Alonso’nun Red Bull’a geçeceği söylentileri neden görmezden gelinmeli?

Sergio Perez, düşük performansından dolayı Red Bull’un üst kademelerindeki isimler başta olmak üzere çok fazla isimden eleştiri oklarının odağındaydı. Meksikalı pilot kendi evinde, Meksika Grand Prix’inde göstereceği iyi bir performansla söylentileri susturması bekleniyordu. Austin’deki yükselen performansını yarış zaferiyle taçlandırmak isteyen Perez için her şey çok ters gitti.

Yarışın startı sonrası ilk virajdakı kaza sonucu Perez, yarışa veda etti ve tüm hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı.

Üç kez şampiyon Max Verstappen’in kazandığı yarışta Lewis Hamilton’un ikinci olması ve hızlı tur puanıyla birlikte 19 puanı hanesine yazdırması, Perez’in pilotlar şampiyonasındaki ikinciliğini tehdit altına soktu.

Sezon başından sonra performansı serbest düşüşe geçen Perez, bu kaza sonrasında 2024 sözleşmesinin erkenden bitirilebileceği söylentilerinin artmasına sebep oldu.

Yarıştan bir gün sonra İspanyol gazeteci Albert Fabrega’nın padokta ciddi söylentileri dolaştığına dair attığı tweet sonrasında bu konu tekrar gündeme geldi.

İspanyol gazeteci, tweet’inde şu ibareleri kullanmıştı: “Şu an padokta dolaşan söylentilere inanmak istemiyorum. HAYIR.”

Fabrega’nın bu söylentinin kaynağını veya kimi kastettiğini belirtmemesi, Formula 1 söylentilerinin fitilini ateşledi. Gazetecinin attığı tweet yaklaşık 12 milyon kez görüntülendi.

Fabrega’nın İspanyol olması nedeniyle tüm Formula 1 kamuoyu, bu söylentinin Fernando Alonso ile ilgili olduğunu düşündü.

Sezona fırtına gibi giren Alonso, Aston Martin’in sezonun ilerleyen zamanlarında gerilemesinden dolayı hayal kırıklığına uğramıştı ve emeklilik kararı mı verecekti?

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images Sergio Perez, Red Bull Racing, Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team,

Yoksa Fabrega’nın dedikodusu Perez’in kariyeri ile alakalı mıydı? Birçok kişi bu söylentilerin Perez’in yerine Fernando Alonso’nun getirilmesi ile bağlantılı olduğunu düşündü.

Alonso’nun Red Bull’a geçme söylentisi, Fabrega’nın tweet’inin resmi Red Bull İspanya hesabı tarafından alıntılanıp sus işareti yapan emoji yayınlanması ile tekrar alevlendi.

Fabrega muhtemelen ilk tweet’inin gündeme oturacağını düşünmemişti. Ancak Red Bull İspanya’nın alıntılaması ve koyulan emoji ile birlikte tweet gündeme oturdu.

İspanyol gazetecinin amacı ne olursa olsun, artık Pandora’nın Kutusu açılmıştı ve söylentiler alevlenmişti. Fabrega daha sonra ortalığı sakinleştirmek için attığı tweet bile söylentilerin azalmasına sebep olmadı.

Fabrega, tweet’te şunu yazdı: “Dün size bahsettiğim söylenti hakkında tek bir şey söyleyeceğim.”

“Attığım tweet’in tonundan bu söylentinin gerçekleşmesini istemediğim anlaşılıyor. Buradan sonra istediğiniz kadar spekülasyon yapabilirsiniz. Umarım bu şey söylenti olarak kalır ve bir daha haber olmaz. Konu kapanmıştır.”

Alonso’nun kariyerine ara verme ve Formula 1’i bırakması pek olağan gözükmüyor. Hatırlanacağı üzere 42 yaşındaki efsane pilot 2022 sezonunun sonunda Alpine’dan ayrılmıştı. Ayrılığın sebebi Alpine’in İspanyol pilotla uzun süreli bir sözleşme imzalamak istememesiydi. Ancak iki kez şampiyon pilot demeçlerinde hızlı yarışabildiği sürece Formula 1’de kalmak istediğini belirtmişti.

Fernando Alonso, 2023 sezonunda gösterdiği gibi inanılmaz motive ve iştahlı gözüküyor. Diğer yandan tecrübeli pilot aracının performansından pek memnun olmasa da, Aston Martin projesinden vazgeçmiş gibi durmuyor.

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23

Tecrübeli pilot, Meksika’da yaptığı açıklamada Aston Martin projesi üzerine şu cümleleri söylemişti: “Formula 1’in giderek daha fazla futbola benzediğini, sadece sonucun önemli olduğunun farkındayım.”

"Ancak başlangıç noktamızı ve projenin ne olduğunu aklımızdan çıkarmamalıyız. Bu yüzden Aston Martin ile yarıştım bu sezon için gururluyum.”

Görünüşe göre Alonso halen yarışma iştahıyla dolu. Sadece buna bakılarak bile Perez’in yerine geçecek en mantıklı aday olduğu söylentileri gayet mantıklı duruyor.

