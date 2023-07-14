Şampiyona Verstappen olmadan nasıl görünürdü?
Motorsport Hollanda'nın çalışmasına göre Max Verstappen bu yıl yarışmasaydı, şampiyonluk savaşı oldukça yakın geçebilirdi.
Britanya Grand Prix'sinde McLaren da podyum mücadelesine dahil oldu. Lando Norris'in ikinciliği, ilk altıdaki tüm takımların podyuma çıktığı anlamına geliyor.
Bir dizi hayal kırıklığı yaratan yarışın ardından ardından Sergio Perez, şampiyonluk savaşında önemli oranda geride kaldı. Bu da Max Verstappen'in üçüncü şampiyonluğunun neredeyse kesin olduğunu gösteriyor.
Ancak ikincilik, üçüncülük hatta dördüncülük savaşları oldukça yakın.
Peki Max Verstappen yarışmasaydı, şampiyonada durum nasıl olurdu? Motorsport.com Hollanda bu konuda küçük bir çalışma yapmış.
Bu çalışmada sadece Verstappen'in puanların silinmedi, aynı zamanda Hollandalı pilot tüm yarışlardan çıkarıldı. Puan durumu da buna bağlı oranda değiştirildi.
Eğer Verstappen olmasaydı, Perez 186 puanla lider, Alonso 175 puanla ikinci sırada yer alacaktı ve onları 155 puanla Hamilton takip edecekti.
Şimdiye kadarki yarışların dördünü Perez kazanırken, Alonso ve Hamilton ikişer, Leclerc ve Norris ise birer zafer alacaktı.
Puan durumu:
|Pilot
|Takım
|Puan
|1. Sergio Perez
|Red Bull
|
186
|2. Fernando Alonso
|Aston Martin
|175
|3. Lewis Hamilton
|Mercedes
|
155
|4. George Russell
|Mercedes
|103
|5. Carlos Sainz
|Ferrari
|
103
|6. Charles Leclerc
|Ferrari
|97
|7. Lando Norris
|McLaren
|60
|8. Lance Stroll
|Aston Martin
|59
|9. Esteban Ocon
|Alpine
|43
|10. Pierre Gasly
|Alpine
|26
|11. Oscar Piastri
|McLaren
|25
|12. Alexander Albon
|Williams
|18
|13. Nico Hulkenberg
|Haas
|15
|14. Valtteri Bottas
|Alfa Romeo
|12
|15. Guanyu Zhou
|Alfa Romeo
|8
|16. Yuki Tsunoda
|AlphaTauri
|7
|17. Kevin Magnussen
|Haas
|4
|18. Logan Sargeant
|Williams
|1
|19. Nyck de Vries
|AlphaTauri
|0
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