Honda: "Verstappen, Honda ile olan ilişkisinde biraz genç Senna'ya benziyor"

Verstappen, Honda'nın podyum hasretini sonlandırdığı gibi, 2019 yılında Japon üreticinin geri dönüşünden sonraki ilk pole pozisyonunu ve galibiyetini de aldı.

Avusturya Grand Prix'sinde, 13 yıl sonra Honda'ya ilk zaferini getiren Verstappen, Macaristan Grand Prix'sinde de ilk pole pozisyonunu kazandı.

Verstappen, 2019'daki üç zaferiyle Honda ile en çok yarış kazanan sürücüler arasında Keke Rosberg ve Gerhard Berger'i yakaladı.

Bu listede 1987 ve 1992 yılları arasında Honda motoruyla 32 zafer kazanan ve üç dünya şampiyonluğu elde eden Senna zirvede yer alıyor.

Honda'nın F1 yöneticisi Masashi Yamamoto, Motorsport.com'a verdiği demeçte, "Honda olarak Max'i Honda projesi için çok önemli bir faktör olarak görüyoruz. Çok genç, ama sürüşü gerçekten çok etkileyici. Verstappen, Honda ile olan ilişkisinde biraz genç Senna'ya benziyor."

"Max, Honda'ya saygı gösteriyor. Honda'nın samimi geldiğini düşünüyor ve kendisini burada iyi hissediyor. Ayrıca Avusturya'daki podyumda Honda logosunu işaret etmesi onun çok mutlu olduğunu gösteriyordu."

"Bu bizim içimizdeki duyguları uyandırıyor. Ona çok iyi bir motor vermek istiyoruz, bunu istememizi sağlıyor. Ama elbette dört sürücünün hepsi bizim için çok önemli." dedi.

Verstappen, Motorsport.com'a yaptığı açıklamada Honda'nın çalışma şeklinin kendisiyle uyumlu olduğunu ve Japon üreticinin elde ettiği başarıların ardından yaşadığı duygusallığın kendisini mutlu ettiğini söylemişti.

Yamamoto, genç sürücünün yaklaşımından etkilendiklerini gizlemiyor.

Yamamoto, "Kazanmak için gösterdiğimiz tutku, onunla olan ilişkimizi daha da kuvvetlendirdi. Max, F1 AR-GE merkezimize ve üretim merkezimize geldi. Bu tesislerde çalışan pek çok insan var ve o bu çalışmaları gördü. İnsanların birbirlerini tebrik ettiği, neredeyse bir kilometrelik bir tünelden geçti!"

"Belki de bu tür bir şey ona Honda hakkında daha güçlü bir izlenim verdi ve Honda ile olan bağlılığını güçlendirdi." dedi.