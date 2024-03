Red Bull'da rüzgar tersine döndü, Horner görevini kaybedebilir!

Cumartesi akşamı Suudi Arabistan Grand Prix'sinde elde edilen dublenin ardından her şey yolunda görünüyordu. Cuma günü Helmut Marko ve Max Verstappen'in, Cumartesi sabahı da Jos Verstappen'in röportajlarıyla yankılanan Red Bull'da duble sonrası sükunet vardı.

Red Bull GmbH Kurumsal Projeler ve Yatırımlar CEO'su Oliver Mintzlaff, ilgili herkesi en azından dışarıya karşı kirli çamaşırları dökmeme konusunda ikna etmeyi başarmıştı.

Yarış başlamadan önce birkaç gazeteciye "Dünyanın önünde bu tarz konular hakkında konuşmak istemiyoruz." demişti.

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, with his wife, Geri Horner in Parc Ferme Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Franz Watzlawick nasıl bir rol oynuyor?

Mesaj yerine ulaştı. Hem Marko ve Verstappen'e hem de Horner'a yarıştan sonra tüm bu güç savaşı soruldu ama tamamı politik cevaplar verdi.

Horner, "Helmut ile ilişkimde bir sorun yok. Her zaman açık sözlü olduğunu düşünüyorum ama Helmut bu." demişti.

Mintzlaff'a Suudi Arabistan'da, Red Bull Grubu'nun "enerji içeceği" tarafından sorumlu Franz Watzlawick eşlik etti.

Watzlawick, Formula 1'den sorumlu olmadığı için bu alışılmadık bir hamleydi.

Ancak Motorsport.com, Watzlawick'in Red Bull Grubunun tamamı için en temiz çözümü bulma sürecinde belirleyici bir rol oynayabileceğini öğrendi. Özellikle de Taylandlı sahiplerinin Horner'a daha önce verdikleri desteği sarsmak söz konusu olduğunda!

Horner'ın kendisi Suudi Arabistan'daki görüşmelere dair çok farklı bir algıya sahip görünüyordu.

Horner, "Oliver çok destekleyici oldu, aynı zamanda diğer CEO Franz Watzlawick de - biliyorsunuz Red Bull'da üç CEO var ve bugün burada olan ikisi de çok ama çok destekleyiciydi."

"Onların geldiğini ve takımı desteklediğini görmek güzel." demişti.

Pazar günü Dubai'de zirve toplantısı

Pazar günü Dubai'de Watzlawick, Mintzlaff ve Chalerm Yoovidhya arasında Red Bull GmbH'nin Horner olayı hakkında atacağı adımları görüşmek üzere bir toplantı yapılması planlanıyordu. Bu makalenin yayınlandığı sırada toplantının sona erip ermediği ya da bugün daha sonraki bir saatte yapılıp yapılmayacağı bilinmiyor.

Ancak toplantının ana gündem maddesinin ne olacağı sızmış durumda. Görünüşe bakılırsa Red Bull GmbH'nin Avusturya tarafında, Horner ile birlikteliğin devam etmesinin Watzlawick'in iş alanı olan enerji içeceği satışları üzerinde olumsuz bir etki yaratabileceği yönünde ciddi endişeler var.

Özellikle Kuzey Amerika'da cinsel taciz gibi konulara karşı duyarlılık son derece yüksek. Skandalın daha da yayılması halinde Walmart gibi büyük perakende zincirlerinin Red Bull'u ürün gamlarından çıkarması kaçınılmaz olacak.

Kuzey Amerika pazarının çok önemli olduğu Red Bull Grubu için bu büyük bir felaket olabilir. Watzlawick'in şimdi Yoovidhya ile bu konuyu görüşeceği öğrenildi. Bu hissedar, şimdiye kadar Horner'ı görevden almaya ikna edilemedi. Ancak adının açıklanmasını istemeyen bir kaynak, söz konusu dolarlar olduğunda "rüzgarın değiştiğini" söylüyor.

Geri Horner and Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, celebrate at the podium ceremony Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Çalışan kamuoyuna açıklama yapacak

Motorsport.com'un edindiği bilgiye göre, yıllarca Horner'ın kişisel asistanlığını yapan ve onu cinsel tacizle suçlayan kadın, Horner'ın son zamanlarda basın etkinliklerine ve özel röportajlara katılması nedeniyle artık kamuoyu karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Görünüşe göre kadın çalışan, kendi bakış açısını sunmak ve Horner'ın yanıltıcı olduğunu düşündüğü açıklamalarının tartışmasız kalmasına izin vermemek için önümüzdeki hafta kamuoyuna bir açıklama yapacak.

Eğer kadın gerçekten bu adımı atarsa, dava için bir dönüm noktası yaşanacak ve Horner ile Red Bull üzerindeki baskı önemli ölçüde arttıracak.

Sky Almanya'dan Ralf Schumacher, Horner'ın Dubai toplantısından sonra "takım içerisinde çok ama çok zor bir durumda" kalacağına inanıyor ve Motorsport.com'a verdiği röportajda da bunu vurguluyor: "Evet, bence Christian Horner istifa etmeli ve bence öyle de yapacak."

"Artık görevinde kalacağını sanmıyorum."

Eski Formula 1 pilotu, Yoovidhya'nın Ford veya Honda gibi ortakların baskısı ya da Walmart gibi perakende zincirleriyle işbirliğindeki potansiyel riskler karşısında Horner ile arasına mesafe koymaktan başka çaresi kalmayacağını söyledi.

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, Geri Horner, Adrian Newey, Chief Technology Officer, Red Bull Racing, in Parc Ferme for the podium ceremony Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

McDonald's'ın Horner olayıyla ne ilgisi var?

Schumacher, "Amerika'nın bu tür konularda son derece eleştirel olduğunu biliyoruz. Soru bile sormazlar, bir kişinin şirketteki diğer kişilerle uygunsuz ilişkileri olduğu kanıtlanırsa insanları hemen işten atarlar. McDonald's'ın küresel patronu buna çok iyi bir örnektir." dedi.

McDonald's'ın o zamanki CEO'su Steve Easterbrook, rızaya dayalı bir ilişkinin parçası olarak bir kadın çalışana cinsel içerikli mesajlar gönderdiğini itiraf etmek zorunda kalmış ve bundan ötürü 2019 yılında görevden alınmıştı.

McDonald's, hiç düşünmeden Easterbrook ile yollarını ayırdı ve daha sonra Easterbrook'un başka çalışanlarla da cinsel ilişkiye girdiği bilgisini aldı. Hikaye Easterbrook'un fast food şirketine 105 milyon ABD doları geri ödemek zorunda kalmasıyla sona erdi.

Bu iki dava arasında doğrudan bir paralellik yok ancak ABD'nin bu tür konularda ne kadar hassas olduğunu ve bu tür skandalların ne kadar hızlı bir şekilde ekonomik sonuçlar doğurabileceğini açıkça gösteriyor. Bu noktada Horner için masumiyet karinesi geçerli olmaya devam ediyor.

Horner Suudi Arabistan'daki yarışın ardından Cumartesi akşamı yaptığı açıklamada "Yolumuza devam ediyoruz." demişti. Ama artık bu sözünün tamamen farklı bir anlam kazanması hiç de ihtimal dışı değil.

Görünüşe bakılırsa Red Bull Racing'in takım patronu işini kaybedebilir.

Bu makale yayınlanmadan önce Pazar günü öğleden sonra Red Bull GmbH'ye yorum talebiyle gidildi fakat Avusturyalı şirket herhangi bir açıklama yapmamayı tercih etti.