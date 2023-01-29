Steiner: "Formula 1'de çaylak bir pilotla yarışmak çok riskli"

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Haas, 2021 yılı öncesinde Romain Grosjean ve Kevin Magnussen gibi iki deneyimli isimle yollarını ayırıp, yerlerine iki çaylak -Mick Schumacher ve Nikita Mazepin'i- getirmişti.

Mazepin ilk yılında, F1 tarihinin en kötü pilot performanslarından birisini sergiledi ve 2022 yılı öncesinde yaşananların ardından koltuğunu kaybetti. Haas, bunun üzerine Magnussen'i takıma geri getirirken, yanında spordaki ikinci yılını geçiren Mick vardı.

Alman pilot, ikinci yılında beklentileri pek karşılayamadı çünkü istikrarsızdı ve takıma pahalıya patlayan ciddi kazalar yaptı.

Bunun üzerine Haas, 35 yaşındaki Nico Hulkenberg'i Magnussen'in yanına getirme kararı aldı ve yeniden deneyimli sürücü kadrosuna dönmüş oldu.

Nico Hulkenberg, Haas VF-22 Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

Haas patronu Steiner'a göre günümüzde deneyimsiz bir pilotla yarışmak çok büyük riskler taşıyor.

Steiner, "Mick elinden geleni yaptı ancak bazen bu yeterince iyi değildi."

"Sorun performans göstermemesi değildi. Bazen araçla alakalı takım olarak çözemediğimiz bazı sorunlar yaşadı..."

"Sonuç olarak yeni sezon için deneyimli bir sürücü seçtik. McLaren ise Oscar Piastri'yi seçti, ki bu oldukça büyük bir risk."

"Oscar'ın bir F1 aracında ne kadar iyi olacağını kimse bilmiyor. Bir çaylağı araca bindirmek her zaman risktir." dedi.

Bu yıl gridde üç çaylak olacak: Oscar Piastri (McLaren), Logan Sargeant (Williams) ve Nyck de Vries (AlphaTauri).