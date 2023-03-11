Hakkinen, Perez'i uyardı: "Verstappen'i yenmek için doğaüstü bir şey gerekiyor"

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Max Verstappen'in takım arkadaşı olarak geçirdiği iki yılın ardından Perez, artık Hollandalı pilotu yenmek istiyor.

Fakat Verstappen gibi iki kez F1 şampiyonu olan Mika Hakkinen, Unibet International'da Perez'in Verstappen'i yenmesinin pek olası olmadığını belirtti.

Hakkinen, "Perez iyi bir takım arkadaşı. Takımına karşı çok itaatkâr görünüyor. Takım tarafından diğer sürücüleri engellemek gibi yaramazlıklar yapmak için kullanılıyor."

"Şampiyonluk hayali kurması çok doğal çünkü hızlı olduğunuzu düşünmeden ilerleyemezsiniz. Fakat Verstappen gibi bir takım arkadaşınız olduğunda, gerçekçi olmalı ve aynaya bakmalısınız."

"Max'i yenemeyeceğinizi kabul etmelisiniz. Onu yenmek için neredeyse doğaüstü bir şey gerekiyor. Perez ikinci olacak, buna hiç şüphe yok."

"Max bugünkü haline gelmek için çok çalıştı. Şu anda griddeki hiçbir pilotun ondan daha hızlı olduğunu düşünmüyorum. Kazandığı şampiyonluklar ona daha da fazla güven verdi."

"Hâlâ genç ve gelişmeye devam edecek. Takım ona yüzde 100 güveniyor." dedi.