Kayıt Ol
Önceki / Ricciardo: "Kimse beni Red Bull kadar iyi anlamıyor" Sonraki / Coulthard: "Ricciardo, Norris tarafından hırpalanmasını unutamamış olabilir"
Formula 1 Haberler

Şampiyona Verstappen olmadan nasıl görünürdü?

Motorsport Hollanda'nın çalışmasına göre Max Verstappen bu yıl yarışmasaydı, şampiyonluk savaşı oldukça yakın geçebilirdi.

Ekleyen:
Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Lance Stroll, Aston Martin AMR23, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, the remainder of the field at the start

Britanya Grand Prix'sinde McLaren da podyum mücadelesine dahil oldu. Lando Norris'in ikinciliği, ilk altıdaki tüm takımların podyuma çıktığı anlamına geliyor.

Bir dizi hayal kırıklığı yaratan yarışın ardından ardından Sergio Perez, şampiyonluk savaşında önemli oranda geride kaldı. Bu da Max Verstappen'in üçüncü şampiyonluğunun neredeyse kesin olduğunu gösteriyor.

Ancak ikincilik, üçüncülük hatta dördüncülük savaşları oldukça yakın.

Peki Max Verstappen yarışmasaydı, şampiyonada durum nasıl olurdu? Motorsport.com Hollanda bu konuda küçük bir çalışma yapmış.

Bu çalışmada sadece Verstappen'in puanların silinmedi, aynı zamanda Hollandalı pilot tüm yarışlardan çıkarıldı. Puan durumu da buna bağlı oranda değiştirildi.

Eğer Verstappen olmasaydı, Perez 186 puanla lider, Alonso 175 puanla ikinci sırada yer alacaktı ve onları 155 puanla Hamilton takip edecekti.

Şimdiye kadarki yarışların dördünü Perez kazanırken, Alonso ve Hamilton ikişer, Leclerc ve Norris ise birer zafer alacaktı.

Puan durumu:

Pilot Takım Puan
1. Sergio Perez Red Bull 

186
2. Fernando Alonso Aston Martin 175
3. Lewis Hamilton Mercedes

155
4. George Russell Mercedes 103
5. Carlos Sainz  Ferrari

103
6. Charles Leclerc Ferrari  97
7. Lando Norris McLaren 60
8. Lance Stroll Aston Martin 59
9. Esteban Ocon Alpine 43
10. Pierre Gasly Alpine 26
11. Oscar Piastri McLaren 25
12. Alexander Albon Williams 18
13. Nico Hulkenberg Haas 15
14. Valtteri Bottas Alfa Romeo 12
15. Guanyu Zhou Alfa Romeo 8
16. Yuki Tsunoda AlphaTauri 7
17. Kevin Magnussen Haas 4
18. Logan Sargeant Williams 1
19. Nyck de Vries AlphaTauri 0
paylaşım
yorumlar

Ricciardo: "Kimse beni Red Bull kadar iyi anlamıyor"

Coulthard: "Ricciardo, Norris tarafından hırpalanmasını unutamamış olabilir"
Daha fazlası
Kelvin Arbman
Hakkinen, Perez'i uyardı: "Verstappen'i yenmek için doğaüstü bir şey gerekiyor"

Hakkinen, Perez'i uyardı: "Verstappen'i yenmek için doğaüstü bir şey gerekiyor"

Formula 1

Hakkinen, Perez'i uyardı: "Verstappen'i yenmek için doğaüstü bir şey gerekiyor" Hakkinen, Perez'i uyardı: "Verstappen'i yenmek için doğaüstü bir şey gerekiyor"

Steiner: "Formula 1'de çaylak bir pilotla yarışmak çok riskli"

Steiner: "Formula 1'de çaylak bir pilotla yarışmak çok riskli"

Formula 1

Steiner: "Formula 1'de çaylak bir pilotla yarışmak çok riskli" Steiner: "Formula 1'de çaylak bir pilotla yarışmak çok riskli"

Haas neden Ricciardo ile görüşmek yerine Hulkenberg'e teklif götürdü?

Haas neden Ricciardo ile görüşmek yerine Hulkenberg'e teklif götürdü?

