Wolff, FIA’nın yeni yapılanmasının teşvik edici olduğunu düşünüyor

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FIA başkanı Mohammed Ben Sulayem, Abu Dhabi’deki olaylara yönelik soruşturmanın ardından Perşembe günü yaptığı açıklamada bir takım yapılanma değişikliklerine gidildiğini açıklamıştı. Değişiklikler çoğunlukla yarışların nasıl yönetileceğine yönelikti.

Bu değişikliklerin en önemlisi, Michael Masi’nin görevden alınması ve yerine Niels Wittich-Eduardo Freitas ikilisinin getirilmesi oldu. Eski yarış direktörü Herbie Blash ise destek rolü üstlenmek adına geri döndü.

Mercedes, Hamilton’ın son turda verilen karar sonrası şampiyonluğu kaybetmesinin ardından hızlıca protestoya gitmiş, FIA’nın –soruşturma ve yeniden yapılanma gibi- atacağı adımları duyurmasının ardından ise protestoyu geri çekmişti.

Mercedes’in 2022 aracı W13’ün lansmanında konuşan Wolff, doğru adımların atıldığını düşünüyor ve değişikliklerin uygulanması konusunda iyimser bir bakış açısına sahip olduğunu söylüyor.

“Yarış direktörlüğü kolay bir iş değil ve şimdi bu koltukta fazlasıyla deneyimli iki kişi oturuyor olacak. Bu olumlu. Fakat asıl önemli konu bir destek sistemi kurulmuş olması. Bu desteğin sadece yarış direktörüyle sınırlı olmaması, aynı zamanda uzaktan kontrol odasını da kapsayacak ve geri bildirimlerle birlikte yarış direktörünün işini kolaylaştıracak olması en temel konu diyebilirim."

Michael Masi, Race Director Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Wolff, protestonun geri çekilmesinin Masi’nin gidişiyle alakalı olduğunu reddederken, geçen sene F1 camiasını ikiye bölen tüm kararları değişimin en büyük sebebi olduğunu savundu.

"Formula 1'deki gerek sportif, gerek teknik kararların alınmasına yönelik bir yeniden yapılanmaya ihtiyacımız vardı. Geçtiğimiz sezon mükemmel mücadelelere tanıklık ettik fakat anlaması güç pek çok karar çoğu zaman kutuplaşmalara sebep oldu."

Hamilton’ın Max Verstappen’in şampiyonluğu sonrası hayal kırıklığına uğradığı bilinmekteydi, kendisi de kış arasının onun için “zor geçtiğini” ve Formula 1’den bir süre uzak kalmaya ihtiyacı olduğunu doğruladı.

Wolff, Abu Dhabi’de verilen kararların “beklenmedik ve şok edici” olduğunu, fakat artık Hamilton’ın 8. dünya şampiyonluğu hedefine odaklanmaları gerektiğini söylüyor.

“Artık olanları geride bırakmamız lazım. Geçmişte olan geçmişte kaldı ve Mohammed’in duyurduğu değişikliklerden sonra tartışmanın da anlamı yok."

"Olanları elbette unutmayacağız, bu imkansız. Ama artık W13’ü tanıttık ve tüm odağımızı 2022’ye verme vakti geldi. FIA’nın attığı tüm adımlar yeni sezonu bizim için daha teşvik edici hale getiriyor.”

Çeviri: Altay Gök