra görüntüleri izledim, ön tarafta bir Haas benden birkaç saniye önce orayı geçti ve bordürün üzerinden geçerek çok fazla su çıkardı. Yani pistin o bölümü çok ıslaktı. Videoda görüldüğü üzere sol ön lastik o an çok fazla su kaldırdırıyor. Ayrıca sert lastikle ilk turu atmak da tüm bu faktörlerle birleştiğinde beni duvara itti."

"Sadece beş veya altı kilometre tamamladık... Yani kolay değil ve bana yardım etmiyor. Biliyorsunuz, antrenman seansında piste çıkamamak hiç hoş bir şey değil ve kaza yapmak da hoş değil. Ama bence bugün gerçekten kötü şansa sahipti. Yanlış zamanda yanlış yerdeydik. Eğer Haas'a yakın olsaydım onu görürdüm. Belki birkaç saniyem daha olsa mühendisim bana söylerdi, sadece şanssızlık... Ama motor sporları böyle."

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"Gerçekten çok hazırlıksızdım. O an çok hızlı gidiyordum ve çok daha büyük bir kaza olacağını düşündüm. Ama aracın içerisindeyken çok büyük bir darbe gibi gelmedi. Etkinin büyük kısmı sol ön tarafa geldi ve hem süspansiyon hem de lastik, çarpma esnasındaki darbenin büyük bir kısmını emdi."

"Şahsen orada kontrol kaybedince şok oldum, neler olduğunu bilmiyorum. Ama böyle şeyler için hazırlıklı olmanız zor ve bu büyük bir şanssızlıktı."

Bu kaza, Williams'ın yedek parça sıkıntısı çektiği bir dönemde geldi.

"Elbette harika değil. İkinci seansı kaybetmek üzücü verici. Aracı toparlamamız gerekiyor fakat durum bu."

"Kazayı yaparken bir şeylerin kırıldığı için spin attığımı düşündüm ama kırılan bir şey yoktu. Sadece su yüzünden kontrolü kaybettim."

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Brezilya GP
Pilotlar Robert Kubica
Takımlar Williams
Editör Adam Cooper

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