Söylentileri destekleyen bir diğer olay ise Alonso’nun menajeri Flavio Briatore’nin Katar Grand Prix’sinde Red Bull takım patronu Christian Horner ile görüşmesiydi.

Sezon başından itibaren Perez’in düşen formu tüm Red Bull taraftarlarında hayal kırıklığına sebep oldu. Meksikalı pilot nisan ayındaki Azerbaycan Grand Prix’sinden beri yarış kazanamadı. Max Verstappen ile aynı aracı kullanan Perez’in son beş yarıştaki en iyi sonucu, Austin’de Lewis Hamilton’un diskalifiye edilmesinin ardından elde ettiği dördüncülük oldu.

Meksikalı pilotun Verstappen’in puanının yarısı kadar bile puan toplayamaması ve pilotlar şampiyonasındaki ikinciliğini tehlikeye düşürmesi herkesin dikkatini çekti. RB19 gibi bir araçla destan yazan Verstappen’e kıyasla böylesine sönük bir performans, koltuğunun tehdit altında olması söylentilerini körükledi.

Ancak Perez hakkındaki söylentilerin aksine Red Bull’un üst düzey yöneticileri, Meksikalı pilot ile 2024 sezonunda da devam edileceğinin altını çizdi.

Her ne kadar Perez’in RB19 ile başarısız olduğu söylense de, Perez’den daha hızlı olacağı garanti olan veya Verstappen’i alt edebilecek bir adayın olduğu şüpheli.

Teoride Alonso’nun Perez’den daha iyi performans göstereceği düşünülebilir. Ancak Red Bull yetkililerinin ve özellikle de güç ünitesi üreticisi Honda’nın Alonso’yu düşünmediği anlaşılıyor.

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team

Diğer yandan Alonso ile anlaşmanın birçok potansiyel soruna yol açabileceği de düşünülüyor. Bu sorunların Verstappen’in formdan düşmesine sebep olması da gündemdeki konulardan bir diğeri.

Red Bull’dan gelen açıklamalara göre Alonso bir seçenek olarak değerlendirilmiyor. Açıklama yapan Horner da Briatore ile olan görüşmenin Alonso ile alakasız olduğunu belirtmişti.

Elbette Red Bull’un koltuğu için aday olabilecek başka yetenekli ve hızlı pilotlar da bulunuyor. Adaylardan biri McLaren pilotu Lando Norris, ancak genç pilotun sözleşmesi 2025’in sonunda bitiyor.

Tüm bu sebeplerden dolayı, olası bir pilot değişikliğinde en olası adayın Meksika’da gösterdiği performanstan dolayı Daniel Ricciardo olduğu görülüyor.

Alpha Tauri aracıyla yaptıkları her ne kadar dikkat çekse de Red Bull, Ricciardo’nun Red Bull koltuğunu hak etmediğini düşünüyor. Ancak Perez’in form düşüklüğü devam ederse 2024 sezonunda böyle bir değişikliğin gerçekleşmesi imkansız gözükmüyor.

Şimdilik Red Bull yetkililerinin yaptığı açıklamalara bakarak Perez’e bir yıl daha şans verileceği öngörülüyor.

Red Bull takım patronu Christian Horner, Perez’in Meksika haftasının antrenman ve sıralama turları performansından oldukça memnun olduğunu söylemiş, pilotlar şampiyonasında ikinci olması için ona destek olduklarını açıklamıştı.

Photo by: Red Bull Content Pool Sergio Perez, Red Bull Racing

Horner, Perez’in pilotlar şampiyonasını ikinci olarak bitirmesinin onun geleceğine olan etkisi sorulduğunda şu cevabı vermişti: “Şampiyonayı ikinci bitirmesinin net kararı vermemizi sağlayacağını düşünmüyorum.”

“Diğer meseleleri de düşünmek zorundayız ve bizim Checo ile halihazırda 2024 sonuna kadar süren bir anlaşmamız var.”

“Şampiyonayı ikinci bitirmesi için ona elimizden gelen desteği vereceğiz ancak ikinci bitirmezse kontratı fesh edeceğiz diye bir şart bulunmuyor.”

Açıklamalara bakacak olursak Red Bull’un 2024 sezonu için farklı bir pilot arayışında olduğu düşünülmüyor. Dolayısıyla Fabrega’nın tweet’inin başka bir meseleyle ilgili olduğu anlaşılıyor.

Söylentilerin Alonso ile alakası ile devam ediyor. Sezon başında podyum mücadelesine katılan Aston Martin’in formdan düşmesi ve Lance Stroll’ün düşük performansı akla başka soruları da getiriyor. Takımın sahibi ve Lance Stroll’ün babası Lawrance Stroll’ün takımı satmayı düşünmesi de söylentilerden bir diğeri.

Tüm bu söylentilerin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini düşünmek şimdiden çok zor. Ancak bu yakın zamanda söylentilerin daha artacağını ve ilk örnek olarak kalmayacağının bir göstergesi.