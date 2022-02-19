Wolff, Ferrari'nin rüzgar tünelindeki ekstra zaman sayesinde avantajlı olacağı görüşünde

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Mercedes patronu Toto Wolff, 2020 Formula 1 takımlar şampiyonasını altıncı bitirdikten sonra Ferrari'ye tanınan ekstra rüzgar tüneli zamanının, rakiplerine göre tur başına "onda iki" saniye kazanç sağlayabileceğini söyledi.

F1, gridi dengelemek amacıyla, takımlara 2021 yılındaki rüzgar tüneli kullanımı için değişken haklar tanıma kararı aldı. Bu, en fazla hakkın 2020 yılında sonuncu bitiren takıma (Williams) ve en az hakkın da birinci olan takıma (Mercedes) tanınacağı anlamına geldi.

Mercedes takım patronu, Ferrari'nin bu sezondaki konumu hakkında, "Daha fazla rüzgar tüneli zamanına sahip olunması, akılda bulundurulması gereken bir şey."

"Sezonu birinci bitirmeye karşı altıncı olmanın avantajı 0.2-0.3 saniyeyi buluyor."

"Elbette yetişmeniz gerekiyor ama biz bu kuralların bir parçasıyız. Bence rekabet oluşturmak iyi bir şey ve herkesin nerede olacağını göreceğiz." dedi.

Wolff, aerodinamik gelişmeleri içeren yeni kurallar ile birlikte bütçe sınırı getirildiği ve temiz bir sayfa açıldığı için kimseyi göz ardı edemeyeceklerini söyledi.

Wolff, "Ben, şahsen hiçbir takımı göz ardı etmiyorum."

"Herkes sezonun başında sıralamada yukarıda olabilir çünkü 2009'da, çift katmanlı difüzörlerle bunu gördük. Eğer bir takım, oyunu değiştirecek bir yenilik ya da fırsat keşfettiyse, herkes sezonun başında önde olabilir." dedi.

Wolff, Ferrari'nin bu yılki şansı hakkında, "Bir taraftar olarak Ferrari'yi çok seviyorum."

"Formula 1'deki en harika isim onlar ve Ferrari'nin yarış zaferleri ve şampiyonluklar için yarışmıyor olması mümkün değil. Şampiyonluklar kazanmak farklı bir şey ve bunu başarmak için birçok şeyin bir araya gelmesi gerekiyor. Ancak taraftarlar olarak hepimiz için Ferrari'nin yukarıda olması gerekiyor ve son birkaç yıldır onları özledik."

"Ferrari'deki herkes ve İtalya'daki Tifosi için rekabetçi bir araca sahip olmaları çok önemli. Bu nedenle yarışlar kazanan ve pistte sıkı mücadeleye giren birkaç takım olmasını umuyorum." dedi.