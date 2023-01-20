Haas neden Ricciardo ile görüşmek yerine Hulkenberg'e teklif götürdü?

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Haas, 2022 sezonunun bitimine kısa bir süre kala 2023 için Nico Hulkenberg ile sözleşme imzaladığını duyurdu.

Alman pilot, 2020'den bu yana Formula 1'de kalıcı bir koltuğa sahip değildi ancak bu süre zarfında Racing Point ve Aston Martin'le birkaç F1 yarışına katıldı.

Hulkenberg'in 2023'te, takım tarafından gözden çıkarılan Mick Schumacher'den daha istikrarlı sonuçlar alması isteniyor.

Takımın genç Mick'i göndermesinin temel sebebi tam olarak buydu; Alman pilot istikrarsızdı ve yaptığı hatalar nedeniyle Gene Haas'a göre "bir servete" mâl oldu.

Padoktaki pek çok kişi Mick'in ayrılığından ziyade Hulkenberg'in gelişine şaşırdı. Alman pilotun makul bir geçmişi olmasına rağmen, birçok kişi etrafta daha iyi alternatifler olduğunu düşünüyordu.

Örneğin, sekiz kez yarış galibi ve mevcut Formula 1 araçlarıyla daha fazla yarış deneyimi olan Daniel Ricciardo daha mantıklı bir seçim gibiydi.

Fakat Haas takım patronu Guenther Steiner, Ricciardo ile hiçbir zaman ciddi bir temas kurmadığını söyledi.

"Daha en başında yani McLaren'la yollarını ayırma kararı almadan önce, gelecek yıl ne yapacağını sormak için ona gittim."

"Ancak bundan bir sonuç çıkmadı."

Daniel Ricciardo, McLaren Fotoğraf: Erik Junius

Ricciardo, yetenekleri ve yarış deneyimi açısından Hülkenberg'den daha mantıklı bir seçim gibi görünüyordu.

Öyleyse takım neden Hulkenberg'le anlaştı?

Steiner bunun nedenini şöyle açıklıyor: "Ricciardo geçen yıl iyi bir performans gösteremedi. Aksi takdirde gelecek yıl hâlâ McLaren'da olurdu değil mi?"

"Bence bunu kesinlikle hesaba katmalıyız. Bu performansın nedenini hâlâ anlamış değilim çünkü bence o çok iyi bir sürücü."

"Geçen yıl her şey onun istediği gibi gitmedi. Fakat onu seçmiş olsaydım, bir risk daha almış olacaktım çünkü onu eski seviyesine getirip getiremeyeceğimiz belirsizdi."

Diğer yandan Ricciardo da Haas'a gitmeye pek sıcak bakmıyordu ve sonuç olarak Red Bull'un yedek pilotu oldu.