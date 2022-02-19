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Hamilton: "En iyi performansımı geçen yıl sergilediğimi düşünüyorsanız, bir de bu yılı bekleyin!"

Lewis Hamilton, kariyerinin Abu Dhabi'de yaşananlarla ilişkilendirilmesini istemiyor ve hayal kırıklığını geride bırakıp, çok daha güçlü dönmeyi hedefliyor.

Hamilton: "En iyi performansımı geçen yıl sergilediğimi düşünüyorsanız, bir de bu yılı bekleyin!"
Ronald Vording
Ekleyen:
, Writer
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
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Abu Dhabi'deki kararın ardından Lewis Hamilton, haftalarca sessiz kaldı. Uzun süre emekli olacağı konuşulan Hamilton, yeni sezonda gridde yer almaya devam edecek.

Hamilton, söylenin aksine emekli olmayı hiç düşünmediğini söyledi. İngiliz pilot, mümkün olan en güçlü şekilde dönmeyi hedefliyor.

Emekli olmayı düşünüp düşünmediği sorulduğunda Hamilton, sözlerine şöyle başladı: "Kariyerim boyunca pek çok kez bırakmayı düşündüm! (gülüyor) Hayır, açıkçası bunu çok ciddi düşünmedim."

"Elbette bir sezonu tamamladıktan sonra her zaman 'dünya şampiyonu olmak için harcadığım tüm bu zaman ve çabaya değiyor mu?' diye düşündüğünüz bir an oluyor."

"Birçok insan bir dünya şampiyonu olmak için gerekenleri hafife alıyor. Bu sadece gelip araca binme ve sürme meselesi değil. Bu yüzden kendinize tüm fedakarlıkları tekrar yapmak isteyip istemediğinizi, hâlâ aynı güçle saldırıp saldıramayacağınızı soruyorsunuz."

"Fakat bu benim için her yıl olan normal bir süreç. Bu sefer buna önemli bir faktör de eklendi çünkü sisteme olan inancımı kaybettim. Fakat sonunda bu, hayatım boyunca sevdiğim spordu."

"Ben bir insan olarak gerçekten çok kararlıyım. Abu Dhabi gibi şeylerin insanların kariyerleriyle anıldığını biliyorum fakat kariyerimi böyle bir şeyin tanımlandırmasına izin vermeyeceğim."

"Sadece en iyi performansımı göstermek ve daha da güçlü bir şekilde geri dönmek istiyorum."

"Seni öldürmeyen şey daha güçlü kılar. Tüm enerjimi şimdiye kadarki en iyi performansımı göstermek için harcıyorum."

"Harika hissediyorum ve geçen yılki deneyim buna yardımcı oluyor. Her zaman bu tür deneyimleri ve hisleri ekstra güce dönüştürebileceğim fikrine sahip oldum."

"Bu zihniyeti, hem kendi antrenmanımda hem de fabrikadaki tüm çocuklarla çalışırken kullanıyorum."

"Geçen yılın sonlarında en iyi halimi gördüğünüzü düşünüyorsanız, bir de bu yılki halimi bekleyin!" 

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