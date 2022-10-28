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Verstappen, 2022 sezonunun kalan kısmında altın kask tasarımıyla yarışacak

Max Verstappen, dünya şampiyonluğu onuruna sezonun kalan kısmında altın kask tasarımıyla yarışacak.

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Verstappen, 2022 sezonunun kalan kısmında altın kask tasarımıyla yarışacak
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Max Verstappen, Japonya Grand Prix'sinde kariyerinin ikinci dünya şampiyonluğunu elde etmeyi başarmıştı.

Red Bull Racing pilotu bundan ötürü kaskının rengini bir kez daha değiştirmeye karar verdi. Her iki şampiyonluğu da kutlamak amacıyla Verstappen, 2022 Formula 1 sezonunu altın kask tasarımıyla tamamlayacak.

Kaskın yanlarında Red Bull logoları yer alırken, arkasın kendi logosu ve üzerinde '2021' ve '2022' ibareleri yer alıyor.

Kaskın üzerinde ayrıca aslan silüeti var ve parıldayan harflerle "Dünya Şampiyonu" yazıyor. Yanında, Viaplay'in logosu da dahil olmak üzere çeşitli sponsorların logolarını görebilirsiniz.

Verstappen, yeni kaskı için "Hem sürücüler hem de takımlar şampiyonluğunu kazandıktan sonra sezonu bu kaskla bitirme fikrine kapıldım."

"Altın rengi onu ekstra özel kılıyor ve beyaz kısımlarla birlikte çok havalı görünüyor. Tabii ki bunun özel bir anlamı var. Takımdaki herkes için özel bir yıldı." açıklamasını yaptı.

 

 

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