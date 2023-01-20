Leclerc: "2022'deki başarısızlıklar beni çok daha olgunlaştırdı"
Ferrari pilotu Charles Leclerc, 2022'de yaşadığı şeylerin ardından kendisini artık çok daha olgun hissettiğini söyledi.
Ferrari, yeni teknik düzenlemelerin ilk yılına harika şekilde başladı ve ilk üç yarışta iki kez zafere ulaşmayı başardı.
Charles Leclerc hem Bahreyn hem de Avustralya'da en güçlü olan isimdi ve başlangıçta şampiyonayı rahat şekilde lider götürüyordu. Ancak bir dizi teknik sorun, yanlış stratejik tercihler ve Monakolu pilotun yaptığı hatalar, kısa süre içinde liderliği kaybetmesine hatta Max Verstappen'le arasındaki farkın açılmasına yol açtı.
Leclerc, sonrasında sadece Avusturya'da kazanabilirken, Verstappen peş peşe zaferler alıp sezonu bitime dört yarış kala şampiyon olarak tamamladı.
Yapılan hatalar Leclerc'e sezon boyunca çok zarar verdi. Paul Ricard'da lider giderken yaptığı kazadan sonra, 'bu tür hatalar yapmaya devam ederse dünya şampiyonluğunu hak etmediğini' bile söyledi.
YouTube kanalındaki yeni bir videoda konuşan Leclerc, tüm bunlar hakkında şöyle dedi: "Sanırım (bunlar sayesinde) daha olgun hale geldim."
Charles Leclerc, Ferrari with fans at Fiorano
Fotoğraf: Ferrari
"Formula 1'de yarıştığınız her sezon yeni şeyler öğreniyorsunuz ve bir sürücü olarak değişiyorsunuz."
"Gerçekten ele almam gerektiğini düşündüğüm net bir şey var mıydı? Aslında pek sayılmaz."
"Tüm bunlar küçük şeyler. Yaptığınız her hatadan ders çıkarır ve büyürsünüz. Bu yüzden artık olgunlaştım. Fakat -belirli bir alanda- net bir değişiklik yapmadım."
Leclerc, kendisini motive eden şeyin şampiyonluk olduğunu da ekledi.
"Elbette arada antrenman yapmak istemediğim anlar oluyor ama hayat böyle. Tüm bunlar mücadelenin bir parçası. Beni motive eden şey kazanmak. 2022'de bunu başaramadık fakat bu yıl başarma niyetindeyim."
"Bunun için mümkün olduğunca hazırlıklı olmak gerekiyor ve antrenman yapmak da bunun bir parçası. Araca bindiğimizde zinde olmalıyız, sonuçta pistteki en iyi sürücü olmak için her şeyimizi ortaya koyuyoruz."
"Beni motive eden şey de bu."
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