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Formula 1

Audi'nin F1 projesi bir kez daha şüphe altında!

Audi'nin Formula 1 projesi, grand prix yarışlarına girişinin arkasındaki kilit isimlerden birinin Alman üreticiden ayrılmaya hazırlandığına dair göstergeler nedeniyle yeni bir belirsizlikle karşı karşıya.

Christian Nimmervoll
Güncel:
Oliver Hoffmann, Head of Technical Development at Audi Sport GmbH, with Markus Duesmann, Chairman of the Board of Management of Audi AG, with the new Audi Sport concept car

Oliver Hoffmann, Head of Technical Development at Audi Sport GmbH, with Markus Duesmann, Chairman of the Board of Management of Audi AG, with the new Audi Sport concept car

Mark Sutton / Motorsport Images

F1 projesinin kilit savunucusu olarak görülen CEO Markus Duesmann'ın şirketten ayrılmasından sadece birkaç ay sonra, şimdi de diğer mimarlarından biri olan baş geliştirme sorumlusu Oliver Hoffmann'ın da şirketten ayrılmaya hazırlandığı söyleniyor.

Hoffmann'ın CDO olarak uzun vadeli sözleşmesi geçen yıl uzatılmıştı ancak Alman Bild gazetesinde yer alan bir habere göre Hoffmann şirketten ayrılmaya zorlanabilir.

Hoffmann'ın ayrılma nedeninin, mevcut Audi CEO'su Gernot Dollner ile şirketin geleceği konusundaki görüş ayrılığı olduğu söyleniyor.

Hoffmann ayrıca Audi'nin düşük satış rakamlarından ve kendi yönetimi altında planlanan modellerin ya umulduğu kadar başarılı olamamasından ya da defalarca ertelenmesinden sorumlu tutuluyor.

Audi Denetleme Kurulu'nun Hoffmann konusunu Perşembe günü görüşeceği ve ardından Volkswagen Grubu Denetleme Kurulu'nun Mart ayı başında son sözü söyleyebileceği anlaşılıyor.

Dollner'in Hoffmann'ı grand prix projesine kaydırmak istediğine inanıldığından, olası bir değişikliğin Audi'nin F1 planı üzerinde etkileri olabilir.

Oliver Hoffmann, Head of Technical Development at Audi Sport GmbH, with Markus Duesmann, Chairman of the Board of Management of Audi AG

Audi Sport GmbH Teknik Geliştirme Başkanı Oliver Hoffmann, Audi AG Yönetim Kurulu Başkanı Markus Duesmann ile birlikte

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Hoffmann, şirketin 2026'dan itibaren seriye katılacağını açıkladığı 2022 Belçika Grand Prix'sinde Duesmann ile birlikte yer aldığından, 2026 F1 çalışmalarının geliştirilmesi konusunda oldukça bilgili.

Ancak mevcut Sauber takımına geçmesi, buradaki rolünün ne olacağı konusunda yeni sorulara yol açtı, çünkü İsviçre merkezli ekipte zaten CEO Andreas Seidl yeni Audi F1 dönemi planlarını sürdürüyor.

Seidl ve Audi Yönetim Kurulu arasında ek bir karar alma merciinin eklenmesi - özellikle de Audi girdiğinde Sauber'in ihtiyaç duyduğu değişikliklerin ölçeği hakkında endişelerin olduğu bir dönemde - ideal bir durum gibi görünmüyor.

Takım üst düzey personeli İsviçre'ye çekmekte zorluklarla karşılaşıyor ve Audi'nin henüz tam sahipliğini almamış olması nedeniyle gridde ön sıralara çıkmak için gereken yatırımın gerektiği kadar hızlı yapılıp yapılmadığına dair sorular var.

Hoffmann'ın durumu, Audi'nin F1'e girişinin hâlâ tam olarak kesinleşmediği ve değişebileceği yönündeki yeni spekülasyonların da arkasından geliyor.

Dollner, Aralık 2023'te Handelsblatt 'a verdiği bir röportajda Audi'nin 2026'da planlanan girişini kamuoyuna açıklamıştı.

Dollner, "Audi ve Volkswagen Yönetim ve Denetim Kurulları'nın Audi'nin 2026 yılında Formula 1'e gireceğine dair net bir kararı var. Plan yürürlükte." demişti.

The new Audi Sport F1 concept car

Yeni Audi Sport F1 konsept otomobili

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Ancak Dollner'in yorumları Audi'nin F1'e giriş için planladığı gibi ilerlediğini gösterse de, yine de F1'e açık ve tutkulu bir bağlılık göstermekten uzak görünüyordu.

Bunun nedeni, Dollner'in, Audi'nin finansal ve imaj açısından büyük bir zarar görmeden meseleden çıkmasını sağlayacak bir yatırımcı bulunması halinde, Sauber hisselerinin satışına hâlâ açık olduğu yönündeki spekülasyonlar olabilir.

Bir alıcı bulmanın zamanlaması elverişli olabilir. F1 hızla gelişiyor, ilgilenen pek çok alıcı var ve bir tarafın Sauber'in çoğunluk hissesini almak için Audi'nin o dönemde teklif ettiği iddia edilen 600 milyon Avro'dan daha fazlasını ödemeye hazır olması da ihtimal dışı değil.

Audi, Autosport'un kardeş yayını Motorsport-Total.com'un yönetim kurulunda yapıldığı iddia edilen değişiklikle ilgili sorusuna henüz yanıt vermedi.

Bir sözcü daha önce Bild Zeitung'a şunları söylemişti: "Prensip olarak personel meseleleri hakkında yorum yapmıyoruz."

Bu da Hoffmann'ın yönetim kurulundan Formula 1'e geçtiğine dair haberlerin yalanlanmadığı anlamına geliyor.

Audi'deki son çalkantı, Hinwil'deki takımın ve Audi'nin Neuburg'daki merkezinin gelişimi için ters etki yaratacak gibi görünüyor.

Üst düzey mühendisleri ya da Carlos Sainz gibi potansiyel pilotları Sauber/Audi'ye katılmaya ikna etmek, Audi'nin sonunda F1'e katılmama ihtimali göz önüne alındığında zor görünüyor.

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