Şampiyona Verstappen olmadan nasıl görünürdü?

Britanya Grand Prix'sinde McLaren da podyum mücadelesine dahil oldu. Lando Norris'in ikinciliği, ilk altıdaki tüm takımların podyuma çıktığı anlamına geliyor.

Bir dizi hayal kırıklığı yaratan yarışın ardından ardından Sergio Perez, şampiyonluk savaşında önemli oranda geride kaldı. Bu da Max Verstappen'in üçüncü şampiyonluğunun neredeyse kesin olduğunu gösteriyor.

Ancak ikincilik, üçüncülük hatta dördüncülük savaşları oldukça yakın.

Peki Max Verstappen yarışmasaydı, şampiyonada durum nasıl olurdu? Motorsport.com Hollanda bu konuda küçük bir çalışma yapmış.

Bu çalışmada sadece Verstappen'in puanların silinmedi, aynı zamanda Hollandalı pilot tüm yarışlardan çıkarıldı. Puan durumu da buna bağlı oranda değiştirildi.

Eğer Verstappen olmasaydı, Perez 186 puanla lider, Alonso 175 puanla ikinci sırada yer alacaktı ve onları 155 puanla Hamilton takip edecekti.

Şimdiye kadarki yarışların dördünü Perez kazanırken, Alonso ve Hamilton ikişer, Leclerc ve Norris ise birer zafer alacaktı.

Puan durumu:

Pilot Takım Puan 1. Sergio Perez Red Bull 186 2. Fernando Alonso Aston Martin 175 3. Lewis Hamilton Mercedes 155 4. George Russell Mercedes 103 5. Carlos Sainz Ferrari 103 6. Charles Leclerc Ferrari 97 7. Lando Norris McLaren 60 8. Lance Stroll Aston Martin 59 9. Esteban Ocon Alpine 43 10. Pierre Gasly Alpine 26 11. Oscar Piastri McLaren 25 12. Alexander Albon Williams 18 13. Nico Hulkenberg Haas 15 14. Valtteri Bottas Alfa Romeo 12 15. Guanyu Zhou Alfa Romeo 8 16. Yuki Tsunoda AlphaTauri 7 17. Kevin Magnussen Haas 4 18. Logan Sargeant Williams 1 19. Nyck de Vries AlphaTauri 0