Formula 1

Haas neden Ricciardo ile görüşmek yerine Hulkenberg'e teklif götürdü? Haas neden Ricciardo ile görüşmek yerine Hulkenberg'e teklif götürdü?

Fernando Alonso Daha fazlası
Fernando Alonso
Krack: "Silverstone yarışının sonucu kabul edilebilir"

Krack: "Silverstone yarışının sonucu kabul edilebilir"

Formula 1
Britanya GP

Krack: "Silverstone yarışının sonucu kabul edilebilir" Krack: "Silverstone yarışının sonucu kabul edilebilir"

Alonso: "Sonuçlar bizi endişelendirmiyor"

Alonso: "Sonuçlar bizi endişelendirmiyor"

Formula 1
Britanya GP

Alonso: "Sonuçlar bizi endişelendirmiyor" Alonso: "Sonuçlar bizi endişelendirmiyor"

Alonso: "Ferrari sezon başından beri hızlıydı sadece hafta sonlarını bir araya getiremedi"

Alonso: "Ferrari sezon başından beri hızlıydı sadece hafta sonlarını bir araya getiremedi"

Formula 1
Avusturya GP

Alonso: "Ferrari sezon başından beri hızlıydı sadece hafta sonlarını bir araya getiremedi" Alonso: "Ferrari sezon başından beri hızlıydı sadece hafta sonlarını bir araya getiremedi"

Aston Martin Racing Daha fazlası
Aston Martin Racing
Red Bull'un arkasındaki takımlar arasında neden bir karmaşa var?

Red Bull'un arkasındaki takımlar arasında neden bir karmaşa var?

Formula 1
Britanya GP

Red Bull'un arkasındaki takımlar arasında neden bir karmaşa var? Red Bull'un arkasındaki takımlar arasında neden bir karmaşa var?

Aston Martin, Valvoline ile anlaştı - Britanya'ya özel tasarım olacak

Aston Martin, Valvoline ile anlaştı - Britanya'ya özel tasarım olacak

Formula 1
Britanya GP

Aston Martin, Valvoline ile anlaştı - Britanya'ya özel tasarım olacak Aston Martin, Valvoline ile anlaştı - Britanya'ya özel tasarım olacak

Aston Martin, Avusturya GP'de yaptığı protestodan pişman değil

Aston Martin, Avusturya GP'de yaptığı protestodan pişman değil

Formula 1
Avusturya GP

Aston Martin, Avusturya GP'de yaptığı protestodan pişman değil Aston Martin, Avusturya GP'de yaptığı protestodan pişman değil

Son Haberler

Mercedes: "McLaren'in tur zamanında yaptığı atılımı incelemeliyiz"

Mercedes: "McLaren'in tur zamanında yaptığı atılımı incelemeliyiz"

F1 Formula 1
Britanya GP

Mercedes: "McLaren'in tur zamanında yaptığı atılımı incelemeliyiz" Mercedes: "McLaren'in tur zamanında yaptığı atılımı incelemeliyiz"

Roma E-Prix: Evans, Jaguar takım arkadaşı Bird'ü geçerek pole'ü aldı

Roma E-Prix: Evans, Jaguar takım arkadaşı Bird'ü geçerek pole'ü aldı

FE Formula E
Roma ePrix I

Roma E-Prix: Evans, Jaguar takım arkadaşı Bird'ü geçerek pole'ü aldı Roma E-Prix: Evans, Jaguar takım arkadaşı Bird'ü geçerek pole'ü aldı

WSBK Imola: Pole pozisyonu Toprak Razgatlıoğlu'nun

WSBK Imola: Pole pozisyonu Toprak Razgatlıoğlu'nun

SBK World Superbike
Imola

WSBK Imola: Pole pozisyonu Toprak Razgatlıoğlu'nun WSBK Imola: Pole pozisyonu Toprak Razgatlıoğlu'nun

Rome E-Prix: Antrenmanların lideri Evans

Rome E-Prix: Antrenmanların lideri Evans

FE Formula E
Roma ePrix I

Rome E-Prix: Antrenmanların lideri Evans Rome E-Prix: Antrenmanların lideri Evans

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Kevin Turner

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Prime
Prime
Formula 1
Gary Anderson

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Kayıt Ol