Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
Biletler TV İlanlar MULTIVERSE
Uygulamalarımızı indirin
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Biletler TV İlanlar MULTIVERSE
Önceki / Vettel: "Bakü'deki temasın ardından Hamilton ile her şey daha iyiye gitmeye başladı" Sonraki / Doohan, 2024 yılında F1'e girmeyi hedefliyor
Formula 1 Haberler

Steiner: "Formula 1'de çaylak bir pilotla yarışmak çok riskli"

Takım patronu Guenther Steiner, günümüzde bir çaylakla yarışmanın çok fazla risk getirdiğini düşünüyor.

Ekleyen:
, Redacteur
Çeviren:
Ezel Tan
, Editör
Steiner: "Formula 1'de çaylak bir pilotla yarışmak çok riskli"
Haberi dinle

Haas, 2021 yılı öncesinde Romain Grosjean ve Kevin Magnussen gibi iki deneyimli isimle yollarını ayırıp, yerlerine iki çaylak -Mick Schumacher ve Nikita Mazepin'i- getirmişti.

Mazepin ilk yılında, F1 tarihinin en kötü pilot performanslarından birisini sergiledi ve 2022 yılı öncesinde yaşananların ardından koltuğunu kaybetti. Haas, bunun üzerine Magnussen'i takıma geri getirirken, yanında spordaki ikinci yılını geçiren Mick vardı.

Alman pilot, ikinci yılında beklentileri pek karşılayamadı çünkü istikrarsızdı ve takıma pahalıya patlayan ciddi kazalar yaptı.

Bunun üzerine Haas, 35 yaşındaki Nico Hulkenberg'i Magnussen'in yanına getirme kararı aldı ve yeniden deneyimli sürücü kadrosuna dönmüş oldu.

Nico Hulkenberg, Haas VF-22

Nico Hulkenberg, Haas VF-22

Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

Haas patronu Steiner'a göre günümüzde deneyimsiz bir pilotla yarışmak çok büyük riskler taşıyor.

Steiner, "Mick elinden geleni yaptı ancak bazen bu yeterince iyi değildi."

"Sorun performans göstermemesi değildi. Bazen araçla alakalı takım olarak çözemediğimiz bazı sorunlar yaşadı..."

"Sonuç olarak yeni sezon için deneyimli bir sürücü seçtik. McLaren ise Oscar Piastri'yi seçti, ki bu oldukça büyük bir risk."

"Oscar'ın bir F1 aracında ne kadar iyi olacağını kimse bilmiyor. Bir çaylağı araca bindirmek her zaman risktir." dedi.

Bu yıl gridde üç çaylak olacak: Oscar Piastri (McLaren), Logan Sargeant (Williams) ve Nyck de Vries (AlphaTauri).

paylaşım
yorumlar
Vettel: "Bakü'deki temasın ardından Hamilton ile her şey daha iyiye gitmeye başladı"
Önceki haber

Vettel: "Bakü'deki temasın ardından Hamilton ile her şey daha iyiye gitmeye başladı"
Sonraki haber

Doohan, 2024 yılında F1'e girmeyi hedefliyor

Doohan, 2024 yılında F1'e girmeyi hedefliyor
Daha fazlası
Kelvin Arbman
Haas neden Ricciardo ile görüşmek yerine Hulkenberg'e teklif götürdü?
Formula 1

Haas neden Ricciardo ile görüşmek yerine Hulkenberg'e teklif götürdü?

Newey: "Rüzgar tüneli kullanım kısıtlamasının takım üzerinde etkisi olacak"
Formula 1

Newey: "Rüzgar tüneli kullanım kısıtlamasının takım üzerinde etkisi olacak"

Latifi: "Eğer F1'e dönebileceksem yedek pilot rolünü kabul edeceğim"
Formula 1

Latifi: "Eğer F1'e dönebileceksem yedek pilot rolünü kabul edeceğim"

Mick Schumacher Daha fazlası
Mick Schumacher
Wolff: "Lewis, tıpkı Michael gibi takım için önemli bir figür"
Formula 1

Wolff: "Lewis, tıpkı Michael gibi takım için önemli bir figür"

Ralf: "Mick'in Mercedes'e geçişi bir tür kazan-kazan durumu"
Formula 1

Ralf: "Mick'in Mercedes'e geçişi bir tür kazan-kazan durumu"

Schumacher: "F1'deki en iyi pilotlardan biri olabileceğime eminim"
Formula 1

Schumacher: "F1'deki en iyi pilotlardan biri olabileceğime eminim"

Haas F1 Team Daha fazlası
Haas F1 Team
Pietro Fittipaldi Haas F1'in test ve yedek pilotu olmaya devam edecek
Formula 1

Pietro Fittipaldi Haas F1'in test ve yedek pilotu olmaya devam edecek

Hulkenberg yeni Haas VF-23 için koltuk ayarı yaptırdı
Formula 1

Hulkenberg yeni Haas VF-23 için koltuk ayarı yaptırdı

Steiner: "2023'te 'yetenekli takımlar' ilerleme kaydedecek"
Formula 1

Steiner: "2023'te 'yetenekli takımlar' ilerleme kaydedecek"

Son Haberler

Toprak Razgatlıoğlu'nun 2023 Yamaha Superbike motosikleti tanıtıldı
World Superbike World Superbike

Toprak Razgatlıoğlu'nun 2023 Yamaha Superbike motosikleti tanıtıldı

Yamaha Dünya Superbike takımı, 2023 şampiyonasında mücadele edeceği yeni motosikletini ve renk düzenini tanıttı.

Vasseur'un Ferrari ile ilk basın toplantısından çıkardığımız 5 ders
Formula 1 Formula 1

Vasseur'un Ferrari ile ilk basın toplantısından çıkardığımız 5 ders

Ferrari, eski takım patronu Mattia Binotto'nun istifa ettiğini açıklamasından bu yana çalkantılı bir kış geçirdi.

Windsor: "Piastri, yeni Ayrton Senna olabilir"
Formula 1 Formula 1

Windsor: "Piastri, yeni Ayrton Senna olabilir"

Peter Windsor, Oscar Piastri'nin geleceğin en büyük yeteneklerinden biri olduğuna dikkat çekti ve kendisinin yeni Ayrton Senna olabileceğini söyledi.

Vasseur: "Ferrari'nin hedefi kazanmak, Leclerc veya Sainz'la kazanmak değil"
Formula 1 Formula 1

Vasseur: "Ferrari'nin hedefi kazanmak, Leclerc veya Sainz'la kazanmak değil"

Scuderia Ferrari takım patronu Frederic Vasseur, İtalyan ekibin Charles Leclerc veya Carlos Sainz'ın her ikisiyle de yarış kazanmaya odaklanacağını söylüyor.

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.